NH12 উন্নয়নে কেন্দ্র বরাদ্দ করছে 900 কোটি! উপকৃত হবে মালদা

NH12 উন্নয়নে কেন্দ্র বরাদ্দ করছে 900 কোটি! উপকৃত হবে মালদা
12 নম্বর জাতীয় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কথা জানিয়েছেন মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ৷
Published : August 6, 2026 at 5:28 PM IST
মালদা, 6 অগস্ট: কংগ্রেস সাংসদের দাবি মেনে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে মালদা জেলার জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব নিল কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক ৷ বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক শেষে একথা জানিয়েছেন মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ৷
ইশা বলেন, "12 নম্বর জাতীয় সড়ক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 900 কোটি টাকা বরাদ্দ করছে ৷ আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হবে বলে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন ৷ তারপরেই শুরু হবে এই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া ৷ গত 23 জুলাই এই প্রকল্পের নকশা এবং এস্টিমেটের কাজ শেষ করা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই প্রকল্পে কালিয়াচক এলাকায় একটি ফ্লাইওভার নির্মিত হবে ৷ দুর্ঘটনা কমাতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হবে সার্ভিস রোড ৷ একাধিক আন্ডারপাস নির্মাণ করা হবে ৷ জাতীয় সড়কের পাশে তৈরি হবে আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা ৷ পুরো সড়ক জুড়ে থাকবে উন্নত স্ট্রিট লাইট ৷ এছাড়াও পরিকাঠামোগত একাধিক নয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে মালদা জেলার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে ৷ এর জন্য আমি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷"
মালদা জেলা শুধু উত্তর আর দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগসূত্র নয়, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে চিহ্নিত ৷ এই জেলার উপর দিয়ে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার মালপত্র যাতায়াত করে ৷ রেলপথে গোটা দেশের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এই জেলা ৷ ফলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক গোটা দেশের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে কালিয়াচক সহ দু'একটি জায়গা ৷ এই জায়গাগুলিতে ঘন জনবসতি থাকায় জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়া যানবাহনের গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে যায় ৷ সেই কারণে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে আসছিলেন ইশা ৷ অবশেষে তাঁর দাবি পূর্ণতা পেল ৷
মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি উজ্জ্বল সাহার কথায়, "মালদা জেলা দিয়ে তিনটি জাতীয় সড়ক গিয়েছে ৷ কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ এই সড়কের উপর নির্ভর করে আছে বেশ কয়েকটি রাজ্যের শিল্প ও ব্যবসা ৷ কিন্তু কালিয়াচক এলাকায় দৈনন্দিন যানজট এই সড়কের গতি অনেকটাই কমিয়ে দেয় ৷ কেন্দ্রের নতুন এই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধু ব্যবসা বাণিজ্য নয়, উপকৃত হবেন জেলাবাসীও ৷ এর ফলে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা যেমন কমবে, তেমনই জেলার অর্থনীতিও উন্নত হবে ৷ তবে এই সড়ককে চার লেন থেকে আট লেনে রূপান্তরিত করা হলে আরও ভালো হয় ৷"