প্রথম দফার প্রস্তুতি দেখতে পরিদর্শনে সিইও, ভোটে সরকারি আধিকারিকের ফোন বন্ধ থাকলে কড়া ব্যবস্থা

প্রথম দফার প্রস্তুতি দেখতে পরিদর্শনে সিইও, ভোটে সরকারি আধিকারিকের ফোন বন্ধ থাকলে কড়া ব্যবস্থা
কোনও এলাকায় বোমাবাজি হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ওসি-দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
Published : April 21, 2026 at 3:31 PM IST
কোচবিহার/মেদিনীপুর, 21 এপ্রিল: নির্বাচনের দিন কোনও গণ্ডগোলের সময় কোনও সরকারি আধিকারিকের ফোন বন্ধ থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । কোচবিহারে ল্যান্সডাউন হলে নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের পর এই কড়া নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল । পাশাপাশি তিনি বলেন, যে রাজনৈতিক দলই গণ্ডগোল বাধাবে, তাদের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এছাড়াও কোনও এলাকায় বোমাবাজি হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ওসি-দের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে । এদিন মেদিনীপুরেও ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
রাজ্যে প্রথম দফায় আগামী 23 এপ্রিল কোচবিহার জেলার 9টি বিধানসভায় ভোটগ্রহণ হবে । প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বুথে চলবে ভোটগ্রহণ । বিগত দিনে বিভিন্ন নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় ব্যাপক অশান্তির ঘটনা ঘটেছে । বোমাবাজি থেকে বুথ দখল, এমনকী প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটেছে । তাই এবারে নির্বিঘ্নে কোচবিহার জেলায় নির্বাচন করাটা কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । তাই এই নির্বাচনে আগে ভাগে প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন । প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন কমিশনের আধিকারিকরা ।
ইতিমধ্যে মোট বুথের 20 শতাংশ বুথকে সংবেদনশীল বলে ঘোষণা করে কাজ শুরু হয়েছে । সবদিক খতিয়ে দেখতে নির্বাচনের ঠিক আগে সোমবার রাতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বে ফুল বেঞ্চ কোচবিহারে আসে । এরপর প্রথমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে ও পরে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী-সহ নির্বাচনের কাজে যুক্ত থাকা সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন । নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে বৈঠকে কড়া নির্দেশিকা দেওয়া হয় ।
বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের জানান, "নির্বাচনের দিন গণ্ডগোলের সময়ে কোনও সরকারি আধিকারিকের ফোন বন্ধ থাকলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । বাংলাদেশ লাগোয়া এলাকাগুলোতে কড়া নজরদারি থাকছে । বুথের দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ বহিরাগত কেউ বুথের আশপাশে থাকবে না । ভোটিং কম্পার্টমেন্টের মধ্যে একসঙ্গে দু'জন গেলেই কমিশনের কাছে সেই খবর চলে যাবে ।"
এদিকে, কোচবিহারের পর বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে পশ্চিম মেদিনীপুরে যান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ৷ ভোটের ঠিক আগে মেদিনীপুর শহরেও জেলাশাসক ও পুলিশসুপারকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেন তিনি ৷ প্রথমেই তিনি শহরের ভিএসএন স্কুলে যান ৷ এরপর চার্চ স্কুলে বুথ পরিদর্শন করেন । এরপর তিনি সর্বদলীয় বৈঠক করেন জেলাশাসকের ঘরে । আজ প্রথম দফার নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন হওয়ায়, সমস্ত প্রার্থী জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জুড়ে ।
প্রসঙ্গত, প্রথম দফায় 153টি কেন্দ্রে রাজ্যে প্রথম দফার ভোট ৷ সেদিনই ভোটগ্রহণ হবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার 15টি বিধানসভা কেন্দ্রে । তৃণমূল, বিজেপি, SUCI, কংগ্রেস, সিপিএম-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রচার এখন শেষলগ্নে ৷ প্রচারে দফায় দফায় জেলায় এসেছে তারকা প্রচারকরাও ৷ তবে অবশেষে কার পাল্লা ভারী হবে, তার জন্য অপেক্ষা 4 মে পর্যন্ত ৷