নজরে ছাব্বিশ ! পঞ্চায়েত স্তরে পরিকাঠামো গড়তে রাজ্যকে 680 কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন রাজ্যকে কেন্দ্র যে দিয়েছে, তার মধ্যে হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি নাম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গেরও ।

পঞ্চায়েত স্তরে পরিকাঠামো গড়তে রাজ্যকে 680 কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 12:59 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঘণ্টা বাজল বলে । এই অবস্থায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ দিল কেন্দ্র । এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি নাম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গেরও ।

বৃহস্পতিবার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে পশ্চিমবঙ্গকে 680.86 কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়, যেখানে জানানো হয়েছে যে গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থেই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো নিয়ে যখন নানা মহলে চর্চা চলছে, ঠিক সেই সময়েই এই কেন্দ্রীয় অনুদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল । নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রের পাঠানো এই অর্থ রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হবে ।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই বিশেষ বরাদ্দের সুফল সরাসরি পৌঁছবে রাজ্যের 21টি জেলা পরিষদ, 335টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং 3,225টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে । গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড মজবুত করতে এই তিনটি স্তরের গুরুত্ব অপরিসীম । বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যেখানে পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের রাস্তার সমস্যা এখনও প্রকট, সেখানে এই তহবিলের টাকা বড়সড় পরিবর্তন আনতে পারে ।

প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী এই টাকা নির্দিষ্ট কিছু জনকল্যাণমূলক খাতেই খরচ করতে হবে । এর মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে গ্রামীণ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের জোগান নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় স্যানিটেশন বা নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ । এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছোটখাটো রাস্তা মেরামত এবং স্থানীয় স্তরে ছোট নির্মাণকাজেও এই অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যের জন্যও একইসঙ্গে অর্থ বরাদ্দ করেছে । তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি রয়েছে হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ । এই চার রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব মিলিয়ে 3,324 কোটি টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে । এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগেই এসেছে 680 কোটি টাকার বেশি ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই কেন্দ্র নিয়মিতভাবে এই অনুদান দেয়, তবে কাজ এবং উপযোগিতার শংসাপত্র খতিয়ে দেখার পরেই পরবর্তী কিস্তির টাকা ছাড়া হয় । পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা খরচে স্বচ্ছতা বজায় রাখার যে দাবি করে আসছে, এই বরাদ্দ সেই দাবিকেই কিছুটা জোরালো করল বলে মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা । রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অনটন যেন বাধা না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ ।

রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিকদের মতে, এই তহবিল হাতে পাওয়ায় জেলাগুলিতে থমকে থাকা অনেক ছোটখাটো প্রকল্পের কাজ পুনরায় শুরু করা সম্ভব হবে । পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এই অনুদান মূলত দুই ভাগে বিভক্ত থাকে - 'টাইড গ্রান্ট' এবং 'আনটাইড গ্রান্ট'। টাইড গ্রান্টের টাকা নির্দিষ্টভাবে পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের কাজে ব্যয় করতে হয়, আর আনটাইড গ্রান্টের টাকা স্থানীয় পঞ্চায়েতগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করতে পারে ।

কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, এই অর্থের সঠিক ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে । রাজ্য সরকারও প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিয়েছে যাতে দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্পের ডিপিআর (DPR) তৈরি করে এই টাকা খরচের প্রক্রিয়া শুরু করা হয় । বিশেষ করে বর্ষার পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ রাস্তাঘাটের যে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র সামনে আসে, তা মেরামতি করার ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ অত্যন্ত সহায়ক হবে ।

সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপড়েনের আবহেও গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে এই অর্থ বরাদ্দ রাজ্যের জন্য বড় পাওনা । গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত প্রশাসনের সক্রিয়তা বাড়াতে এই 680.86 কোটি টাকা বিশেষ অক্সিজেন হিসেবে কাজ করবে ।

যদিও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এই বরাদ্দ নিয়ে বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে নারাজ । তিনি বলেছেন, "এটি রাজ্যের প্রাপ্য । পঞ্চদশ অর্থ কমিশন গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন রাজ্যকে টাকা দেয়, সেই অর্থই কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র ।" মন্ত্রী এ কথা বললেও রাজনৈতিক মহল বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই বরাদ্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে । তারা বলছে, এবার দেখার বিষয়, রাজ্য সরকার কতটা দ্রুততার সঙ্গে এই তহবিল জেলা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয় । এই বিপুল পরিমাণ টাকা যদি সঠিকভাবে পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহার করা যায়, তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে গ্রাম বাংলার পরিকাঠামোগত চেহারায় আমূল পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে ।

