ভোটের মুখে সিইও দফতরের ঠিকানা বদল ! 60 লক্ষ ভোটার এখনও অনিশ্চয়তায়

ভোটের মুখে সিইও দফতরের ঠিকানা বদল ! 60 লক্ষ ভোটার এখনও অনিশ্চয়তায়
Published : March 21, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান । অবশেষে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর । এতদিন ফেয়ারলি প্লেসের 21 নম্বর নেতাজি সুভাষ রোডে 'বামার লাউড়ি' ভবনে থাকা এই দফতর এবার উঠে এল 13 নম্বর স্ট্র্যান্ড রোডে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ভবনে । ভোটের মুখে এই পরিবর্তন প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় বড় রদবদল বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল ।
2011 সালে রাইটার্স বিল্ডিং ছেড়ে সিইও দফতর স্থানান্তরিত হয় ফেয়ারলি প্লেসে । তারপর দীর্ঘ 14 বছর ধরে সেই ভবনই ছিল রাজ্যের নির্বাচন পরিচালনার 'নার্ভ সেন্টার' । বিধানসভা হোক বা লোকসভা, একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, সেখান থেকেই পরিচালিত হয়েছে । দেবাশিস সেন, সুনীল গুপ্ত থেকে শুরু করে ড. আরিজ আফতাব—প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের হাত ধরে সেই দফতর দেখেছে বহু রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী । বর্তমান সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালও কয়েক মাস এই দফতর থেকেই কাজ চালিয়েছেন ।
তবে সময়ের সঙ্গে বেড়েছে দফতরের কাজের পরিধি, বেড়েছে কর্মীর সংখ্যা । ফলে পুরনো ভবনের সীমাবদ্ধতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল । জায়গার অভাব তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয় নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যাও । বিশেষ করে মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত শৌচালয়ের অভাব, বৈঠক বা কনফারেন্সের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা না থাকা, এই সব কারণেই নতুন ঠিকানার প্রয়োজনীয়তা ছিল ৷
সেই প্রেক্ষিতেই এই স্থানান্তর । নতুন ভবনে বেশি পরিসর, উন্নত সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি রয়েছে । আগরওয়ালের কথায়, "এখন আর বাইরে বৈঠক করতে হবে না । নিজেদের মধ্যেই সব ব্যবস্থা থাকবে ।"
এদিকে ভোটের নির্ঘণ্ট ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে । আগামী 23 ও 29 এপ্রিল দু’দফায় ভোটগ্রহণ এবং 4 মে ফলপ্রকাশ । নির্বাচনী বিধিও জারি হয়েছে । রাজনৈতিক দলগুলি ময়দানে নেমে পড়েছে জোরকদমে ।
কিন্তু এর মধ্যেই এক বড় প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে—প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের ভাগ্য এখনও ঝুলে রয়েছে 'বিচারাধীন' অবস্থায় । সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা নিয়ে সিইও জানিয়েছেন, ট্রাইবুনাল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । বিচারক চিহ্নিতকরণ এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন । পরিকাঠামো গড়ে উঠলেই দ্রুত কাজ শুরু হবে ।
ভোটের আগে এই অনিশ্চয়তা কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েই এখন জোর জল্পনা রাজনৈতিক মহলে । নতুন দফতর যেমন প্রশাসনিক গতি বাড়ানোর আশ্বাস দিচ্ছে, তেমনই নজর এখন সেই 60 লক্ষ ভোটারের দিকেই । গণতন্ত্রের উৎসবের আগে তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত করা—এটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।
