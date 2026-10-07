সুসজ্জিত অট্টালিকায় প্রাচীন প্রথা সুরুল জমিদার বাড়ির 292 বছরের পুজোর আকর্ষণ

সুসজ্জিত অট্টালিকায় প্রাচীন প্রথা সুরুল জমিদার বাড়ির 292 বছরের পুজোর আকর্ষণ
Santiniketan Surul Sarkarbari Durga Puja: শান্তিনিকেতনের সুরুল সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো শতাব্দী প্রাচীন ৷ বিশেষ প্রতিবেদন অভিষেক দত্তরায়ের ৷
Published : October 7, 2026 at 8:18 PM IST
শান্তিনিকেতন, 7 অক্টোবর: বৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকায় শতাব্দী প্রাচীন বনেদি পুজো মানেই শান্তিনিকেতনের সুরুল জমিদার বাড়ির পুজো ৷ আজও রেড়ির তেলের বেলজিয়ামের ঝাড়বাতি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় জমিদার বাড়ির অন্দরমহল, নাট মন্দির ৷ প্রায় 300 বছরের পুরনো গয়না দিয়ে প্রতিমা সজ্জা হয় ৷ সুরুল সরকার বাড়ির এই দুর্গাপুজো এবার 292 বছরে পা দিল ৷ জমিদার ভরতচন্দ্র ঘোষের ছেলে কৃষ্ণহরি সরকার এই পুজোর সূচনা করেছিলেন ৷
আজ থেকে 129 বছর আগে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের জেরে জমিদার বাড়ির পাশেই আরেকটি পুজোর সূচনা হয়েছিল ৷ সেটিকে সুরুল ছোট বাড়ির পুজো বলা হয় ৷ দু'টি প্রতিমাই ছাঁচে নয়, হাতে গড়া হয় ৷ চার পুরুষ ধরে দুই বাড়ির প্রতিমা নির্মাণ করে আসছে সূত্রধর পরিবার ৷
বর্ধমান জেলার ছোট নীলপুর গ্রাম থেকে বীরভূমের বোলপুরের সুরুল গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন ভরতচন্দ্র ঘোষ ('সরকার' পদবি ব্রিটিশদের প্রদত্ত) ৷ বর্ধমানের রাজার কাছে দু'টি জমিদারির লাট কিনে এখানেই জমিদারিত্ব শুরু করেছিলেন ৷ তাঁকে সরকার বাড়ির প্রাণপুরুষ বলা হত ৷
ভরতচন্দ্র ঘোষ নিঃসন্তান ছিলেন ৷ তিনি কাশী যাত্রার উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক রওনা দিয়ে এই সুরুল গ্রামে কুলগুরু বাসুদেব ভট্টাচার্যর কাছে এসেছিলেন ৷ পরে গুরুদেবের নির্দেশে এখানেই থেকে গিয়েছিলেন ৷ স্বামী-স্ত্রী মিলে শ্যামসুন্দর মন্দিরে প্রার্থনা করতেন, নিত্য পুজো করতেন ৷ পরবর্তীতে তাঁরা সন্তান লাভ করেন ৷
এই ভরতচন্দ্র ঘোষের পুত্র কৃষ্ণহরি সরকার জমিদার বাড়ির অন্দরেই একটি দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন ৷ তখন মাটির তৈরি মন্দির ছিল ৷ পরে ধীরে ধীরে কংক্রিটের মন্দির, সুসজ্জিত নাটমন্দির, বৃহৎ অট্টালিকা তৈরি হয় ৷ এই সুরুল জমিদার বাড়ির পুজো এবার 292 বছরে পা দিল ৷
তবে আজও চিরাচরিত জমিদারি প্রথা মেনেই পুজো হয় ৷ সুরুল জমিদার বাড়ির পুজোর মূল আকর্ষণ হল দেখার মতো বৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকাটি ৷ বড় বড় থাম, ঐতিহ্যবাহী জালনা-দরজা, সিংহ দুয়ার, বনেদিয়ানা প্রভৃতি ৷ এছাড়া, পুজোর সময় পুরনো বড় বড় বেলজিয়ামের ঝাড়বাতি দিয়ে নাটমন্দির, দুর্গা মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হয় ৷ ঝাড়বাতিগুলি বিদ্যুৎ দ্বারা নয়, রেড়ির তেল দিয়ে জ্বালানো হয় ৷ এছাড়া, প্রায় 300 বছরের পুরনো গয়না দিয়ে প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলা হয় ৷ সরকার বংশের ছেলেমেয়েরাই এই কাজ করেন প্রতি বছর ৷
