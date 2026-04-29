কারচুপিতে শাস্তি, কোথায় পুনর্নির্বাচন? জানালেন মনোজ কুমার আগরওয়াল

কারচুপিতে শাস্তি, কোথায় পুনর্নির্বাচন? জানালেন মনোজ কুমার আগরওয়াল
Published : April 29, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: যেখানে যেখানে ইভিএম-এ কালো বা সাদা টেপ লাগানো পাওয়া গিয়েছে, সেই সব জায়গাতেই পুনর্নির্বাচন হবে । জানালেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ অন্যদিকে, কোনও বিধানসভা কেন্দ্রে যদি বেশি সংখ্যক বুথের ক্ষেত্রে টেপ লাগানোর ঘটনা ঘটে থাকে, তাহলে প্রয়োজনে পুরো বিধানসভাতেও পুনর্নির্বাচন হবে বলে জানান তিনি । এছাড়াও যারা ভোটে কারচুপির চেষ্টা করেছেন বলে প্রমাণিত হবে তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
এবিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেন, "যেখানে যেখানে টেপ পাওয়া গেছে সেখানে সেখানেই রিপোল হবে ।কমিশনের অফিসাররা যে বুথে টেপ ব্যবহার হয়েছে, তার রিপোর্ট দিয়েছেন ৷ ভবানীপুরের অশান্তির খবর আমি শুনেছি । ওখানে ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন ।"
বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "লাঠি আছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে ৷ তো ওটা ব্যবহার করবে না? যদি না-করে, তখন তো বলবেন কেন্দ্রীয় বাহিনী কাজ করেনি । মব সরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠি ব্যবহার করেছে ৷"
ইভিএম-এ কারচুপির যে অভিযোগ উঠেছে সেবিষয়ে সিইও বলেছেন, "ইভিএম-এ এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যে, কেউ বুঝতে পারবে না যে ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছেন । অনেকে বলছেন, ক্যামেরা লাগানো আছে ৷ কে কাকে ভোট দিচ্ছে জানতে পারবে । এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা, আমি আপনাদের মাধ্যমে সেটা জানতে চাই ।" এদিন মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, মগরাহাট পশ্চিম, ফলতা, দক্ষিণ 24 পরগনার অনেক জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে ৷ সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এদিন জানান, দু-একটি বিক্ষিপ্ত ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই চলে । বুধবার নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল রুম থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনি জানান, সবসময় কন্ট্রোলরুম থেকে ভোট প্রক্রিয়াকে নজর রাখা হচ্ছে ।
মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "কন্ট্রোল রুম থেকে প্রতিটি মুহূর্তের আপডেট আমরা পাচ্ছি । উপর থেকে যেমন মনিটরিং চলছে, তেমনই নিচুতলাতেও নজরদারি রাখা হচ্ছে । প্রিসাইডিং অফিসারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে । পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক, পুলিশ ও সিএপিএফ-এর সঙ্গেও সবসময় যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় হচ্ছে ।"
তবে কিছু জায়গায় সামান্য সমস্যার কথাও স্বীকার করেছেন সিইও । কোথাও ইভিএম বিকল হওয়া, আবার কোথাও দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে । যদিও এই ধরনের সমস্যাগুলিকে দ্রুত সমাধানের জন্য কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি তৎপর রয়েছে বলে জানান তিনি । তিনি বলেন, "যেখানে সমস্যা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গেই কিউআরটি পৌঁছে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে ৷"
কিছু এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এ বিষয়ে সরব হয়েছেন । এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, "একাধিক জেলায় একসঙ্গে ভোটগ্রহণ চলছে । ফলে প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তাঁর কাছে এই মুহূর্তে নেই । তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, "নিরপেক্ষ ও ভীতিমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করাই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব ।"