শতাব্দীপ্রাচীন 'নিব'-এ ছুঁয়ে দেখা ইতিহাস, দুষ্প্রাপ্য 'বন্দে মাতরম' কলম বইমেলায়

শতাব্দীপ্রাচীন 'নিব'-এ ছুঁয়ে দেখা ইতিহাস, দুষ্প্রাপ্য 'বন্দে মাতরম' কলম বইমেলায়
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: গত কয়েকদিন ধরেই বইপ্রেমীদের রোজকার ডেস্টিনেশন সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক চত্বর । বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে যে শুরু হয়েছে 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । নতুন ও পুরনো বইয়ের গন্ধে মঁ মঁ করছে গোটা মেলা প্রাঙ্গণ । প্রতিদিনই ভিড় বাড়ছে পাঠকদের । তবে শুধুই বই কেনাবেচা নয়, বইমেলায় এ বছর আলাদা করে নজর কাড়ছে এক বিশেষ স্টল ।
6 নম্বর গেট দিয়ে সোজা ঢুকলেই ছোট একটি স্টলে উপচে পড়ছে ভিড় । সেখানে সাজানো রয়েছে নানা ধরনের কলম । আর তার মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য একটি কলমের বাক্স বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে ৷
'বন্দে মাতরম'-এর ইতিহাস
চলতি বছর আমাদের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছর পূর্তি । 1875 সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম 'পাদপূরণ' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম'। তখন অবশ্য এই গান তেমনভাবে আলোচনায় আসেনি । পরে 1882 সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এ গানটি সংযুক্ত করেন । সেখান থেকেই ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে 'বন্দে মাতরম'।
1896 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথমবার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই গান পরিবেশিত হয় । সেই ঐতিহাসিক অধিবেশনে গানটির দুটি স্তবক পরিবেশন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি 'দেশ' রাগে সুরারোপ করে গানটি পরিবেশন করেন, যা লেখক বঙ্কিমচন্দ্রেরও পছন্দ হয়েছিল । পরবর্তী সংস্করণে তাই 'দেশ' রাগের উল্লেখ যুক্ত হয় ।
জাতীয় গানকে সুলেখার শ্রদ্ধার্ঘ্য
এই ঐতিহাসিক 'বন্দে মাতরম'-কে শ্রদ্ধা জানাতেই স্বদেশি প্রতিষ্ঠান সুলেখার বিশেষ উদ্যোগ । 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় তারা প্রকাশ করেছে একটি বিশেষ সংগ্রহ, যার নাম 'বন্দে মাতরম' । এই সংগ্রহে রয়েছে প্রায় 100 বছরের পুরনো, অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য কলমের নিব । সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সারা ভারত জুড়ে এই নিবের সংখ্যা বর্তমানে 100-রও কম ।
সুলেখার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৌশিক মৈত্র জানান, "ওই সময়ে যে ধরনের পেন ব্যবহৃত হত, সেই আদলে একটি বিশেষ বাক্স তৈরি করা হয়েছে । বাক্সের ভিতরে রয়েছে একটি ডিপ পেন, একটি প্রায় 100 বছরের পুরনো নিব, দুটি কালি এবং একটি কাঠের পেনদানি । এই নিবটি তৈরি করেছিল স্বাধীনতার আগের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান এফএম গুপ্ত । প্রায় এক বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে তারা প্রায় 100টি নিব সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সত্যিই একটি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ ।"
প্রায় 30 বছর ধরে কলম সংগ্রহকারী কলকাতার বাসিন্দা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় জানান, "সুলেখার মতোই এফএম গুপ্ত ছিল একটি স্বদেশি প্রতিষ্ঠান । স্বাধীনতার আগে এই সংস্থা কলমের নিব তৈরিতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল । বর্তমানে সেই নিব আর বাজারে পাওয়া যায় না । বিশেষ করে ডিপ পেনের নিব হওয়ায় এই সংগ্রহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরও বেড়েছে ।"
দুষ্প্রাপ্য কলমের খুঁটিনাটি
এই বিশেষ বাক্সে রয়েছে সোদপুরের আদি খাদি প্রতিষ্ঠানের একটি পুনর্নির্মিত লোগো । জানা যায়, এই খাদি প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত । প্রায় 100 বছর আগে মহাত্মা গান্ধিও এই প্রতিষ্ঠানে এসেছিলেন । সেই ঐতিহাসিক লোগোটিই নতুন করে তৈরি করে এই সংগ্রহে যুক্ত করা হয়েছে ।
এই সম্পূর্ণ সংগ্রহের দাম রাখা হয়েছে 15 হাজার টাকা । তবে বইমেলায় বিশেষ ছাড়ে তা পাওয়া যাচ্ছে 12,500 টাকায় । ইতিহাস, দেশপ্রেম ও লেখার ঐতিহ্য - সবকিছুকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছে এই অনন্য উদ্যোগ ।