পাহাড়-সিকিমের লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়ক, সুরক্ষায় বরাদ্দ প্রায় 200 কোটি
National Highway 10: এই পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সিকিম-কালিম্পংয়ে বেড়াতে আসা পর্যটকরা ৷ কেন্দ্রের এই বরাদ্দে, উচ্ছ্বসিত পর্যটন মহলও ৷ প্রতিবেদন শুভদীপ রায় নন্দীর ৷
Published : November 21, 2026 at 4:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 নভেম্বর: পাহাড় এবং সিকিমের প্রধান 'লাইফলাইন' হিসেবে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের সুরক্ষায় বড়সড় পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের। কালিম্পং জেলার অন্তর্গত সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত জাতীয় সড়কের অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ধসপ্রবণ 8টি এলাকায় (মোট দৈর্ঘ্য 2.185 কিলোমিটার) ঢাল সুরক্ষার পাশাপাশি ভূমিধস প্রতিরোধ-সহ অন্য কাজের জন্য 192.65 কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
কেন্দ্রের এই পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সিকিম ও কালিম্পংয়ে বেড়াতে আসা পর্যটকরাও। কলকাতা থেকে সপরিবার সিকিম ভ্রমণে আসা পর্যটক অনির্বাণ সেনগুপ্ত বলেন, " ধসের জন্য মাঝে মাঝেই এই সড়কে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এতে আমাদের মতো পর্যটকরা মাঝরাস্তায় আটকে পড়েন । চরম নাজেহাল হতে হয়। ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তাতেই আটকে থাকতে হয়। স্থায়ীভাবে সড়ক সুরক্ষার কাজ হলে আগামীতে আর এই ভোগান্তি পোহাতে হবে না।"
একই সুর শোনা গেল হাওড়া থেকে আসা আরেক পর্যটক সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের গলায়। তিনি বলেন, "সড়কে ধস পড়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। তখন বিকল্প ঘুরপথে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রচুর অতিরিক্ত সময় লেগে যায়, যা ভ্রমণের পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে দেয়। কেন্দ্রের এই উদ্যোগ সফল হলে পাহাড় ও সিকিম যাত্রা অনেক বেশি নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে।"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাকে চিঠি দিয়ে এই অনুমোদনের কথা জানিয়েছেন। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন পাহাড়বাসী ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা।
এর আগে 23 অক্টোবর সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে একটি চিঠি লিখে তিস্তা নদী সংলগ্ন এই সড়কের ভয়াবহ বিপদের কথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, তিস্তা নদীর উপর ছ'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে। জলাধার থেকে জল ছাড়া, ভারী বৃষ্টিপাত এবং মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে তিস্তায় হঠাৎ বন্যা ও তীব্র স্রোতের সৃষ্টি হয়, যার ফলে নদীর পাড় ভাঙন এবং জাতীয় সড়কের ঢালে ধস নামার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়।
দীর্ঘদিন ধরে নদীর পাড় এবং সড়কের ঢাল সংরক্ষণের কাজ যথাযথভাবে না-হওয়ায় তিনি ওই এলাকাগুলির বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক ও জলতাত্ত্বিক সমীক্ষা, বিপজ্জনক স্থানগুলির জিও-ট্যাগিং এবং নদী পাড় ও ঢাল সংরক্ষণের স্থায়ী কাজের দাবি জানিয়েছিলেন। সাংসদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই এই অর্থ বরাদ্দ করেছে মন্ত্রক।
10 নম্বর জাতীয় সড়ক কেবল দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড় নয়, প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম এবং পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। প্রতি বছর বর্ষায় ধস ও পাথর গড়িয়ে পড়ার কারণে এই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাধারণ মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা তৈরি হয়।
উল্লেখ্য, সড়কের সংস্কার, পাহাড়ের ঢাল সংরক্ষণ ও ভূমিধস প্রতিরোধের প্রাথমিক কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্যই সম্প্রতি প্রশাসনের তরফে রাতে এই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের নির্দেশিকা অনুযায়ী, দিনে সাধারণ মানুষের যাতায়াত সচল রাখতে এবং রাতের অন্ধকারে পাহাড় কাটা ও ঢাল সুরক্ষার কাজ চলাকালীন দুর্ঘটনা এড়াতে সেবক করোনেশন ব্রিজ থেকে রংপো পর্যন্ত অংশে রাত 9টা থেকে পরদিন সকাল 6টা পর্যন্ত সমস্ত যান চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে ৷
আগামী 13 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। পাশাপাশি, কেন্দ্রের নতুন অনুমোদিত 192.65 কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের কাজ শুরু হলে আগামীতেও সুরক্ষার স্বার্থে দফায় দফায় রাতের রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ রাখা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পর্যটক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী ও রোগীদের যাতায়াত অনেক বেশি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হবে।
এই প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকরি এবং মন্ত্রক ও এনএইচএআই-এর আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "আমাদের অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে কেন্দ্রের এই ধারাবাহিক সহায়তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। অনুমোদিত কাজগুলি যাতে গুণমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়, সেদিকে আমরা নিয়মিত নজর রাখব।"
কেন্দ্রের এই ঘোষণায় দারুণ খুশি উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের পর্যটন মহলও। হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী বলেন, "10 নম্বর জাতীয় সড়ক আমাদের পর্যটন অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বর্ষার মরশুমে বারবার ধসের কারণে রাস্তা বন্ধ থাকায় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। কেন্দ্রের এই 192.65 কোটি টাকার বরাদ্দ পাহাড় ও সিকিমের পর্যটন শিল্পে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে।"
ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন -এর সভাপতি দেবাশিস মৈত্র বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এই সড়কের স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। বর্তমানে সংস্কারের কাজের জন্য রাতে রাস্তা বন্ধ থাকায় সাময়িক কিছু অসুবিধা হলেও স্থায়ী সুরক্ষার স্বার্থে তা মেনে নিতেই হবে। সেবক-রংপো রুটের অতি সংবেদনশীল জায়গাগুলি চিহ্নিত করে আধুনিক প্রযুক্তিতে ঢাল সংরক্ষণের কাজ হলে সারা বছরই নির্বিঘ্নে পর্যটকরা পাহাড়ে যাতায়াত করতে পারবেন। এতে স্থানীয় অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হবে।"
অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম-এর আহ্বায়ক রাজ বসু পরিবেশ ও পরিকাঠামোর ভারসাম্যের উপর জোর দিয়ে বলেন, "তিস্তা উপত্যকার ভৌগোলিক ও পরিবেশগত সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই স্লোপ প্রোটেকশনের কাজ হওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ কেবল সড়ক যোগাযোগকেই সুরক্ষিত করবে না, বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সুস্থায়ী পর্যটনের পথও প্রশস্ত করবে। তবে কাজগুলি যেন দ্রুত শুরু হয়।"