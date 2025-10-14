ETV Bharat / state

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে তৈরি হবে সার্টিফায়েড বীজ, আলু উৎপাদনে স্বনির্ভরতা বাড়বে রাজ্যের

এতদিন পঞ্জাব থেকে আলু বীজ আসত রাজ্যে৷ এবার সেদিন থেকে স্বনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে বাংলা৷

Tissue Culture in Potato Seed
টিস্যু কালচারের মাধ্যমে তৈরি হবে সার্টিফায়েড বীজ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 14, 2025 at 10:00 PM IST

6 Min Read
হরিপাল (হুগলি), 14 অক্টোবর: আলুর বীজ উৎপাদনে 2030 সালের মধ্য়েই স্বনির্ভর হতে চায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার৷ সেই কারণে টিস্যু কালচার ও আলুর এপটিক্যাল রুট কাটিংয়ের উপর ভরসা করছে রাজ্য৷ এই পদ্ধতির প্রয়োগ সঠিকভাবে হলে রাজ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আলুর বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারবে বলেই আশাবাদী কৃষিবিজ্ঞানী থেকে গবেষকরা৷ মঙ্গলবার হুগলির হরিপালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই বিষয়টি উঠে আসে৷ এই পদ্ধতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না৷

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আলু উৎপাদনে অন্যান্য জেলার চেয়ে সবসময় এগিয়ে থাকে হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান৷ তবে এই জেলাগুলিতেও আলুচাষের জন্য ভরসা করতে হয় পঞ্জাবের বীজের উপর৷ অন্য রাজ্যের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে চায় রাজ্য৷ সেই কারণে এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে৷

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে তৈরি হবে সার্টিফায়েড বীজ, আলু উৎপাদনে স্বনির্ভরতা বাড়বে রাজ্যের (ইটিভি ভারত)

পশ্চিম মেদিনীপুরের আলু গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক হিমাদ্রি দাস জানান, 2017-18 সাল থেকেই এই নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে৷ পরে পেরুর ইন্টারন্যাশনাল পটেটো সেন্টারের সঙ্গে একটি মৌ-ও স্বাক্ষর করে রাজ্য সরকার৷ সেই চুক্তির লক্ষ্য ছিল টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলুর মাদার প্ল্যান্ট সংগ্রহ করা৷ পাশাপাশি ভবিষ্যতে এপটিক্যাল রুট কাটিংয়ের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা৷

হিমাদ্রি দাস বলেন, ‘‘আমাদের লক্ষ্য 2030 সালের মধ্যে রাজ্যকে বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভর করা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনায় বীজ উৎপাদনে জন্য বর্তমান উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যকে এই প্রকল্পের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে একটা টিম করা হয়েছে।’’

Tissue Culture in Potato Seed
আলু (নিজস্ব ছবি)

কীভাবে কাজ হবে?

গবেষক হিমাদ্রি দাস জানান, সিপিআরআই-এর মাদার প্ল্যান্ট থেকে বীজ আলু আনা হয়। এক একটি চারার দাম পাঁচ হাজার টাকা। সেই চারাগুলিতে ল্যাবে এনে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত রাখা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর ও জলপাইগুড়ি-সহ রাজ্যে তিনটি ল্যাবে এই প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে। সাড়ে চার লক্ষ বীজ তৈরি করা হয়েছে৷ চার মাসের মধ্যে সরকারি সার্টিফায়েড বীজ পাবেন কৃষকরা।

গবেষকের আরও বক্তব্য, বীজ উৎপাদনের পর হিমঘরে, তা রাখা হবে৷ সাড়ে চার লক্ষ মাদার প্ল্যান্ট থেকে এ বছরে রাজ্য 60 লক্ষ এপটিক্যাল রুট কাটিং বা এআরসি উৎপাদন করতে। এর জন্য 25টি পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে রাজ্যে। তার মধ্যে সরকারি ভাবে রয়েছে পাঁচটি। বাকি বেসরকারিভাবে করা হয়েছে। 18টি জেলায় এই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। 1 লাখ 20 হাজার চারা তৈরি হবে। 117টি নেট হাউস তৈরি করা হয়েছে সরকারিভাবে। বেসরকারিভাবে 534টি নেট হাউজ রয়েছে। জেলা কৃষি আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে এই চাষ করা হবে।

Tissue Culture in Potato Seed
আলু (নিজস্ব ছবি)

টিস্যু কালচার ও এপটিক্যাল রুট কাটিং কীভাবে কাজ করবে?

