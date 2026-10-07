ECI-এর নিয়ম মেনেই রাজ্যে ফর্ম-6 পূরণ, জ্ঞানেশ-বিতর্কের আবহে অবস্থান স্পষ্ট করল CEO দফতর

ECI-এর নিয়ম মেনেই রাজ্যে ফর্ম-6 পূরণ, জ্ঞানেশ-বিতর্কের আবহে অবস্থান স্পষ্ট করল CEO দফতর
Form 6 Controversy Over SIR: জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1950-এর বিধান অনুযায়ী SIR হয়েছে বলে দাবি রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরের ৷
Published : October 7, 2026 at 3:09 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: SIR-এর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই কাজ করা হবে ৷ বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরের তরফে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই বিষয়ে কারা, কীভাবে ফর্ম-6 পূরণ করবে, সেই বিষয়ও জানিয়েছে রাজ্যের সিইও দফতর ৷
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল গোটা দেশ ৷ এসআইআর-এর নামে দুর্নীতির অভিযোগে দেশের যুবসমাজের অধিকাংশ এবং বিরোধী 'ইন্ডিয়া' ব্লক জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে রাজধানী দিল্লির রাস্তায় নেমেছে ৷ এই বিতর্কের আবহে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷
প্রসঙ্গত, 2025 সালে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রথম বিহারে পরিচালনা করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ এরপর পশ্চিমবঙ্গ-সহ মোট নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR করে ইসিআই ৷ এবার বাকি 16টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ এসআইআর-এর তৃতীয় পর্বে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে ৷
এই বিতর্কের আবহে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR-এর ক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ম মেনেই কাজ করছে সিইও দফতর ৷ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1950-এর বিধান অনুযায়ী এই কাজ পরিচালিত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে ৷ অর্থাৎ, SIR-এর ক্ষেত্রে রাজ্য CEO দফতরের নিজস্ব কোনও পৃথক বিধি নেই, বরং কমিশনের নির্ধারিত কাঠামোই কার্যকর হচ্ছে ৷
একই সঙ্গে বাদ পড়ে যাওয়া যোগ্য ভোটারদের নাম ফের তালিকায় তোলার পথও পরিষ্কার করে দিয়েছে CEO দফতর ৷ বলা হয়েছে, SIR 2026-এর ASDD অর্থাৎ, অনুপস্থিত, অন্যত্র চলে গিয়েছেন, মৃত ও ডিলিটেড বা বাদ যাওয়া তালিকায় কোনও যোগ্য ভোটারের নাম থাকলে, তাঁরা ফর্ম-6 জমা দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে পারবেন ৷ অনলাইনে এই আবেদন করা যাবে, আবার সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসার বা BLO-র মাধ্যমেও ফর্ম-6 জমা দেওয়া যাবে ৷
শুধু বাদ পড়া ভোটার নন, নতুন বা প্রথমবার ভোটার হবেন এমন যোগ্য তরুণ বা তরুণীদের জন্যও একই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ, 18 বছর পূর্ণ করা যোগ্য ভোটাররা অনলাইনে অথবা BLO-র মাধ্যমে ফর্ম-6 জমা দিয়ে ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে পারবেন ৷ সিইও দফতরের দাবি, গোটা প্রক্রিয়া চলবে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত বিধি ও নির্দেশিকা মেনে ৷