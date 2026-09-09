দু'দশক পর ডুয়ার্সে ফিরছে হাতির করিডর, কমবে কি মানুষের সঙ্গে সংঘাত

দু'দশক পর ডুয়ার্সে ফিরছে হাতির করিডর, কমবে কি মানুষের সঙ্গে সংঘাত
ডুয়ার্সে হাতির দুইটি প্রাচীন করিডর পুনরুদ্ধার করতে রাজ্যকে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক ৷ সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ৷
Published : September 9, 2026 at 4:09 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: ডুয়ার্সে মানুষ ও হাতির সংঘাত নতুন কোনও ঘটনা নয় । খাবারের খোঁজে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির পালের হামলায় ফি বছর বহু প্রাণ ঝরে যায় । আবার মানুষের রোষে বা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয় নিরীহ গজরাজেরও । দীর্ঘদিনের এই জটিল সমস্যার সমাধানে অবশেষে বড়সড় আশার আলো দেখা গেল ।
দীর্ঘ দুই দশকের অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে খুব শীঘ্রই । ডুয়ার্সে হাতির দু’টি প্রাচীন যাতায়াতের পথ বা করিডর পুরোদস্তুর পুনরুদ্ধার হতে চলেছে । সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে এই কাজে চূড়ান্ত সবুজ সংকেত মিলেছে । এর ফলে হাতির দল মানুষের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে নিজেদের চেনা পথে ফের অবাধে বিচরণ করতে পারবে । লোকালয়ে তাদের ঢুকে পড়ার প্রবণতাও এক ধাক্কায় অনেকটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে হাতির অবাধ যাতায়াতের জন্য যে দু’টি করিডরকে আপাতত চিহ্নিত করে পুনরুদ্ধারের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এর মধ্যে প্রথমটি হল, ভুটান পাহাড় লাগোয়া রেতি-তিতি করিডর । দ্বিতীয়টি হল, জলদাপাড়া-চিলাপাতা-বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প-নিমতি করিডর । এই দুই পথে হাতির দল যাতে কোনোরকম মানুষের বাধার সম্মুখীন না হয়, সেটা নিশ্চিত করাই বন দফতরের প্রধান লক্ষ্য । তারা যেন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারে, তার জন্যই এই বড়মাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।
ডুয়ার্সের বর্তমান পরিসংখ্যান রীতিমতো আতঙ্কিত হওয়ার মতো । হিসেব বলছে, ওই এলাকায় মানুষ ও হাতির সংঘাতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় 50 জন মানুষের মৃত্যু হয় । প্রাণ হারাতে হয় অন্তত 10টি হাতিকেও । এই মর্মান্তিক মৃত্যুর মিছিল থামানোর একটাই উপায় বলে দীর্ঘদিন ধরে মনে করে আসছেন বনকর্তারা ।
তাঁদের মতে, পশুদের জন্য জঙ্গলের ভেতরেই পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে । পাশাপাশি তাদের পুরনো চলাচলের পথগুলি মানুষের দখলমুক্ত করে হাতিদের ফিরিয়ে দিতে হবে । জঙ্গল, পাহাড়ি ঢাল এবং পাদদেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়া এই চিরাচরিত পথগুলি পুনরুদ্ধার হলে হাতির দল আর ভুল করে লোকালয়ে ঢুকবে না ।
আজ থেকে প্রায় দু'দশক আগের কথা । 2003-04 সাল নাগাদ বন দফতর ডুয়ার্সে বুনো হাতিদের নিয়মিত যাতায়াতের মূলত চারটি বড় পথ চিহ্নিত করেছিল । কিন্তু নানা কারণে সেই কাজ বাস্তবায়িত হয়নি । তখন আলিপুরদুয়ার আলাদা জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি । সেটি ছিল জলপাইগুড়ি জেলারই একটি অংশ । বন দফতর সেই সময় জেলা প্রশাসনের কাছে করিডরের মধ্যে থাকা জমিগুলি হস্তান্তর করার অনুরোধ জানিয়েছিল । এর বেশিরভাগই ছিল সরকারি খাস জমি । কিন্তু সেই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া খাতায় কলমে কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি । দীর্ঘ টালবাহানার পর শেষপর্যন্ত মাত্র 300 হেক্টর খাস জমি বন দফতরকে হস্তান্তর করা হয়েছিল । সেই জমিতে পরবর্তীকালে হাতিদের জন্য ঘাস ও অন্যান্য খাবার লাগানো হয় ।
