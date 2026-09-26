রাজ্য়ের গুন্ডা দমন বিল এখনও বিবেচনাধীন অমিত শাহের মন্ত্রকেই, জানাল কেন্দ্র

রাজ্য়ের গুন্ডা দমন বিল এখনও বিবেচনাধীন অমিত শাহের মন্ত্রকেই, জানাল কেন্দ্র
MHA on Anti-Goonda Bill: গুন্ডা দমন বিল রাষ্ট্রপতি ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে যে খবর সামনে এসেছে, তা শুক্রবারই খারিজ করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : September 26, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের পাঠানো প্রস্তাবিত গুন্ডা দমন বিলটি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে যে জল্পনা ছড়িয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে গতকাল শুক্রবারই জানিয়েছিল নবান্ন । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গতকাল রাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি নস্যাৎ করেছিলেন । মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরপরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকেও একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, যা রাজ্যের দাবির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ।
পিআইবি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সামাজিক মাধ্যমের ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি-সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল, 2026' বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং বিভাগগুলির মধ্যে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং বিলটি এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে ।
গতকাল সকাল থেকেই একটি জল্পনা ছড়ায় যে, রাজ্যের পাঠানো বিলটি রাষ্ট্রপতি ফেরত পাঠিয়েছেন । মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক মাধ্যমের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই খবরটি ছড়িয়ে পড়ে । দাবি করা হয়, বিলে থাকা একটি নির্দিষ্ট শব্দের সংজ্ঞা নিয়ে দিল্লির আপত্তি রয়েছে ।
কিন্তু রাতেই নবান্নে স্বরাষ্ট্রসচিব এবং পুলিশের ডিজিকে পাশে বসিয়ে এই জল্পনা খারিজ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান যে বিলটি এখনও রাষ্ট্রপতির কাছেই পৌঁছায়নি, সেটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জিম্মায় রয়েছে ।
প্রসঙ্গত, বিভ্রান্তিকর এই প্রচারের কড়া সমালোচনা করে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘‘প্রস্তাবিত আইনটি বর্তমানে ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করেছি আমরা । আমরা বিলটা যেখানে পাঠিয়েছি, সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, সেখানে যোগাযোগ করেছি । বিলটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছেই রয়েছে । সাধারণভাবে কোনও বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিতে গেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের যেতে হয় ।’’ এই প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘রাষ্ট্রপতির কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক হয়ে এই বিল পৌঁছায়নি ।’’
এরপর আজ শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফ থেকে এই বিবৃতি আসার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছিলেন, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বক্তব্যের সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ।
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