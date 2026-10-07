এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে মেয়াদ বাড়ল সিদ্ধিনাথ গুপ্তার

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে মেয়াদ বাড়ল সিদ্ধিনাথ গুপ্তার
West Bengal DGP Service Extension: তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমারকে সরিয়ে 1992 ব্যাচের এই আইপিএস অফিসারকে গত মার্চ মাসে রাজ্যের ডিজি পদে বসিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।
Published : October 7, 2026 at 7:14 AM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) পদে আরও ছ’মাস মেয়াদ বাড়ল সিদ্ধিনাথ গুপ্তার। আগামী 2027 সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকবেন। কেন্দ্রের কর্মিবর্গ মন্ত্রকের তরফে এই মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। ফলে আগামী ছ’মাস রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার শীর্ষ দায়িত্ব থাকছে তাঁর কাঁধেই।
চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। তার ঠিক আগেই এই মেয়াদ বৃদ্ধির নির্দেশিকা জারি হল। এই নিয়ে পর পর দু’বার রাজ্য পুলিশের বর্তমান ডিজির চাকরির মেয়াদ বাড়ল। এর আগে, চলতি বছরের 30 এপ্রিল তাঁর স্বাভাবিক অবসরের সময়সীমা ছিল। কিন্তু সেই সময় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলছিল। সেই আবহে তাঁর মেয়াদ প্রথম বার ছ’মাসের জন্য বৃদ্ধি করেছিল কেন্দ্র।
1992 ব্যাচের এই আইপিএস অফিসারকে গত মার্চ মাসে রাজ্যের ডিজি পদে বসিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের ঠিক মুখে রাজ্যের তৎকালীন ডিজি রাজীব কুমারকে সরিয়ে দেয় কমিশন। প্রথমে পীযূষ পাণ্ডেকে ভারপ্রাপ্ত ডিজি করা হলেও, পরে তাঁর জায়গায় সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভোটের সময় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে তাঁর উপরেই আস্থা রেখেছিল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন পর্ব মিটে যাওয়ার পরেও তিনি ডিজি পদে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
ভোটের সময় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সামলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে ভবানী ভবনে যৌথ কন্ট্রোল রুম খোলার নির্দেশও দিয়েছিলেন বর্তমান ডিজি। তাঁর সেই প্রশাসনিক পদক্ষেপ বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছিল।
প্রশাসনিক সূত্রের খবর, বর্তমান রাজ্য পুলিশের শীর্ষপদে এখনই কোনও রদবদল চাইছে না নবান্ন। তাই বর্তমান ডিজির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য নিয়ম মাফিক কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের তরফে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রস্তাবে সায় দিয়েই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ ‘ক্যাবিনেট অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিটি’ (এসিসি) এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে।
রাজ্য পুলিশের অন্দরে সিদ্ধিনাথ যথেষ্ট দক্ষ আধিকারিক হিসেবেই পরিচিত। এর আগে স্টেট ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর এডিজি, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আইবি) এবং স্পেশাল আইজি (জলপাইগুড়ি রেঞ্জ)-সহ পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। রাজ্য পুলিশে দীর্ঘদিন কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা রয়েছে।
আইন অনুযায়ী, সর্বভারতীয় স্তরের আইপিএস আধিকারিকদের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। রাজ্যের সুপারিশের ভিত্তিতেই কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। আগামী বছর এপ্রিল পর্যন্ত সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ডিজি পদে আসীন থাকায়, রাজ্য পুলিশের শীর্ষ স্তরে আপাতত বড় কোনও রদবদলের সম্ভাবনা রইল না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।