দীর্ঘদিন পর সেই আটকে থাকা কাজে গতি আসায় বন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা এখন অত্যন্ত আশাবাদী । নতুন এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে বন দফতরের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, ‘‘করিডর পুনরুদ্ধারের জন্য চলতি অর্থবর্ষের শেষেই রূপায়ণকারী ইউনিটগুলি প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি । আগামী অর্থবর্ষের শুরুতেই পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা । এটি একটি দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা বিষয় ছিল । আমরা আশাবাদী যে একবার এই দু’টি হাতি চলাচলের করিডর পুনরুদ্ধার করা গেলে মানুষ ও হাতির মধ্যে সংঘাত অনেকটাই কমে আসবে ।’’
তবে দীর্ঘ 20 বছর পর করিডর পুনরুদ্ধারের কাজ খুব একটা সহজ হবে না । কারণ, এই পথগুলির একটা বড় অংশই এখন দখল হয়ে আছে । কীভাবে এই জট কাটানো হবে, তারও একটা পরিষ্কার রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছে বন দফতর । ওই একই শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, ‘‘জনবসতি এড়িয়ে এই করিডরগুলি পুনরুদ্ধার করা হবে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই যাতায়াতের পথগুলি চা-বাগানের দখলে রয়েছে । যেখানে প্রয়োজন সেখানে চা-গাছ উপড়ে ফেলা হবে এবং চা-বাগানগুলিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । করিডরগুলিকে চিহ্নিত করতে প্রাথমিকভাবে আমরা দু'পাশে বেড়া দেওয়ারও পরিকল্পনা করেছি । একবার হাতিরা এই পথে অভ্যস্ত হয়ে গেলে বেড়াগুলি সরিয়ে নেওয়া হবে ।’’
আপাতত দু’টি করিডর ছাড়পত্র পেলেও আরও দু’টি পথ নিয়ে এখনও অপেক্ষা করতে হচ্ছে রাজ্যকে । 2003-04 সালে চিহ্নিত করা বাকি দু’টি করিডর— ধুমচি-তিলি-লঙ্কাপাড়া-বান্দাপানি করিডর এবং গোরুমারা-খয়েরকাটা-ডায়ানা করিডর এখনও কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পায়নি । তবে আপাতত যে দু’টি করিডরের ছাড়পত্র মিলেছে, তা দ্রুত কার্যকর করে ডুয়ার্সের বনাঞ্চলে শান্তি ফেরাতে মরিয়া বন দফতর । সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী অর্থবর্ষ থেকেই নতুন রূপে সেজে উঠবে ডুয়ার্সের এই দুই হাতি চলাচলের পথ । ফলে বন্যপ্রাণ ও মানুষ, উভয়েরই প্রাণহানির আশঙ্কা অনেকটাই কমবে ।
এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে থাকা হাতির করিডর গুলি হল -
- তিতি-দুমচি-রেতি,
- তিতি-রেতি,
- কালীকুণ্ড-চন্দ্রা (মানিকপাড়া),
- নয়াগ্রাম-জামবনি (কেশোরেখা),
- চন্দবীলা-তপোবন-ধুমসি,
- কলাইকুণ্ড-চন্দ্রা (সাতপদী ঘাট),
- গিধনি-জামবনি,
- চাঁদুয়া-জোকা,
- কাঁকরাঝোর-লালগড়,
- অপলচাঁদ-মহানন্দ,
- অপলচাঁদ-গরুমারা,
- অপলচাঁদ-কালিম্পং (মেঙ্গলাস),
- অপলচাঁদ-কালিম্পং (সিলি),
- নিমতি-চিলপাতা,
- বক্সা-তিতি (বিচ-ভর্নোবাড়ি),
- বক্সা-তিতি (তোর্সা),
- বক্সা-রিপু (সংকোশ),
- মহানন্দা-কোলাবাড়ি-টুকরিয়াঝাড়,
- মাহিলং-কালিমাটি,
- ঝালদা-বাগমুণ্ডি,
- চাপড়ামারি-কালিম্পং,
- মোরাঘাট-কেন্দ্রীয় দাইনা,
- রেতি-সেন্ট্রাল ডাইনা
- মোরাঘাট-রেতি
এছাড়াও ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হাতি করিডর রয়েছে দেউলি-সুলিয়াপাদা । ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হাতি করিডর দালাপানি-কঙ্ক্রাঝোর, চণ্ডিল-মাথা ও গোবরঘুসি-ঝুনঝাকা-বন্দুয়ান ৷