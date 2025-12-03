ETV Bharat / state

ভোটের দামামা ! 11 ডিসেম্বর 25টি নোডাল এজেন্সির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সিইও

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি বৈঠক ৷ এসআইআর নিয়েও আলোচনা করা হতে পারে ।

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: আগামী 11 ডিসেম্বর 25টি নোডাল এজেন্সির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল । সাধারণত রাজ্যে নির্বাচনের আবহে এই ধরনের বৈঠকের ডাক দেওয়া হয় ।

আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন । যদিও এখনও বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি ৷ তবে রাজ্যে এবার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর মধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি । আর এরই মধ্যে আগামী 11 ডিসেম্বর এই বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই বৈঠকে যেমন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হবে, তেমনই এসআইআর নিয়েও আলোচনা করা হতে পারে । যেহেতু 23 বছর পর দেশে এসআইআর করা হচ্ছে, তাই এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরগরম পরিস্থিতি ৷ চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে । তাই এই কো-অর্ডিনেশন বৈঠকের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা বিষয়ক দিক নিয়ে কথা হতে পারে ও রাজ্যের সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হতে পারে ৷

পাশাপাশি রাজ্যে কোথাও কোনওরকম বেআইনি লেনদেন বা অস্ত্র পাচার কিংবা বেআইনি অস্ত্রচক্র ও ব্ল্যাক মানি লেনদেন কিংবা কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের চক্র মাথা চাড়া দিচ্ছে কি না, সেইসব বিষয়গুলি উপরেও নজরদারি চালানোর জন্য অনেক আগে থেকেই নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত থাকতে চাইছে বলে অনুমান করা হচ্ছে ।

বৈঠকে ডাক পাওয়া এজেন্সিগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, তেমনই সবকটি সুরক্ষা বিষয়ক এজেন্সি থেকে শুরু করে গোয়েন্দা বিভাগ, আয়কর বিভাগ ও অন্যান্য নজরদারি বিভাগ-সহ আরও একাধিক এজেন্সি রয়েছে । যে 25টি নোডাল এজেন্সিকে বৈঠকে ডাকা হয়েছে সেগুলো হল:

  1. ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ
  2. প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট
  3. প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি কো-অপারেশন ডিপার্টমেন্ট
  4. কমিশনার অফ পুলিশ
  5. ডিরেক্টর জেনারেল অফ ইনকাম ট্যাক্স
  6. এডিজি অ্যান্ড আইজিপি (এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ) এবং এসএনও (এক্সপেন্ডিচার)
  7. রিজিওনাল ডিরেক্টর রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
  8. কমিশনার অফ এক্সাইজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
  9. কমিশনার অফ কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
  10. স্পেশাল ডিরেক্টর (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) রিজিওনাল হেড, কলকাতা
  11. প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট অ্যান্ড হেড অফ দ্য ফরেস্ট ফোর্স
  12. ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো, ইস্টার্ন রিজিয়ন
  13. প্রিন্সিপাল এডিজি, ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স
  14. চিফ কমিশনার অফ কাস্টমস, কলকাতা জোন
  15. প্রিন্সিপাল কমিশনার অফ সিজিএসটি অ্যান্ড সিএক্স, হেডকোয়ার্টার্স স্পেশাল ইস্টার্ন কমান্ড
  16. আইজি, টিএম, ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড রিজিওনাল হেডকোয়ার্টার্স (এনই)
  17. অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল, বিএসএফ, হেডকোয়ার্টার্স স্পেশাল, স্পেশাল ইস্টার্ন কমান্ড
  18. চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল, ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল, কলকাতা
  19. আইজি, সিআইএসএফ, কলকাতা
  20. আইজি তথা পিসিএসসি, আরপিএফ, ইস্টার্ন রেলওয়ে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স
  21. আইজি সশস্ত্র সীমা বল, শিলিগুড়ি
  22. রিজিওনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া
  23. রিজওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, ব্যুরো অফ সিভিল এভিয়েশন
  24. ডিরেক্টর, স্টেট সিভিল অ্যাভিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ
  25. কনভেনর, এসএলবিসি, পশ্চিমবঙ্গ

