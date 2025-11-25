10 লক্ষ 33 হাজার ফর্ম সংগ্রহ এখনও বাকি, কাজ শেষ না-হলে কি শাস্তি ?
রাজ্যে ঠিক কতটা এগিয়েছে এসআইআর-এর কাজ, সেই তথ্য তুলে ধরলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ।
Published : November 25, 2025 at 2:05 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: রাজ্যে ঠিক কতটা এগিয়েছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন অর্থাৎ ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ, সোমবার সেই তথ্য সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল । তিনি জানান, 10 লক্ষ 33 হাজার গণনা ফর্ম এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি ।
রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া । চলতি মাসের 4 তারিখ থেকে বুথ লেভেল অফিসাররা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রথমে এন্যুমারেশন ফর্ম দিয়েছেন, সেগুলিকে কীভাবে ফিল-আপ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং কিছুদিন পর সেই ফর্ম সবার থেকে সংগ্রহ করাও শুরু করেছেন । তবে সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, এখনও পর্যন্ত প্রায় 10 লক্ষ 33 হাজার গণনা ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি । তার কারণ ব্যাখ্যা করছেন তিনি ৷ জানান, অনুপস্থিতি, মৃত্যু, ডুপ্লিকেট অথবা বরাবরের জন্য যাঁরা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন, মূলত এইসব কারণগুলির জন্যেই এখনও ফর্ম জমা নেওয়া সম্ভব হয়নি ।
এসআইআর-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়া ৷ আগামী চার ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে ৷ তাই ভোটারদের হাতে আর মাত্র ক'টা দিন সময় । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, এখনও পর্যন্ত 121 জন বিএলও 100 শতাংশ কাজ শেষ করেছেন । 99.76 শতাংশ গণনা ফর্ম বিতরণের কাজ হয়েছে । 4.55 লক্ষ অর্থাৎ 59.4 শতাংশ ফর্ম ডিজিটাইজ করার কাজ শেষ হয়েছে । বিভিন্ন কারণের জন্য বিএলও-দের পক্ষে 1.35 শতাংশ ফর্ম জমা নেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি ।
মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, "SIR-এর কাজের জন্য বর্তমানে 1,53,541 বিএলও কাজ করছেন । বিএলও-রা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন । 20 দিনের মধ্যে সব ভোটারদের কাছে পৌঁছে যাওয়া, ফর্ম দেওয়া, ফর্ম সংগ্রহ করা - সব কাজেই বিএলও-রা হিরোর মতো কাজ করেছেন ।"
কোনও বিএলও অসুস্থ হলে তাঁর পরিবর্তন হবে কী করে ? এই প্রশ্নের উত্তরে সিইও জানান যে, বিএলও নিয়োগ জেলা স্তর থেকে হয়েছে । এক্ষেত্রে কোনও বিএলও অসুস্থ হলে পরিবর্তন করার কাজটা জেলা ডিইও বা ইআরও নিজেরাই করতে পারেন । প্রয়োজন ভিত্তিক করতে হলে সিইও সব ক্ষেত্রেই অনুমতি দিয়ে দেবেন । আগেই সব ডিইও-কে এই বিষয়টি বলে দেওয়া আছে বলে জানান তিনি ।
যদি সময়ের মধ্যে কোনও বিএলও কাজ শেষ করতে না-পারেন, সেইক্ষেত্রে সিইও জানিয়েছেন যে, কারও কোনও শাস্তি হয় না । কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত ভুলও করেন, সেই ক্ষেত্রেও কোনও শাস্তি হবে না । যদি কেউ ইচ্ছাকৃত কিছু না-করে থাকেন, তাহলে তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই । অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল হলে সেটা সংশোধন করার সুযোগ রয়েছে । এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যে কোনও বিএলও-র বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । তিনি বলেন, "আমরাও চাই না কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে । তবে যদি কেউ এমন কিছু কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে তাহলে তো কমিশনকে ব্যবস্থা নিতেই হবে ।"
অন্যদিকে, সোমবার রাতে সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও 294 জন ইআরও-র সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে ভিডিয়ো কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল । 4 ডিসেম্বরের মধ্যে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি ও আপলোডিং-এর কাজ শেষ করতে হবে । সেই কাজের অগ্রগতি কতটা, সেটা জানতেই এই বৈঠক করা হয় ।