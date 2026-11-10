ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেল বিশ্বভারতীর মহাভারত-পুঁথি, চর্চায় আগ্রহ বাড়ার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেল বিশ্বভারতীর মহাভারত-পুঁথি, চর্চায় আগ্রহ বাড়ার আশায় বিশ্ববিদ্যালয়
Manuscript of Mahabharat: 300 বছরের পুরনো তালপাতার পুঁথি নিছক একটি প্রাচীন সংগ্রহ নয়, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বহনকারী এক অমূল্য সম্পদও। অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 10, 2026 at 10:20 AM IST
বোলপুর, 10 নভেম্বর: বিশ্বভারতীতে থাকা শতাব্দী প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি ইউনেসকোর বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষের আশা, এর ফলে পুঁথি চর্চার আগ্রহ আরও বাড়বে । তালপাতায় লেখা মহাভারতের কর্ণপর্বের সম্পূর্ণ পুঁথি দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে বিশ্বভারতীর লিপিকা পুঁথিশালায়। এবার তা পেল আন্তর্জাতিক সম্মান।
কলহনের রাজরতঙ্গিনী ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পাশাপাশি ব্যাসদেবের মহাভারতের প্রাচীন অনুলিপি ইউনেসকোর 'মেমরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড-এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল রেজিস্টার' -এ নথিভুক্ত হল ৷ ফলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে নতুন করে পুঁথি চর্চায় উৎসাহ পাচ্ছেন সকলে ৷
বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়ে উচ্ছ্বসিত বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগের দায়িত্বে থাকা ডঃ অনুপ কুমার সাঁতরা । ইটিভি ভারতকে তিনি জানান, এর আগেও বিশ্বভারতীর লিপিকায় থাকা পুঁথি থেকে শুরু করে নাট্যশাস্ত্রের লেখনী ইউনেস্কোর এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। এবার নতুন সংযোজন মহাভারতের প্রাচীন পুঁথি ৷
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । তারপর থেকে এক এক করে আরও নতুন পালক সংযোজিত হয়েছে রাজ্যের একমাত্র এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে ৷
বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় সযত্নে রয়েছে মহাভারতের 307 বছরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। তালপাতায় লেখা মহাভারতের কর্ণপর্বের সম্পূর্ণ পুঁথিও সংরক্ষিত রয়েছে লিপিকা পুঁথিশালায়। সময়ের সঙ্গে বদলেছে যুগ, ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হয়েছে নতুন অধ্যায়। কিন্তু তিন শতাব্দী প্রাচীন সেই পুঁথিতে আজও অমলিন মহাভারতের আখ্যান।
মহাভারতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ইউনেসকোর মর্যাদাপূর্ণ 'মেমরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড-এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তির ঘোষণার পর বিশ্বভারতীর এই পুঁথিসম্ভার ঘিরেও নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেছে ইউনেসকো। তারপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সামনে আনা হয় লিপিকা পুঁথিশালায় সংরক্ষিত মহাভারতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কথা। বিশ্বভারতীর সংগ্রহে থাকা মহাভারতের কর্ণপর্বের পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ তালপাতায় লেখা।
পুঁথিতে কী আছে, কেন বিশেষ এই সংগ্রহ ?
পুঁথির বয়স কমবেশি 307 বছর। প্রায় 221টি পাতা রয়েছে। ব্যাসদেবের লেখনীর অনুলিপি করেছেন হরিচরণ শর্মা। শুধু কর্ণপর্ব নয়, মহাভারতের অন্যান্য পর্বের অনুলিপিও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে। সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা, তামিল, আরবি, পার্সিয়ান, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপিও সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে লিপিকা পুঁথিশালায়।
মহাভারত কেবল একটি মহাকাব্য নয়। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ও জ্ঞানচর্চার এক বিস্তৃত ঐতিহাসিক দলিল। সেই মহাকাব্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভারতের ঐতিহ্যকে নতুন মর্যাদা দিয়েছে। মহাভারতের পাশাপাশি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী'-র পাণ্ডুলিপিও ইউনেসকোর এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও জ্ঞানভাণ্ডারের এই স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বিশ্বভারতীর লিপিকা পুঁথিশালায় সংরক্ষিত মহাভারতের পাণ্ডুলিপিসম্ভারও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পর বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় তিনশো বছরের পুঁথি সযত্নে আগলে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগের দায়িত্বে থাকা ডঃ অনুপ কুমার সাঁতরা বলেন, "খুবই খুশির খবর এটি ৷ এতে পুঁথি চর্চায় ঝোঁক আরও বাড়বে ৷ এর আগেও বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগের সংগ্রহে থাকা প্রাচীন পুঁথি ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার পেল মহাভারতের কর্ণ পর্বের পুঁথিটি ৷ বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগ খুবই সমৃদ্ধশালী ৷ বহু বছর ধরে এখানে পুঁথি চর্চা হয় ৷ বিভিন্ন ভাষার পুঁথি সযত্নে রয়েছে এখানে।"