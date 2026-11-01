উৎসবের মুখে বাংলার ঝুলিতে প্রায় 8 কোটি, অগ্রিম করের ভাগে চাঙ্গা রাজ্যের কোষাগার

উৎসবের মুখে বাংলার ঝুলিতে প্রায় 8 কোটি, অগ্রিম করের ভাগে চাঙ্গা রাজ্যের কোষাগার
Central to WB Govt: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নিয়মিত মাসিক কিস্তির অতিরিক্ত হিসেবে এই অগ্রিম টাকা মঞ্জুর করেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷
Published : November 1, 2026 at 1:39 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: দীপাবলির আবহে রাজ্যের কোষাগারে একলপ্তে বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করল কেন্দ্র । কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে করের প্রাপ্য অংশ বা ট্যাক্স ডেভোলিউশন বাবদ পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট 7,866 কোটি টাকা ছাড়া হয়েছে । উৎসবের মরশুমে এই বড় অঙ্কের তহবিল মেলায় রাজ্যের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পে গতি বাড়বে ।
দেশজুড়ে সমস্ত রাজ্যের জন্য এককালীন অগ্রিম কিস্তি হিসেবে মোট 1 লক্ষ 9 হাজার 19 কোটি টাকা ছাড়ার কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক । করের লভ্যাংশের নিরিখে দেশের অধিকাংশ রাজ্যকেই পিছনে ফেলে উল্লেখযোগ্য অংশ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । তালিকায় উত্তরপ্রদেশ (19,208 কোটি টাকা), বিহার (10,845 কোটি টাকা) এবং মধ্যপ্রদেশের (8,010 কোটি টাকা) পরেই বড় অঙ্কের ভাগ পেয়েছে বাংলা । শিল্পে উন্নত রাজ্য মহারাষ্ট্রের বরাদ্দও (7,022 কোটি টাকা) পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কম ।
এই অর্থ প্রদান নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নিয়মিত মাসিক কিস্তির অতিরিক্ত হিসেবে এই অগ্রিম টাকা মঞ্জুর করেছে । তাঁর কথায়, "চলতি অর্থবর্ষে এটি দ্বিতীয় অতিরিক্ত কিস্তি । গতিশীল অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং শক্তিশালী কর সংগ্রহের ফলেই এই অর্থ দেওয়া সম্ভব হয়েছে । এই বরাদ্দ রাজ্যগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পে গতি আনবে ।"
এই বরাদ্দ নিয়ে রাজ্যের অর্থ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এটি কোনও বিশেষ সহায়তা নয়; বরং প্রতিটি রাজ্যের সাংবিধানিক অধিকার । তাঁর বক্তব্য, "এই অর্থ প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রাপ্য । করের লভ্যাংশ হিসেবে প্রত্যেক বছর একাধিক কিস্তিতে টাকা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার । সেই মতো গতকাল কেন্দ্রের তরফ থেকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছে রাজ্য সরকারগুলি ।"
একই সঙ্গে তিনি মনে করছেন, উৎসবের এই সময়ে পাওয়া টাকা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খুবই কার্যকরী হবে । প্রশাসনিক মহলের মতে, উৎসবের মরশুমে সরকারি খরচ অনেকটাই বৃদ্ধি পায় । এই পরিস্থিতিতে কোষাগারে সরাসরি 7,866 কোটি টাকা আসায় জনকল্যাণমুখী কাজের গতি বজায় থাকবে এবং বাজার অর্থনীতিতে টাকার জোগান স্বাভাবিক থাকবে ।