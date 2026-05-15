সরকারের পালা বদলের পরই বাংলায় তিনটি রেল প্রকল্পের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র

সরকারের পালা বদলের পরই বাংলায় তিনটি রেল প্রকল্পের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র
যাত্রী হয়রানির অবসান ! রাজ্যে রেল প্রকল্পে বড় ঘোষণা কেন্দ্রের। দেওয়া হল নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি ডবল লাইনে রেলের সবুজ সংকেত ৷ মিটবে ক্রসিংয়ের দীর্ঘ প্রতীক্ষা ৷
Published : May 15, 2026 at 4:00 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 মে: উত্তরবঙ্গের রেল যাত্রীদের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুখবর। মিটতে চলছে যাত্রী হয়রানি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি জংশন রেল স্টেশন পর্যন্ত 7.15 কিলোমিটার রেলপথে ডবল লাইনের কাজের প্রকল্প মঞ্জুর করল রেল মন্ত্রক।
শুক্রবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের একটি চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই শিলিগুড়িজুড়ে খুশির হাওয়া ৷ তবে প্রকল্পের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ ও স্থানীয় বাজার সরানোর মতো বেশ কিছু বড় চ্যালেঞ্জ এখন রেল কর্তৃপক্ষের সামনে।
এতদিন এই গুরুত্বপূর্ণ 7.15 কিমি পথটি সিঙ্গল লাইন হওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গ ও আসামগামী রেল পরিষেবা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হত ৷ রেল সূত্রে খবর, একটি মাত্র লাইন থাকায় রাজধানী, শতাব্দী বা বন্দেভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকেও প্রায়ই মাঝপথে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ক্রসিংয়ের জন্য। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছত ট্রেন। দীর্ঘক্ষণ কামরায় আটকে থেকে চরম হয়রানির শিকার হতে হত সাধারণ যাত্রীদের। এবার ডবল লাইন হয়ে গেলে সেই সমস্যা চিরতরে মিটবে এবং ট্রেনের গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
তবে এই উন্নয়নের পথে কিছু বাস্তবসম্মত বাধাও রয়েছে ৷ রেলের কারিগরী বিভাগ জানাচ্ছে, ডবল লাইনের কাজ শুরু করতে গেলে লাইনের ধারে গড়ে ওঠা বেশ কিছু পুরনো বাজার সরাতে হবে। এছাড়া বেশ কিছু অংশে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা কঠিন হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর আলোচনার পরই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেলমন্ত্রীর চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে এই প্রকল্প অত্যন্ত জরুরি। এনজেপি থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ডবল লাইন চালু হলে শুধুমাত্র যাত্রী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বাড়বে না, বরং শিলিগুড়ির সঙ্গে পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর পণ্য পরিবহণেও গতি আসবে ৷ এখন দেখার, জমি ও বাজার সংক্রান্ত জট কাটিয়ে রেল কত দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারে। শিলিগুড়িবাসী আপাতত এই দীর্ঘস্থায়ী যাত্রী হয়রানি থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন।
এই বিষয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "রেল মন্ত্রকের অনেক প্রকল্প জমি জটের কারণে বাংলায় আটকে ছিল ৷ এবার এই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে ৷ শিলিগুড়ি জংশন থেকে এনজেপি রেল স্টেশন পর্যন্ত ডবল লাইন হওয়ায় উত্তরে যাত্রী পরিষেবায় আরও গতি আসবে।"