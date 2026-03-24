ভোটে পড়শি রাজ্যগুলির সীমানা ও বাংলাদেশ সীমান্তের সুরক্ষায় জরুরি বৈঠকে কমিশন

ভোটে পড়শি রাজ্যগুলির সীমানা ও বাংলাদেশ সীমান্তের সুরক্ষায় জরুরি বৈঠকে কমিশন
পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সিকিম, ত্রিপুরা-সহ একাধিক রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন ।
Published : March 24, 2026 at 2:23 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আবারও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর । কমিশন সূত্রে খবর, ভোটের সময় বিশেষ করে আন্তঃরাজ্য সীমানায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ করা হবে, সেবিষয়ে আলোচনা হবে এই বৈঠকে ৷ বিভিন্ন পড়শি রাজ্যের সীমানার পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তেও ভোটের সময় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর কমিশন ৷
আন্তঃরাজ্য সীমানায় নিরাপত্তা নিয়ে মঙ্গলবার আবারও বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেই বৈঠকে উপস্থিত আছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও অন্যান্য আধিকারিকরা । পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য - অসম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, সিকিম, ত্রিপুরা-সহ একাধিক রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা এই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন । জানা গিয়েছে যে, পড়শি রাজ্য থেকে যেমন ঝাড়খণ্ড বা বিহার থেকে বহু মানুষজনের এই রাজ্যে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায় । কাজেই সীমানা সুরক্ষিত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হবে বৈঠকে ।
আন্তঃরাজ্য সীমান্তে নজরদারি আরও কঠোর করা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর । বিশেষ করে বেআইনি নগদ, মদ, অস্ত্র বা দুষ্কৃতী যাতায়াত রুখতে সমন্বিত পদক্ষেপ করার উপর জোর দেওয়া বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য । বৈঠকে সীমান্ত এলাকায় যৌথ টহল, নাকা চেকিং জোরদার এবং তথ্য আদানপ্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে আরও কড়া অবস্থান নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । জানা গিয়েছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সমস্ত জেলাশাসকদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন ৷ সূত্রের খবর, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ওয়েবকাস্টিং চালু থাকায় খুব কম সংখ্যক কেন্দ্রে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে । গতকাল দুপুরের ভিডিয়ো কনফারেন্সে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে যে, ভোটকর্মী নিয়োগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় বজায় রাখতে হবে ।
নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে প্রাধান্য দিয়ে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার বা পাবলিক সেক্টর ইউনিট (PSU)-এর কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে । তা সম্ভব না-হলে ফার্স্ট পোলিং অফিসার হিসেবে কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে । একইসঙ্গে জানানো হয়েছে যে, কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না । শুধুমাত্র স্থায়ী সরকারি কর্মীরাই এই দায়িত্ব পালন করবেন । এই সমস্ত নির্দেশিকা কঠোরভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের উপর । নির্দেশ অমান্য হলে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসককে ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হবে বলে জানিয়েছে কমিশন ।