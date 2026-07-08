ভেঙে দেওয়া হল আসানসোল পুরবোর্ড, প্রশাসক হলেন আড্ডার সিইও

ভেঙে দেওয়া হল আসানসোল পুরবোর্ড, প্রশাসক হলেন আড্ডার সিইও
আসানসোল পুরনিগমের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে কারণ দর্শাতে বলে চিঠি দিয়েছিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর । তার জবাবও দিয়েছিলেন বিধান উপাধ্যায় ।
Published : July 8, 2026 at 7:55 PM IST
আসানসোল, 8 জুলাই: ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারে গিয়েও মিলল না স্বস্তি । হল না শেষ রক্ষা । সম্ভবত বিধান উপাধ্যায়ের জবাবে অসন্তুষ্ট রাজ্য ! ভেঙে দেওয়া হল আসানসোল পুরনিগমের বোর্ড ৷ দায়িত্বে এলেন প্রশাসক । আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সিইও তথা আসানসোলের প্রাক্তন পুর কমিশনার, আইএএস অদিতি চৌধুরীকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হল বুধবার ।
দীর্ঘ জল্পনা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর । পশ্চিমবঙ্গ পুর কর্পোরেশন আইন, 2006-এর 60(1) ধারায় আসানসোল পুরনিগমের বর্তমান বোর্ড ভেঙে দিয়ে সেখানে প্রশাসক নিয়োগের নির্দেশ জারি হয়েছে । বুধবার থেকেই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের সিইও অদিতি চৌধুরী । নতুন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত, অথবা সর্বোচ্চ ছয় মাসের জন্য তিনিই পুরনিগমের সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাবেন ।
বোর্ড সভা অনিয়ম, সম্পত্তি কর মকুব সংক্রান্ত অভিযোগ এবং নাগরিক পরিষেবায় অচলাবস্থার জেরে গত 1 জুলাই রাজ্যের পক্ষ থেকে আসানসোল পুরনিগমকে শো-কজ নোটিশ পাঠানো হয়েছিল । মঙ্গলবার মেয়র বিধান উপাধ্যায় ছয় পাতার একটি ই-মেইলে তার জবাব দিলেও সম্ভবত সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি রাজ্য পুর দফতর । এরই মধ্যে শো-কজ হওয়ার পরেও কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিধান উপাধ্যায়ের বৈঠকের ছবি রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক জল্পনার জন্ম দেয় ।
পাশাপাশি, ছয়জন প্রভাবশালী কাউন্সিলরের ইস্তফায় পুরবোর্ডের অস্থিরতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । মেয়র প্রশাসনিক অচলাবস্থার জন্য পুর কমিশনারকে দায়ী করলেও শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি । ফলস্বরূপ, আসানসোল পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে প্রশাসনিক দায়িত্ব সরাসরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল রাজ্য সরকার ।
আসানসোলের বিদায়ী মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, "আমি এখনও পর্যন্ত কোনও চিঠি পাইনি । কিন্তু শুনেছি বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে । আমরা নির্বাচিত হয়ে এসেছিলাম সুতরাং এইভাবে বোর্ড ভেঙে দেওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয় । আমাদের অনেক শুভেচ্ছা রইল নতুন প্রশাসকের প্রতি । হয়তো আরও ভালো নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার কারণেই তারা বোর্ড ভেঙে নতুনভাবে প্রশাসক নিয়োগ করেছেন । তবে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকমের সহযোগিতা যদি দরকার হয় তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে সহযোগিতা করব ।"
অন্যদিকে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "এটা হওয়ারই ছিল । ওনারা পুরবোর্ড চালাতে পারছিলেন না । পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে, ভালোই হয়েছে ।"