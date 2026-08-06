বাংলার চা-বস্ত্র শিল্পে বিশেষ নজর কেন্দ্রের, অগস্টেই রাজ্যে আসছেন নির্মলা সীতারামন
রাজ্যের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্মলা সীতারামনের বৈঠক হতে পারে ৷ শুভেন্দুর কথায়, "শি ইজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল। ইটস এ গোল্ডেন অপরচুনিটি ৷"
Published : August 6, 2026 at 1:36 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: রাজ্যের চা এবং বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নে এবার বিশেষ নজর দিচ্ছে কেন্দ্র। বাংলার এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের হাল ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছেন খোদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই বিষয়ে সরাসরি আলোচনা করতে চলতি অগস্ট মাসেই রাজ্যে আসছেন তিনি ৷ কলকাতার মিলন মেলায় আয়োজিত বস্ত্র শিল্প সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
সম্প্রতি, দিল্লি সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, রাজ্যের দু'টি ক্ষেত্র নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমার ডে বিফোর ইয়েস্টার-ডে দিল্লির সফর ছিল। রেসপেক্টেড ফাইন্যান্স মিনিস্টারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল বাংলার যে 8 লক্ষ কোটি ঋণ আছে... এই ফাইন্যান্সিয়াল যে ডিসকাশন ছিল, তার পাশাপাশি দিদি (নির্মলাজি) আমাকে দুটো কথা বলেছিলেন। শুভেন্দুজি দু'টো সেক্টরে আমার বেশি ইন্টারেস্ট আছে, বাংলাকে আমি সাহায্য করব।"
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে দু'টি সেক্টরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, তার একটি হল চা-শিল্প এবং অন্যটি বস্ত্র শিল্প। বন্ধ চা-বাগানগুলি খোলা এবং চা-শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ চিন্তাভাবনা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বাংলার চা-বাগানগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যথেষ্ট উৎসাহী, তিনি নিজেই বলেছেন চা-শ্রমিকের জন্য কিছু করা উচিত, টি-গার্ডেনগুলি যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে সেটা দেখা উচিত।"
মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "এই মুহূর্তে 25টি টি-গার্ডেন বন্ধ আছে। সেগুলি যাতে দ্রুত খোলা যায় তার ব্যবস্থা করার বিষয়ে আমরা উদ্যোগী হচ্ছি।" মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, চা-শিল্পের পাশাপাশি বাংলার বস্ত্রশিল্প নিয়েও বেশ আগ্রহী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী । তিনি বলছেন,"বাংলার টেক্সটাইলের মান খুব ভালো। আমাদের টেক্সটাইলের জন্য কিছু করা উচিত। এটা আমার খুব বড় ইন্টারেস্ট।"
রাজ্যের বস্ত্র শিল্পের মান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও যে অত্যন্ত আশাবাদী, তা তাঁর কথাতেই এদিন স্পষ্ট হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নদিয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়া এবং পূর্বস্থলী ঘুরে তাঁত শিল্পীদের কাজের উচ্চমানের কথা অর্থমন্ত্রীকে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর সম্ভাব্য বৈঠক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "তিনি আসছেন, আগামী 24 থেকে 28 অগস্টের মধ্যে আসছেন, তিনি পার্লামেন্ট শেষ হওয়ার পর কানাডা যাবেন, তারপর এখানে আসছেন ৷"
শেষে শুভেন্দু বলেন, "আমি আপনাদের পাঁচ, আট, দশ জনের সঙ্গে একটা মিটিংও করিয়ে দেব, আধ ঘণ্টা 45 মিনিট। শি ইজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইন বেঙ্গল। ইটস এ গোল্ডেন অপরচুনিটি।" কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এই রাজ্য সফর এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক বাংলার শিল্পমহলে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই রাজ্যের চা ও বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন উদ্দীপনা।