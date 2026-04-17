সমস্ত প্রক্রিয়া অনলাইন হবে, সুপ্রিম আদেশ বাস্তবায়নে কোনও অসুবিধা নেই; আশ্বাস মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিকের

সমস্ত প্রক্রিয়া অনলাইন হবে, সুপ্রিম আদেশ বাস্তবায়নে কোনও অসুবিধা নেই; আশ্বাস মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিকের
চিন্তা নেই, ভোটদানের আগে ভোটার জানতে পারবেন তার নাম রয়েছে কিনা ৷ নামের নিষ্পত্তি ও ভোটার তালিকা নিয়ে সুপ্রিম নির্দেশের পর বললেন CEO ৷
Published : April 17, 2026 at 7:34 AM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: হাতে 48 ঘণ্টা থাকলেও ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার বিষয়ে কোনও জটিলতা হবে না ৷ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ।
তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নতুন নির্দেশ অনুসারে 19 জন বিচারককে নিয়ে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে সেখানে যেমনভাবে নাম নিষ্পত্তি হবে সেইসব নাম তৎক্ষণাৎ ভোটার লিস্টে নথিভুক্ত হয়ে যাবে । এই নিয়ে ভোটারদের কোনও চিন্তা নেই ৷ নির্বাচনের দু'দিন আগে নিষ্পত্তি হলেও ভোটদানের আগেই তাঁর নাম তালিকায় রয়েছে কিনা তা জানতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ভোটার ৷
প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা গত 9 এপ্রিল ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য আগামী 21 এপ্রিল পর্যন্ত যাঁদের নাম নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তাঁদেরও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে । নতুন তালিকায় থাকা ভোটাররাও ভোট দিতে পারবেন ৷
তবে এখনও পর্যন্ত কতগুলি কেসের নিষ্পত্তি হয়েছে ট্রাইব্যুনালে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ৷ কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, প্রতিদিনই অনেক নামের নিষ্পত্তি হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে যতক্ষণ না ড্যাশবোর্ড তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয় ৷
তিনি আরও জানিয়েছেন, পুরো প্রক্রিয়াটিই অনলাইনে সম্পন্ন হবে ৷ সমস্ত আবেদন ডিজিটাল মাধ্যমে গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ৷ ফলে ভোটার তালিকায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নাম যুক্ত করার সুযোগ থাকবে । আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে কমিশনের কোনও অসুবিধা হবে না । এই অনলাইন ব্যবস্থাটি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং যেসব ভোটার নাম নথিভুক্ত করতে বা তাঁদের তথ্য সংশোধন করতে চান, তাঁদের জন্য প্রক্রিয়াটি সহজলভ্য হবে । এই ডিজিটাল ব্যবস্থার সুবাদে যোগ্য নাগরিকরা একেবারে শেষ মুহূর্তেও ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে পারবেন ।
কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) প্রক্রিয়াকালে তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিরুদ্ধে করা আবেদনগুলির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 19টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছেন ৷ এই ট্রাইব্যুনালগুলির নেতৃত্বে রয়েছেন হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতিরা ।
যাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছেন, তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন কি না—এই প্রশ্নের জবাবে আগরওয়াল জানান যে, ওইসব আবেদনকারীদের ইতিমধ্যেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৷ আদালতের নির্দেশিকা মেনে নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং নির্বাচনে নাগরিকদের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হল এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য ।
অন্যদিকে, মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কথা বলার একটি অভিযোগ সামনে এসেছে ৷ এই নিয়ে বিজেপি থেকে শুরু করে অন্যান্য বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছেন । এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন যে, এখনও সিইও দফতরে এরকম কোনও অভিযোগ আসেনি ৷ তবে অভিযোগ এলে নিঃসন্দেহে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ।