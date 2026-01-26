SIR শুনানিতে অনিয়ম ! বসিরহাট-2 এর বিডিও’কে সাসপেন্ডের নির্দেশ দিয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি কমিশনের

SIR শুনানিতে অনিয়ম ! বসিরহাট-2 এর বিডিও’কে সাসপেন্ডের নির্দেশ দিয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি কমিশনের
বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের AERO হিসেবে কর্তব্যে গাফিলতি ৷ নিয়ম ভেঙে 11 জনকে নিয়োগ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ ৷
Published : January 26, 2026 at 1:27 PM IST
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের এইআরও তথা বসিরহাট-2 এর বিডিও-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর ৷ রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়ে বিডিও সৌমিত্র প্রতিম প্রধানকে সাসপেন্ড করতে বলা হয়েছে ৷ কর্তব্যে গাফিলতি ও এসআইআর শুনানিতে অনিয়মের অভিযোগে এই নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন ৷ পাশাপাশি, শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিডিও-র বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
শুধু সাসপেন্ড-এর নির্দেশ দেওয়াই নয় ৷ ভোটার তালিকা সংশোধনের যাবতীয় কাজ থেকেও সরিয়ে দিতে হবে ওই সরকারি আধিকারিককে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে সিইও দফতর যে নির্দেশগুলি পালন করার নির্দেশ দিয়েছে, তার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷
চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে, ওই নির্দেশ যাতে কঠোরভাবে পালন করা হয় তা, নিশ্চিত করতে হবে ৷ কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে জানাতে হবে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ৷ এমনকি, ওই আধিকারিকের নির্দেশ মেনে যে 11 জন সরকারি অফিসার এসআইআরের শুনানি করেছেন, তা-ও বাতিল করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ একই সঙ্গে কমিশনের হুঁশিয়ারি, ভোটার তালিকার কাজে ভুল কিংবা বেআইনি কিছু হলে 3 মাস থেকে 2 বছর পর্যন্ত জেল, জরিমানা অথবা দু’টি শাস্তিই হতে পারে ৷
উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট 2 নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমিত্র প্রতিম প্রধান বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের অধীনে এইআরও বা সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে কাজ করছেন ৷ চারদিন আগে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়ার শুনানি নিয়ে ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি ৷
অভিযোগ করা হয়, বসিরহাট 2 নম্বর ব্লকের বিডিও তথা এইআরও কমিশনের নিয়ম অমান্য করে নিজের ক্ষমতাবলে 11 জন সরকারি অফিসারকে অতিরিক্ত এইআরও হিসেবে নিয়োগ করেছেন ৷ তার জন্য কোনও নোটিফিকেশন পর্যন্ত জারি করা হয়নি ৷ এইআরও হিসেবে নিজের যে কাজ, সেগুলি ওই এগারো জনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন ৷ যা পুরোপুরি নিয়ম বহির্ভূত ৷ তাই এবার তাঁকে সাসপেন্ডের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, "125 বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানিতে একাধিক অনিয়ম ধরা পড়েছে ৷ বসিরহাট 2-এর BDO তথা AERO নিজে 11 জন অতিরিক্ত AERO নিয়োগ করেছেন ৷ আর নিজেই ‘সুয়ো মোটো’ নির্দেশ জারি করে হিয়ারিং পর্ব পরিচালনা করেছেন ৷ কিন্তু, তাঁর এমন কোনও আইনি ক্ষমতা নেই ৷"
কমিশনের চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, "1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 13C ধারাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং এহেন কাজ গুরুতরভাবে প্রশাসনিক কর্তব্যের পরিপন্থী ৷ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা থেকে সংশোধন ও শুনানি সংক্রান্ত কাজে যুক্ত সমস্ত আধিকারিক নির্বাচন কমিশনের অধীন থেকেই কাজ করেন, তাই নিয়ম লঙ্ঘনের দায় এড়ানোর কোনও সুযোগ নেই ৷"