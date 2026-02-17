AERO-দের শাস্তির প্রভাব ! সকলকে কমিশনের গাইডলাইন মেনে কাজের নির্দেশ সিইও’র
কমিশনের গাইডলাইন না-মানলে নেওয়া হবে ব্যবস্থা, নির্বাচনী আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি সিইও-র ৷ ভুল হয়ে থাকলে শুধরে নেওয়ার পরামর্শও দিলেন ৷
Published : February 17, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন না-মেনে কাজ করার অভিযোগে এসআইআর শুনানি শেষ হওয়ার পর গত রবিবার সাতজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা AERO-দের সাসপেন্ড করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ আর তারপরেই রাজ্যের প্রায় আট হাজার এইআরও এবং ইআরও-কে গাইডলাইন মেনে কাজ করার নির্দেশ দিলেন সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷ তাঁদের নির্দেশ আইনের মধ্যে থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে ERO ও AERO-দের ৷
এ নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, "সবাইকে আইন মেনে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করতে হবে ৷ এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশিকা (19.1.2026) রয়েছে, সেই নির্দেশিকা মেনেই ERO ও AERO-দের সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷ এসআইআর চলাকালীন কমিশন বিভিন্ন সময়ে যে নির্দেশিকা জারি করেছে, তা অক্ষরে-অক্ষরে মানতে হবে ৷ বিএলএ, ইআরও, এইআরও, ডিইও, সিইও, এমনকি ইসিআই যে নথি আপলোড করছেন, সবকিছুর ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট রয়েছে ৷ তাই কমিশনের নজর এড়িয়ে কেউ কোনও নথি আপলোড করবেন, তা কখনই সম্ভব নয় ৷ কারণ, সিইও থেকে ইসিআই সর্বত্র বিভিন্ন স্তরে যাচাই চলতে থাকে ৷"
তিনি ERO ও AERO-দের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন, "এখনও সময় আছে ৷ তাই যেসব তথ্য যাচাই করা বাকি রয়েছে বা আপলোড করা হয়েছে, সবকিছু পুনরায় ভালোভাবে যাচাই করে নেবেন ৷ আগামী 21 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় রয়েছে আপনাদের কাছে ৷ তাই আইনের আওতায় থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করাই শ্রেয় ৷"
সাতজন AERO-কে সাসপেন্ড করার বিষয় নিয়ে তিনি বলেন, "7 জন AERO-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে, কারণ তাঁরা SIR-এর গাইডলাইন ভেঙেছেন ৷ তাই এদের 'সার্ভিস' পদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ তবে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে রাজ্য সরকার এই 7 জন AERO-র সাসপেশন তুলে নিতে পারে ৷"
এছাড়াও, আবাস যোজনা বা বাংলার বাড়ির সঙ্গেও যদি অন্য নথি ভোটাররা দিয়ে থাকে, আর সেই নথি যদি ERO আপলোড না-করেন, তাহলে সেই ERO-র বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেন সিইও ৷ তবে, যে সকল ভোটার আবাস যোজনা ও বাংলার বাড়ি প্রকল্পের শংসাপত্র নথি হিসাবে দিয়েছেন হিয়ারিং-এ, তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে ৷ তবে, সেই সব ভোটাররা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর প্রথমে DEO-র কাছে আবেদন করতে পারবেন ৷ সেখানে সমস্যার নিষ্পত্তি না-হলে রাজ্যের CEO-র দফতরে আবেদন করা যাবে ৷
অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাজ্যে আসছেন সদ্য নিযুক্ত স্পেশাল রোল অবজার্ভার এনকে মিশ্র ৷ এই দিনই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে তিনি বৈঠকে বসতে চলেছেন বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর ৷