জমিদার বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য- প্রতিমার মুখ ছাঁচে নয়, প্রতি বছর হাতে করে গড়া হয় ৷ বছরের পর বছর একই রকম প্রতিমা তৈরি করা হয় ৷ চার পুরুষ ধরে বীরভূমের খয়রাশোলের সূত্রধর পরিবার সুরুল জমিদার বাড়ির প্রতিমা নির্মাণ করে আসছেন ৷ বর্তমানে সুভাষ সূত্রধর ও তাঁর ছেলে প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন ৷ এমনকী, চালচিত্রটি পর্যন্ত নিঁখুত ভাবে হাতেই আঁকার রেওয়াজ রয়েছে ৷
দোলায় করে ঘট ভরার প্রথা, চালকুমড়ো, আঁখ, ছাগ বলিদান করা হয় ৷ তবে এই পুজোয় অন্ন ভোগ হয় না ৷ লুচি, মিষ্টান্ন, ফল দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ গ্রামজুড়ে প্রসাদ বিতরণের রেওয়াজও আছে ৷ বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় মতেই জমিদার বাড়ির পুজো হয়, যা আরও একটি বৈশিষ্ট্য ৷
সরকার বাড়ির লোকজন সারা বছর কর্মসূত্রে যে যেখানেই থাকুক না কেন, পুজোর সময় সবাই এসে মিলিত হন ৷ পরিবারের সকলে মিলে পুজোয় আনন্দে মাতেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যাত্রাপালা হয় নাটমন্দিরে ৷
বীরভূম জেলায় দুর্গাপুজো মানেই অন্যতম আকর্ষণ এই সুরুল জমিদার বাড়ির পুজো । পুজোর কয়েকটা দিন জমজমাট থাকে ৷ সন্ধ্যা থেকে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায় ৷ আর জমিদার বাড়ির সামনে ছোট্ট মেলা বসে ৷ সেখানে কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া ও সেলফি তোলার হিড়িক দেখা যায় ৷
প্রসঙ্গত, সুরুল জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোর সূচনার বহু পরে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় 129 বছর আগে সরকার বাড়িতে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ বাঁধে ৷ তিন ভাই যাদবেন্দ্র সরকার, মাধবেন্দ্র সরকার ও কালীচরণ সরকার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান ৷ শুরু হয় জমিদার বাড়ির পাশে আরও একটি দুর্গাপুজো ৷
সুরুলের বড় জমিদার বাড়ির সদস্য শিবপ্রসাদ সরকার বলেন, "এই পুজো বৈষ্ণব মতে হয় ৷ কিন্তু, বলির প্রথা আছে ৷ আগে এই মন্দির মাটির ছিল ৷ পরে কংক্রিটের নাট মন্দির তৈরি হয় ৷ পুজোর চারদিন সরকার পরিবারের সকলে যে যেখানেই থাকেন, তাঁরা বাড়িতে ফিরে আসেন ৷ সকলে মিলিত হন ৷ আমাদের পুজোর প্রথা প্রথম দিন থেকে আজও একই ৷ এখন চারিদিকে থিম পুজোর ছড়াছড়ি, সেই জায়গা থেকে বনেদিয়ানা ধরে রেখেছি আমরা ৷ কোনও রকম সাউন্ড বক্স ব্যবহার করা হয় না ৷ হাজারো মানুষ এখানে ঠাকুর দেখতে আসেন, এটাই আমাদের প্রাপ্তি ।"
মৃৎশিল্পী সুভাষ সূত্রধর বলেন, "আমার দাদু, বাবা এই জমিদার বাড়িতে ঠাকুর বানাতেন, এখন আমি তৈরি করি ৷ আমার ছেলেও শিখে গিয়েছে ৷ সে তৈরি করে ৷ এখানে দেবীর মুখ ছাঁচে নয় হাতে বানাতে হয় ৷ আর একই রকম মুখ হয় ৷ চালচিত্রটিও স্টিকার ব্যবহার করে নয়, হাতে আঁকতে হয় ৷ আমরা চার পুরুষ ধরে এই কাজ করছি ৷"