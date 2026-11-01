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উৎসবের মুখে বাংলার ঝুলিতে প্রায় 8 কোটি, অগ্রিম করের ভাগে চাঙ্গা রাজ্যের কোষাগার

Central to WB Govt: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নিয়মিত মাসিক কিস্তির অতিরিক্ত হিসেবে এই অগ্রিম টাকা মঞ্জুর করেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷

Central to WB Govt
আলোর উৎসবের আগে রাজ্যের কোষাগারে লক্ষ্মী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2026 at 1:39 PM IST

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কলকাতা, 1 নভেম্বর: দীপাবলির আবহে রাজ্যের কোষাগারে একলপ্তে বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করল কেন্দ্র । কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে করের প্রাপ্য অংশ বা ট্যাক্স ডেভোলিউশন বাবদ পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট 7,866 কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে । উৎসবের মরশুমে এই বড় অঙ্কের তহবিল মেলায় রাজ্যের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে গতি বাড়বে ।

দেশজুড়ে সমস্ত রাজ্যের জন্য এককালীন অগ্রিম কিস্তি হিসেবে মোট 1 লক্ষ 9 হাজার 19 কোটি টাকা ছাড়ার কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক । করের লভ্যাংশের নিরিখে দেশের অধিকাংশ রাজ্যকেই পিছনে ফেলে উল্লেখযোগ্য অংশ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । তালিকায় উত্তরপ্রদেশ (19,208 কোটি টাকা), বিহার (10,845 কোটি টাকা) এবং মধ্যপ্রদেশের (8,010 কোটি টাকা) পরেই বড় অঙ্কের ভাগ পেয়েছে বাংলা । শিল্পে উন্নত রাজ্য মহারাষ্ট্রের বরাদ্দও (7,022 কোটি টাকা) পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কম ।

Central to WB Govt
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের এক্স পোস্ট (ইটিভি ভারত)

এই অর্থ প্রদান নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নিয়মিত মাসিক কিস্তির অতিরিক্ত হিসেবে এই অগ্রিম টাকা মঞ্জুর করেছে । তাঁর কথায়, "চলতি অর্থবর্ষে এটি দ্বিতীয় অতিরিক্ত কিস্তি । গতিশীল অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং শক্তিশালী কর সংগ্রহের ফলেই এই অর্থ দেওয়া সম্ভব হয়েছে । এই বরাদ্দ রাজ্যগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পে গতি আনবে ।"

এই বরাদ্দ নিয়ে রাজ্যের অর্থ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এটি কোনও বিশেষ সহায়তা নয়; বরং প্রতিটি রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকার । তাঁর বক্তব্য, "এই অর্থ প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রাপ্য । করের লভ্যাংশ হিসেবে প্রত্যেক বছর একাধিক কিস্তিতে টাকা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার । সেই মতো গতকাল কেন্দ্রের তরফ থেকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছে রাজ্য সরকারগুলি ।"

একই সঙ্গে তিনি মনে করছেন, উৎসবের এই সময়ে পাওয়া টাকা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খুবই কার্যকরী হবে । প্রশাসনিক মহলের মতে, উৎসবের মরশুমে সরকারি খরচ অনেকটাই বৃদ্ধি পায় । এই পরিস্থিতিতে কোষাগারে সরাসরি 7,866 কোটি টাকা আসায় জনকল্যাণমুখী কাজের গতি বজায় থাকবে এবং বাজার অর্থনীতিতে টাকার জোগান স্বাভাবিক থাকবে ।

TAGGED:

TAX DEVOLUTION INSTALLMENT
CENTRAL DIWALI GIFT TO WEST BENGAL
পশ্চিমবঙ্গকে দীপাবলির উপহার
CENTRAL RELEASES FUNDS FOR WB GOVT

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