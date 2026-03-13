রাষ্ট্রপতির বঙ্গ সফরে বিতর্ক, কেন্দ্রের সুপারিশ মেনে জেলাশাসককে সরাল নবান্ন
রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানস্থলের আচমকা পরিবর্তন ও প্রোটোকল লঙ্ঘনে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণিশ মিশ্রকে সরানোর সুপারিশ করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷
Published : March 13, 2026 at 6:11 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বঙ্গসফর ঘিরে তৈরি হওয়ার জটিলতার দায় দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এবং শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের ঘাড়েই চাপাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ দুই শীর্ষ আধিকারিককে পদ থেকে সরিয়ে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পাঠানোর সুপারিশ করেছিল অমিত শাহের মন্ত্রক ৷ সেই নির্দেশ মেনে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়া হল ৷
গত শনিবার রাষ্ট্রপতির উত্তরবঙ্গ সফরে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠানস্থলের আচমকা পরিবর্তন ও প্রোটোকল লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে ৷ ঘটনায় কড়া অবস্থান নেয় মোদি সরকার ৷ শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণিশ মিশ্রকে সরানোর সুপারিশ করা হয় ৷ সেই সুপারিশের একটা অংশ মেনে নিয়েছে নবান্ন ৷ মণিশ মিশ্রকে করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বিশেষ সচিব ৷ দার্জিলিংয়ের নতুন জেলাশাসক হলেন সুনীল আগরওয়াল ৷
এই ঘটনা অনেককে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের অব্যবহিত পর মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলায় আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ৷ বাংলা এবং ওড়িশার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কলাইকুণ্ডায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও কয়েকজন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক কক্ষে প্রবেশ করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেই বেরিয়ে আসেন ৷
মমতার সঙ্গে মুখ্যসচিব হিসেবে সেদিন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাজির ছিলেন ৷ মমতা বৈঠক কক্ষ ত্যাগ করায় আলাপনও সেখান থেকে বেরিয়ে যান ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তাঁকে শো-কজও করা হয় ৷ জবাব দেন আলাপন ৷ পাশাপাশি মুখ্য সচিবের পদ থেকে অবসরও নিয়ে নেন আলাপন ৷ তাঁকে অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধে দিতে রাজি হয়নি কেন্দ্রীয় প্রশাসন ৷ এ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন প্রাক্তন মুখ্যসচিব ৷ সেই লড়াই অব্যাহত থাকাকালীনই প্রাক্তন মুখ্য সচিবকে বিশেষ পরামর্শদাতার পদে বহাল করেন মমতা ৷ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা হিসেবে তিনি যে বেতন এবং অন্য সুবিধা পেতেন তা-ও একই থাকে ৷ মমতার এই সিদ্ধান্তের সমালোচনায় সরব হয়েছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ৷
এদিকে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পুলিশ কমিশনার ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে তাঁদের পদের থেকে সরানো ভালোভাবে নিচ্ছে না রাজ্যের শাসকদল। যদিও কেন্দ্রের সুপারিশ মেনে ওই দুই আধিকারিকের সরানো হবে কি না, সরানো হল দায়িত্ব কাঁদের দেওয়া হবে তা ঠিক হয়নি এখনও। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমার আগ বাড়িয়ে মন্তব্য না-করাই ভালো। তবে এই ঘটনার পিছনে মূল কারণ মানুষের কাছে কাঁচের মতো পরিষ্কার ৷ এই বিষয়ে যা বলার রাজ্য নেতৃত্ব বলবে।"
শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "রাষ্ট্রপতির অপমান, দেশের অপমান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই বিষয়ে তদন্ত করার প্রয়োজন ছিল এবং তা তারা করেছে ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানে যে-ই কেউ আসবে ওমনি আমাদের পিছন পিছন ছুটতে হবে নাকি ? এই ভাবনার প্রতিফলন প্রশাসনের মধ্যে ছিল ৷ তাঁর প্রভাব এই ঘটনায় কতখানি ছিল সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের খতিয়ে দেখার অবশ্যই দরকার। আইনশৃঙ্খলা ও প্রোটোকলের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন আছে ৷ বাকিটা কেন্দ্র সরকার তদন্ত করে দেখুক।"
গত 7 মার্চ, আন্তর্জাতিক আদিবাসী ও সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে যোগ দিতে শিলিগুড়ি এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি ৷ প্রথমে ওই সম্মেলন শিলিগুড়ি সংলগ্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের সন্তোষিনী স্কুল ময়দানে হওয়ার কথা ছিল। তবে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার খাতিরে পরবর্তী কালে সম্মেলনের স্থান পাল্টে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার গোসাইপুরে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
কিন্তু গোসাইপুরের সম্মেলনে যোগ দিয়ে খোলা মঞ্চ থেকেই সম্মেলনের স্থান নিয়ে অভিযোগ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । তারপর সম্মেলনের পরে সোজা চলে যান বিধাননগরে ৷ সেখানে সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন নিয়ে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি। মখ্যমন্ত্রীকে বোন বলে সম্বোধন করেও তাঁকে এরাজ্যে আসতে দেওয়া হয় না বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি ৷ অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রাষ্ট্রপতি ৷
এরপর থেকেই সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। বিজেপি'র তরফে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, ষড়যন্ত্র করে ও পুলিশকে হাতিয়ার করে ওই সভার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল ৷ পাল্টা পুলিশ প্রশাসন তরফে রাজ্য সরকার জানিয়ে দেয়, সভার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় সংস্থা ৷ এই নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে চরম সংঘাত প্রকাশ্যে আসে।
ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে 24 ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয় ৷ কিন্তু রাজ্যের রিপোর্টে সন্তুষ্ট হয়নি কেন্দ্র সরকার। এরপরই ওই দুই আধিকারিক শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণিশ মিশ্রকে ডেপুটেশনে ডেকে পাঠাল কেন্দ্র সরকার।