জলপাইগুড়ির মোহিতনগর আলু গবেষণা কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা এক বিজ্ঞানী তন্ময় দে বলেন, ‘‘আমাদের উন্নত মানের গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে। টিস্যু কালচার অর্থাৎ আলুর কন্দ থেকে আলুর টিস্যু নিয়ে টেস্টটিউবের মধ্যে আলু গাছের চারা তৈরি করছি। সেই চারাগুলিকে কোকোপিটের মধ্যে বপন করে গাছ তৈরি করছি। এপিক্যাল রুট টেকনোলজি
ব্যবহার করে সাত থেকে পনেরো দিন অন্তর কাটিং চারা তৈরি করছি। অনেকটা চন্দ্রমল্লিকা চারা তৈরি মতো।’’

Tissue Culture in Potato Seed
আল গাছের চারা (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘যে চারা আমরা তৈরি করছি সেটা যাতে ভাইরাস না-লাগে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ভাবে সাত বার কাটিং চারা করার পর বীজের জন্য গাছ তৈরি হয়। এই চারা থেকে যে বীজ আলু তৈরি হয়, তাকে বলা হয় জি-0। তার পরবর্তী কালে জি-1, জি-2, জি-3 তৈরি হওয়ার পর কৃষকদের কাছে পৌছায়। আলুর কন্দ থেকে যে বীজ আলু তৈরি হবে, তা উচ্চফলনশীল ও ভাইরাস মুক্ত হবে। আলু বীজে রাজ্যকে স্বনির্ভর করাই একমাত্র লক্ষ্য আমাদের।’’

Tissue Culture in Potato Seed
আলু গাছের চারা বিতরণ (নিজস্ব ছবি)

বেঙ্গল কৃষি ফার্মা প্রডিউসার কোম্পানির কৃশানু সিমলাই বলেন, ‘‘আমরা আলুর কাটিং চারা নিয়ে এসে জি-0 আলুর বীজ উৎপাদন করি। পলি হাউজের মধ্যে আরও দু’টি জেনারেশন তৈরি করি। সেই আলু বীজ সাধারণ চাষিরা কিনে নিয়ে গিয়ে অধিক ফলন পাবেন। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে দেখেছি পাঞ্জাবের চেয়ে উন্নতমানের উচ্চফলনশীল বীজ পাওয়া যাবে এই আলু বীজ থেকে।’’

Tissue Culture in Potato Seed
আলু বীজ তৈরির টিস্যু কালচার (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘পাঞ্জাব থেকে কৃষকরা 100 টাকা কেজি মূল্যে আলু বীজ কেনেন। কিন্তু আমাদের কাছে অর্ধেক দামে আলু বীজ পাবে। পাঞ্জাব থেকে অনেককাংশই বেশি ফলন হচ্ছে। ভাইরাসবিহীন বীজ আলু। সরকারি সার্টিফায়েড বঙ্গশ্রী নামে বীজ আলু পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বীজ তৈরি করতে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করছে। অন্যান্য চাষি ও বীজ ব্যবসাদার যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে পাঞ্জাবকে টেক্কা দিতে পারবে বাংলার বীজ আলু।’’

Tissue Culture in Potato Seed
আলু গাছের চারা বিতরণ (নিজস্ব ছবি)

এই পদ্ধতিতে আর কী লাভ পাওয়া যাবে?

