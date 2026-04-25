দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাচাইয়ে সন্দেশখালিতে সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল

দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাচাইয়ে সন্দেশখালিতে সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল
জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক করলেন সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷
Published : April 25, 2026 at 9:21 PM IST
সন্দেশখালি (উত্তর 24 পরগনা), 25 এপ্রিল: আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সন্দেশখালির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এলাকায় পৌঁছালেন রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ শনিবার তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা জেলাশাসক, বসিরহাটের মহকুমা শাসক এবং বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার ৷
এ দিন সকালে একটি হেলিকপ্টারে চড়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলটি সন্দেশখালির সরবেড়িয়া স্কুলের মাঠে অবতরণ করে ৷ আকাশপথ থেকে সমগ্র এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করার পর, সেখান থেকে গাড়িতে করে তাঁরা সরাসরি সন্দেশখালির বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায় পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন ৷ মূলত বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সন্দেশখালির বিভিন্ন প্রান্তে যে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই এলাকাগুলিতে বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন, তা সরেজমিনে যাচাই করাই ছিল এই সফরের মূল লক্ষ্য ৷
সন্দেশখালিতে পরিদর্শনের পাশাপাশি, সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন ৷ পাশাপাশি, আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর নেন ৷ বিশেষ করে, যে এলাকাগুলিকে কমিশন স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার ওপর তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন ৷
এ দিন এই সফরের অন্যতম একটি দিক ছিল তৃণমূলের বিতর্কিত নেতা শেখ শাহজাহানের প্রভাবে থাকা এলাকা ও সেখানকার বুথগুলি পরিদর্শন করা ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যাতে কোনও প্রকার ভয় না-থাকে এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, এ দিন তা আশ্বস্ত করেছে নির্বাচন কমিশনের এই প্রতিনিধিদল ৷
কমিশনের এই হাই-প্রোফাইল পরিদর্শন রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে কমিশন যে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে, এই সফর তারই প্রতিফলন বলে দাবি করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ সব মিলিয়ে সন্দেশখালির নিরাপত্তা নিয়ে যে কমিশন কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ, তা এ দিনের পরিদর্শনেই স্পষ্ট ৷