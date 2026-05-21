SIR পর্বে দেওয়া সার্টিফিকেট যাচাই হবে ! আংশিক বন্ধ কর্পোরেশনের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের পোর্টাল

SIR পর্বে দেওয়া সার্টিফিকেট যাচাই হবে ! আংশিক বন্ধ কর্পোরেশনের জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের পোর্টাল
ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন পর্বে যে জন্ম এবং মৃত্যু সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছিল, সেগুলি ফের যাচাই করা হবে। সেই কারণেই বন্ধ পুরনো এন্ট্রি ৷
Published : May 21, 2026 at 8:30 AM IST
কলকাতা, 21 মে: আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্রের পোর্টাল । রাজ্যের সব কর্পোরেশন, পুরসভা এবং পঞ্চায়েতের জন্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এই কেন্দ্রীয় পোর্টালটি খোলা হয়েছিল । রাজ্যের সর্বত্র জন্ম এবং মৃত্যুর তথ্য এই পোর্টালে আপলোড করা হয় । এর মাধ্যমেই ডিজিটাল সার্টিফিকেটও মেলে । তবে আচমকাই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বুধবার থেকে জন্ম এবং মৃত্যু শংসাপত্রের সেই পোর্টাল আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেই খবর কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, সেখানে ডেটা এন্ট্রি করা যাচ্ছে না । শুধুমাত্র রেগুলার কেসে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যাদের জন্ম হচ্ছে বা মৃত্যু হচ্ছে, একমাত্র সেই ডেটাগুলি পোর্টালে আপলোড করার সুযোগ থাকছে । আর স্বাভাবিক নিয়মে তারাই শুধু ডিজিটাল সার্টিফিকেট পাবেন । এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, পুরনো সার্টিফিকেট ডিজিটাল করা কিংবা আগে জন্ম হয়েছে বা মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু শংসাপত্র নেওয়া হয়নি, তারা এখন আবেদন করলে শংসাপত্র পাবেন না ? হারিয়ে যাওয়া সার্টিফিকেটের নকল কপিও দেওয়া হবে না ? প্রশ্ন উঠছে কারণ, পোর্টালে সেই অপশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে খবর ।
কর্পোরেশন সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, SIR-পর্বে যে জন্ম এবং মৃত্যু সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছিল, সেই সমস্ত সার্টিফিকেট ফের যাচাই করা হবে । সেই কারণেই পুরনো এন্ট্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । এর জেরে সমস্যার মুখে পড়েছেন অনেক আবেদনকারী । কলকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের জন্ম এবং মৃত্যু শংসাপত্রের অফিসে ভিড় হচ্ছে অসম্ভব । শহর থেকে শুরু করে শহরতলি, সার্টিফিকেট নিতে হাজির হন বহু মানুষ । তবে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে, পুরনো কোনও মামলা থাকলে তার আবেদন নেওয়া হবে না । পোর্টাল সম্পূর্ণ বন্ধ । ফলে আবেদন জমা দিয়েও লাভ নেই । অফিস ঘরের বাইরে তাও লম্বা লাইন চোখে পড়ছে রোজই । এমনকী নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ছেন সার্টিফিকেট নিতে আসা মানুষজন ।
এই প্রসঙ্গে কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "সরকারি তরফে এই সংক্রান্ত কোনও লিখিত নির্দেশ বুধবার রাত পর্যন্ত আসেনি । 2025 সালের 14 মে থেকে চলতি বছরের 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তা রয়েছে সন্দেহের তালিকায় । এই সময়কালে সাড়ে চার হাজারের বেশি সার্টিফিকেটের আবেদন জমা পড়েছিল । তৎকালীন সময় কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, এসআইআরের জন্য মানুষ যাতে হয়রানি না হতে হয় তাই তারা এই পরিষেবা সহজভাবে পৌঁছে দেবেন নাগরিকদের কাছে ।"