ছাব্বিশের আগেই ফের চর্চায় গোর্খাল্যান্ড ! পাহাড়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ শাহের

ছাব্বিশের আগেই ফের চর্চায় গোর্খাল্যান্ড ! পাহাড়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ শাহের
পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এবার প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
Published : October 17, 2025 at 7:37 PM IST
দার্জিলিং, 17 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পাহাড়ের দিকে নজর কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ শৈলরানির রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য নিয়োগ করা হল মধ্যস্থতাকারী । গোর্খাল্যান্ড-সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিং-কে নিযুক্ত করেছে কেন্দ্র ৷ তবে নির্বাচনের আগে এই পদক্ষেপকে লোক দেখানো ও আইওয়াশ বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ও ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ৷
পাহাড়ে রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিল বিভিন্ন গোর্খা সংগঠন ৷ তাদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং ও তরাই-ডুয়ার্সের একাংশকে নিয়ে একটি পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের প্রস্তাব । এছাড়াও পাহাড়ের 11টি জনজাতিকে তফশিল উপজাতির অধীনে আনার দাবিও রয়েছে ।
2026 সালে বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দাবিগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য প্রাক্তন আইপিএস অফিসার পঙ্কজ কুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । প্রাক্তন উপ-জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বিভিন্ন গোর্খা সংগঠনের সঙ্গে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করবেন বলে বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ।
কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পাহাড়ের একাধিক রাজনৈতিক দল । এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "আমি পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সবাসীদের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাই । কেন্দ্রীয় সরকার যে পাহাড় ও পাহাড়বাসীর সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে এটাই তার প্রমাণ । কেন্দ্র সরকারের তরফে প্রাক্তন উপ-নিরাপত্তা উপদেষ্টা পঙ্কজ কুমার সিংকে পাহাড় সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । এতে পাহাড়বাসীর দাবি ও সেই বিষয়ে পদক্ষেপের গতি আরও বেশি ত্বরান্বিত হবে । পাহাড়ের ইতিহাসে এই প্রথম কেন্দ্র সরকার প্রতিনিধি নিয়োগ করল । খুব দ্রুত পাহাড়ের দাবি পূরণ হবে বলে আমরা আশাবাদী ।"
গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং বলেন, "আমরা এটাই চাইছিলাম যে কেন্দ্র সরকার পদক্ষেপ করুক । এবার মধ্যস্থতাকারী কেন্দ্রের প্রতিনিধি নিয়োগ হওয়ায় আমরা আমাদের দাবিকে আরও দ্রুত কার্যকরী করতে পারব ।"
জিএনএলএফের সভাপতি মন ঘিসিংয়ের কথায়, "পাহাড়ে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে ধন্যবাদ জানাই । এবার দ্রুত আমাদের দাবি পূরণ হবে ।"
যদিও রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই উদ্যোগ পুরোটাই লোক দেখানো ও আইওয়াশ । এই বিষয়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনিত থাপা বলেন, "এতদিন ঝুলিয়ে রাখার পর এবার প্রতিনিধি নিয়োগ হল নির্বাচনের আগে । কাজ হলে তো ভালো । তবে আমাদের আশা নেই । যাদের দেওয়ার তারা আগেই দেবে । আবার আলোচনা হবে । কেন্দ্র সরকারের কাছে পাহাড় ও পাহাড়বাসীর স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি তো আর অজানা নয় যে আলোচনা করতে হবে । এটা তো সবই লোক দেখানো ।"
এই বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম দেব বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসবই পলিটিকাল স্টান্ট । বিপর্যয়ের সময়ে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়বাসীর পাশে ছিল, সে সবকে ঢাকতেই এটা কেন্দ্র সরকারের একটা লোক দেখানো কাজ । এতে পাহাড়ের কোনও কিছুই হবে না ৷"