কর্তব্যপথের কুচকাওয়াজে থাকছে বাংলার ট্যাবলো, থিম 'বন্দে মাতরম' ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

কর্তব্যপথের কুচকাওয়াজে থাকছে বাংলার ট্যাবলো, থিম 'বন্দে মাতরম' ও স্বাধীনতা সংগ্রাম
দীর্ঘ টালবাহানার পর দিল্লির কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের ছাড়পত্র পেল বাংলার ট্যাবলো ৷
Published : January 19, 2026 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: শেষ পর্যন্ত কাটল জট । সমস্ত জল্পনা ও আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো প্রদর্শনের অনুমতি দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক । আগামী 26 জানুয়ারি দিল্লির 'কর্তব্যপথ'-এ (পূর্বতন রাজপথ) দেশের 17টি রাজ্যের ট্যাবলোর সঙ্গে সগৌরবে অংশ নেবে বাংলার ট্যাবলোও । এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসে বাংলার ট্যাবলোর বিষয়বস্তু - 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা'। যা সাজানো হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছর পূর্তির থিমকে মাথায় রেখেই । নবান্ন সূত্রে এই ছাড়পত্রের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ।
তবে এই ছাড়পত্র পাওয়ার পথটি মোটেই মসৃণ ছিল না । নবান্ন সূত্রে খবর, বাংলার ট্যাবলো নিয়ে কেন্দ্রের 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'র (এক্সপার্ট কমিটি) সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের দীর্ঘ দড়ি টানাটানি চলেছে । অভিযোগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্ত এই কমিটি বারবার বিভিন্ন অছিলায় বাংলার প্রস্তাব আটকে রাখার চেষ্টা করেছে । সূত্রের দাবি, চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের অন্তত পাঁচটি বৈঠক হয় । সেই বৈঠকগুলিতে কমিটির সদস্যরা ট্যাবলোর নকশা ও বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন এবং আপত্তি জানান । যা নিয়ে একটা সময় সাধারণতন্ত্র দিবসে বাংলার অংশগ্রহণ নিয়ে গভীর সংশয় তৈরি হয়েছিল ।
মূল সংঘাতটি ছিল ট্যাবলোর 'থিম' বা বিষয়বস্তু নির্বাচন নিয়ে । কেন্দ্র চেয়েছিল এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসে 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছর পূর্তিকে প্রাধান্য দিতে । বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রশ্ন ছিল, কেন বাংলা সরাসরি 'বন্দে মাতরম' থিমটি বেছে নেয়নি ? কেন তারা 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা' বিষয়টিকে সামনে আনছে ? এর জবাবে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা যুক্তি দেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র - এই দুটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত । বাংলাকে বাদ দিয়ে যেমন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ছাড়া সেই আন্দোলন অসম্পূর্ণ । তাই রাজ্য সরকার অত্যন্ত সুচারুভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ভূমিকার মধ্যেই 'বন্দে মাতরম'-এর থিমটিকে অঙ্গীভূত করেছে ।
নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, রাজ্যের যুক্তি ছিল অকাট্য । বৈঠকে রাজ্যের তরফে প্রশ্ন তোলা হয় যে, অসম, ওড়িশা, রাজস্থান বা মহারাষ্ট্রের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির ট্যাবলোর থিম বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা 'বন্দে মাতরম'-এর 150 বছর পূর্তির কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই । অথচ সেই রাজ্যগুলির প্রস্তাব নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি কোনও প্রশ্নই তোলেনি । তাহলে কেন শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে এত আতসকাঁচ ধরা হচ্ছে ? রাজ্যের এই পালটা যুক্তির মুখে কার্যত পিছু হঠতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় কমিটি । অবশেষে দীর্ঘ বাদানুবাদের পর বাংলার থিম ও নকশাকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয় ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনেই এবারের ট্যাবলোটি অত্যন্ত যত্নসহকারে তৈরি করা হচ্ছে । রাজ্য সরকার চাইছে, দিল্লির রাজপথে গোটা দেশ দেখুক, কীভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল । বাংলার বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, কবি এবং বিপ্লবীরা কীভাবে নিজেদের জীবন ও লেখনী উৎসর্গ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, সেটাই এই ট্যাবলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে ।
জানা গিয়েছে, ট্যাবলোটির মূল নকশায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রকে । কীভাবে এই মন্ত্রটি পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের রক্তে আগুন জ্বালিয়েছিল, কীভাবে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিপ্লবীরা এই গান গেয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন - তার অনবদ্য চিত্রায়ন থাকছে ট্যাবলোতে । এছাড়া ট্যাবলোর সম্মুখভাগে এবং বিভিন্ন অংশে থাকছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মনীষীদের প্রতিকৃতি ও মডেল । বাদ যাচ্ছেন না বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো অগ্নিযুগের বিপ্লবীরাও । সব মিলিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জীবন্ত ইতিহাস হিসেবেই এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসে দিল্লির বুকে ধরা দিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ।
উল্লেখ্য, অতীতেও একাধিকবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাংলার ট্যাবলো বাতিলের অভিযোগ উঠেছে । বিশেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে তৈরি ট্যাবলো বাতিল করা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চরমে উঠেছিল । সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এবারের এই ছাড়পত্র এবং বাংলার নিজস্ব থিমকে কেন্দ্রের মেনে নেওয়া - নবান্নের কাছে একটি বড় নৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল । 26 জানুয়ারি দিল্লির কর্তব্যপথে ফের একবার বাঙালির গর্বের ইতিহাস ফুটে ওঠার অপেক্ষায় এখন দিন গুনছে রাজ্যবাসী ।