বর্তমানে আলু বীজের জন্য 3 লক্ষ কোটি টাকার খরচ হয়। সেই টাকা কৃষকদের মাধ্যমে বাইরের রাজ্যে চলে যাচ্ছে। সেটা বন্ধ করা যাবে৷ এছাড়া প্রতিবছর 135-140 লক্ষ টন আলু উৎপাদন হচ্ছে। সেটা যাতে সঠিক গুণগত মানের বীজ দিয়ে চাষ হয়, সেই ব্যবস্থা করা যাবে। রাজ্যের কৃষকরা সঠিক মানের ও সঠিক সময়ে বীজ পাবেন৷ লাভের পরিমাণ বাড়বে৷ গবেষক হিমাদ্রি দাস জানালেন, রাজ্যেই বীজ সার্টিফিকেশন করা হবে৷ এতে কৃষকরা জানতে পারবেন যে তাঁরা কোন জেনারেশনের আলুর বীজ পেলেন৷

Tissue Culture in Potato Seed
আলুর বীজ তৈরি হচ্ছে (নিজস্ব ছবি)

এবছর হুগলি জেলা থেকেই এক থেকে তিন জেনারেশনের 113.59 টন আলু বীজ উৎপাদন করা হবে। ধীরে ধীরে আরও বাড়বে এই বীজ আলুর উৎপাদন। পাঞ্জাব বেসরকারি ভাবে সার্টিফিয়েড আলু বীজ উৎপাদন করে। বাংলায় প্রথম সরকারি ভাবে সার্টিফিয়েড বীজ উৎপাদন হবে, এমনই দাবি করা হচ্ছে সরকারি তরফে। বঙ্গশ্রী নামে এই বীজ আলু বিক্রি হবে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে। তা উৎপাদন করে অনেকটাই লাভবান হবে প্রান্তিক কৃষকরা।

Tissue Culture in Potato Seed
রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না (নিজস্ব ছবি)

কী বলছেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী?

রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, টিস্যু কালচার ও এপিকাল রুট কাটিং-এর মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ আলু তৈরি হচ্ছে আমাদের রাজ্যে। সরকারি উদ্যোগে সার্টিফায়েড এই বীজ দেশের মধ্যে প্রথম আমাদের রাজ্যে তৈরি হচ্ছে। একদিকে যেমন হিমঘর ও পরিবহণ খরচ কমবে। অন্যদিকে কৃষকের আলু উৎপাদন করার খরচ 30 শতাংশ কমে যাবে। এতেই কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবে।’’

Tissue Culture in Potato Seed
আলুর বীজ তৈরি হচ্ছে (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক পটেটো রিসার্চ সেন্টার পেরুর সঙ্গে কোলাবরেশন করে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানির মাধ্যমে এই আলু বীজ তৈরি করা হবে। 2030 সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বীজ আলুতে স্বনির্ভর হয়, তার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হুগলি জেলায় প্রথম মোট দশ হাজার এই ধরনের চারা দেওয়া হল। এতে ছ’হাজার কৃষক বর্তমানে উপকৃত হবে। আগামীতে 25 লক্ষ চারা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এ বছর। ধাপে ধাপে বাড়ানো হবে। কৃষি দফতর এবং সরকার কৃষকদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে এই বীজ আলু উৎপাদনে।’’

Tissue Culture in Potato Seed
আলুর বীজ তৈরি হচ্ছে (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, এদিন হুগলির হরিপাল ও ধনিয়াখালিতে প্রথম আলুর চারা গাছ দেওয়া হল জেলার বিভিন্ন কৃষি প্রডিউসার কোম্পানিকে। এছাড়া জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক আলু গবেষণাগার থেকে গাছ আনা, কৃষকদের মাঠে উৎপাদন পর্যন্ত এবং তাঁরা কীভাবে ও কোন হিমঘরে বীজ রাখবেন, তার জন্য দু’টি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে। প্রথম অ্যাপের মাধ্যমে আলু বীজের পরিস্থিতি লক্ষ্য রাখতে পারবে। দ্বিতীয় অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক বন্ধুরা আলু বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি দেখবেন৷

