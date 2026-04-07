শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে যেখানে প্রয়োজন পড়বে আমি নিজে যাব: সিইও

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে যেখানে প্রয়োজন পড়বে আমি নিজে যাব: সিইও
ভোটে হিংসা ও ভোট পরবর্তী হিংসার ইতিহাস আছে, এমন বুথগুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বললেন সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
Published : April 7, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: প্রথম ধাপে তিনদিনের জেলা সফর সেরে সোমবার কলকাতায় ফিরলেন রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অশান্তি প্রবণ এলাকাগুলিতে ঘুরে ভোটারদের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর কাজ করেছেন তিনি ৷ বুথে-বুথে ঘুরে লোকজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন ৷ সেই সফর শেষে এ দিন মনোজ কুমার আগরওয়াল জানালেন, শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে সিইও হিসাবে তিনি নিজে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবেন ৷ বিশেষত, অতীতে যে সকল বুথগুলিতে ভোটের সময় হিংসা ও ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেছে ৷
সিইও দফতরে ফিরে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "যেসব জায়গায় ভোটের সময় ও তার পরবর্তীতে হিংসার ইতিহাস রয়েছে, আমি সেখানে নিজে যাব ৷" প্রথমবার কোনও সিইও ভোটের আগে জেলা সফরে বেরিয়ে ভোটারদের আশ্বস্ত করছেন, এমন দৃশ্য দেখা গেল ৷ ফলে ভোটাররাও আশ্বস্ত হচ্ছেন যে, নির্বাচনী বুথে গিয়ে নিজের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন তাঁরা ৷
এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সিইও বলেন, "আমি তো চেষ্টা করব প্রত্যেক জেলায় যেতে ৷ আর আমার যত আরও, ওসি, ডিই, এসপি সবার সঙ্গে বসব ৷ দেখব সেখানে প্রস্তুতি কেমন চলছে, কোনও ঘাটতি আছে কি না, ট্রেনিং প্রয়োজন কি না, সেই সব কিছুর মূল্যায়ণ করব ৷ আমি নিজে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে 25 থেকে 30টা বুথে ঘুরেছিলাম ৷ বিএলও, সেক্টর অফিসার সবার সঙ্গে কথা বলেছি তখন ৷"
তবে কি যে সব এলাকায় অশান্তির সম্ভাবনা প্রবল, সেই সব এলাকায় যাবেন সিইও ? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, "আমরা জেলায় যাচ্ছি, সেখানে প্রস্তুতি কেমন, তা যাচাই করতে ৷ আরেকটা কারণ হল ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য ৷ তাই জেলাশাসকদের বলেছি, যেখানে আপনারা মনে করবেন আমার যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে বলবেন আমি যাব ৷ ভোটারদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করব ৷"
এরপরেই ভোট পরবর্তী হিংসার ইতিহাস রয়েছে এমন এলাকায় যাওয়া নিয়ে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "দেখুন যেসব এলাকায় পোস্ট পোল ভায়লেন্সের ইতিহাস আছে ও এবারেও হতে পারে, এমন আশঙ্কা থাকলে আমরা অবশ্যই যাব ৷ নির্বাচন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে করাবই ৷"
আর পূর্ব মেদিনীপুরে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোর বিষয়ে মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "দেখুন ভোট শান্তিপূর্ণই হবে ৷ আমাদের সব প্রস্তুতি শেষ ৷ অবজারভাররা তৈরি আছেন ৷ স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনও তৈরি আছে ৷"
অন্যদিকে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট পরিচালনায় আরও শৃঙ্খলা আনতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকা জারি করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ ভোটকর্মী নিয়োগ থেকে বুথ পরিচালনা সব ক্ষেত্রেই বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বুথ লেভেল অফিসারদের পোলিং পার্সোনেলদের ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না ৷ ভোটেরদিন তাঁদের মূল দায়িত্ব থাকবে 'ভোটার অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ' (ভিএবি) পরিচালনা করা ৷ প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেই এই ভিএবি রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ যাতে ভোটাররা প্রয়োজনীয় সহায়তা পান ৷
মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে নির্বাচন দফতর ৷ জানানো হয়েছে, যে সব বুথে মহিলা ভোটকর্মী থাকবেন, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা জওয়ান মোতায়েন করতে হবে ৷ যদিও, প্রথমে মহিলা বুথকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷ প্রয়োজনে পুরুষ ও মহিলা ভোটকর্মী নিয়েও দল গঠন করা যেতে পারে ৷ তবে, সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে ৷
এছাড়াও, প্রিসাইডিং অফিসার ও ফার্স্ট পোলিং অফিসার নিয়োগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মী, এমনকি সরকারি সংস্থার কর্মীদের মধ্যে সমতা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ জেলা নির্বাচন আধিকারিক বা ডিইও-দের এই নির্দেশগুলি কঠোরভাবে পালন করতে হবে এবং কোথাও কর্মী সংখ্যায় ঘাটতি থাকলে, তা দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে কমিশনের তরফে ৷