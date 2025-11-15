BLO-দের অতিরিক্ত কাজের চাপ ! দিকে-দিকে বিক্ষোভ, ECI-এর দৃষ্টি আকর্ষণ সিইও দফতরের
শিলিগুড়িতে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ শিবির বিক্ষোভ ৷ ভোটারদের নথির ডিজিটালাইজেশনের অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : November 15, 2025 at 8:44 PM IST
কলকাতা ও শিলিগুড়ি, 15 নভেম্বর: এতদিন ছিল ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা ৷ কীভাবে পূরণ করতে হবে, তা বুঝিয়ে দেওয়া ৷ প্রয়োজনে ফর্ম পূরণে সাহায্য করা ৷ তারপর ফের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সেই ফর্ম সংগ্রহ করা ৷ এবার বিএলও-দের উপর আরও একটি দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে ৷ ভোটারদের গণনা ফর্মের তথ্য BLO অ্যাপে ডিজিটালি আপলোড করা ৷ আর তারই বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ৷
BLO অ্যাপে নথি আপলোডের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হচ্ছেন তাঁরা ৷ সেই ক্ষোভ-বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছেছে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ৷ তাই বিএলও-দের এই অভিযোগগুলি নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিল সিইও দফতর ৷ সেখানে বিএলও-দের কাজের চাপ কমানোর আবেদন জানানো হয়েছে ৷ যদিও, সেই আবেদনের কোনও জবাব আসেনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন বা ইসিআই-এর অফিস থেকে ৷
বিএলও-দের অভিযোগ, একটি গণনা ফর্মের নথি অ্যাপে ডিজিটালি আপলোড করতে 20-25 মিনিট সময় লেগে যাচ্ছে ৷ কারণ, একটি ফর্মে থাকা ভোটারের জন্ম তারিখ, আধার তথ্য, ফোন নম্বর, বাবা-মায়ের নাম ও এপিক নম্বর, স্বামী বা স্ত্রী নাম ও এপিক নম্বর ম্যানুয়ালি অর্থাৎ, হাতে টাইপ করে অ্যাপে তুলতে হচ্ছে ৷ তারপর ভোটারের 2002 সালের এসআইআর-এর তথ্য সঠিকভাবে তুলতে হচ্ছে ৷ সব তথ্য লেখার পর, তা যাচাই করে নিতে হচ্ছে ৷
আর সব শেষে ভোটারের নতুন ছবি স্ক্যান করতে হচ্ছে ৷ সেখানে আরও বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ কারণ, একটি ছবি অ্যাপে স্ক্যান করে, তা আপলোড করতে কম করে 5 মিনিট সময় লাগছে ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এন্যুমারেশন ফর্মের ছবির মাপ, অ্যাপে থাকা ছবির বক্সের মাপে থাকছে না ৷ সেখানে ছবির মাপ ঠিক করতে হচ্ছে ৷ সব মিলিয়ে দীর্ঘ সময় লাগছে একটি ফর্মের নির্ভুল তথ্য আপলোড করতে ৷
এক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ তা হল, অনেক বিএলও-র দৃষ্টি শক্তির সমস্যা রয়েছে ৷ তাঁদের ক্ষেত্রে ফর্মের নথির ডিজিটাইজেশনের কাজে বেশি সমস্যা হচ্ছে ৷ এমন নানা অভিযোগ সিইও দফতরে এসেছে ৷ আর সেই সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর জাতীয় নির্বাচন কমিশনে একটি চিঠি দিয়েছে ৷
সেখানে কমিশনকে অনুরোধ হয়েছে, বিএলওদের সুবিধার্থে ইআরও, এইআরও এবং সহকারী বিএলও-দের 'BLO App'-এর লগইন আইডি দেওয়া হয় ৷ যাতে তাঁরাও এই ফর্মের নথিগুলি ডিজিটাইজ করার কাজ ভাগ করে করে নিতে পারেন ৷ যদিও সেই চিঠির কোনও উত্তর এখনও জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে আসেনি ৷
অন্যদিকে, এদিন বিএলও-দের উপ-অতিরিক্ত কাজের চাপের অভিযোগে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগম ও মহকুমার বিএলও-দের নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন হয়েছিল দীনবন্ধু মঞ্চে ৷ সেখানেই বিক্ষোভ দেখান তিনশোর বেশি বিএলও ৷
তাঁদের অভিযোগ, শুধুমাত্র এন্যুমারেশন ফর্ম দেওয়া এবং ফিলাপ করিয়ে জমা নেওয়ার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, বর্তমানে তাঁদের দিয়ে ডিজিটাইজেশনের কাজ করাতে অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হচ্ছে ৷ এই বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রশিক্ষণ দিতে আসা নির্বাচনী আধিকারিকরা দীনবন্ধু মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যান ৷
বিএলও-দের এই বিক্ষোভের মাঝেই আগামী 21 নভেম্বর রাজ্যে আসছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ৷ কলকাতায় রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের উপস্থিতিতে EVM নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷
সূত্রের খবর, এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে চলেছেন সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ৷ এছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এস বি জোশি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি অভিনব আগরওয়ালের ৷ আসন্ন 2026 বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যের সব জেলাশাসকদের ইভিএম নিয়ে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ এবং আলোচনা হওয়ার কথা ৷ জেলাশাসকদের সঙ্গে থাকবেন অন্যান্য আধিকারিকরা ৷
জানা গিয়েছে, তাঁরা জেলায় ফিরে গিয়ে সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ইভিএমের কার্যপ্রণালী বোঝাবেন এবং তাঁদেরকে দিয়ে মক পোল করাবেন ৷ পুরো বিষয়টিতে রাজনৈতিক দলগুলি সন্তুষ্ট হলে, মক ভোটগুলি মুছে দিয়ে ইভিএম সিল করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷
পাশাপাশি চলতি মাসের 18 বা 19 নভেম্বর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল আসছে কলকাতায় ৷ দু’দিন ধরে তাঁরা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে এসআইআর-এর অগ্রগতি মনিটর করবেন ৷ সেই অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে তা জমা দেবেন ৷ এই দলের প্রতিনিধিরাও 21 নভেম্বর ইভিএম-এর বিশেষ বৈঠকে যোগ দেবেন বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর ৷