রংপো-রানীপুল 10 নম্বর জাতীয় সড়কের উন্নয়নে বিপুল অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্রের

রংপো-রানীপুল 10 নম্বর জাতীয় সড়কের উন্নয়নে বিপুল অর্থ বরাদ্দ কেন্দ্রের
Sikkim North Bengal NH 10: এনএইচ-10 এর ওই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে ‘পেভড শোল্ডার’ সহ দুই লেনের সর্বাধুনিক জাতীয় সড়কে উন্নীত করা হবে।
Published : October 3, 2026 at 3:57 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 অক্টোবর: সিকিম ও উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম তথা লাইফলাইন বলে পরিচিত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের আমূল পরিকাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার। সিকিমের প্রবেশদ্বার রংপো থেকে রানীপুল পর্যন্ত বিস্তৃত 10 নম্বর জাতীয় সড়কের 25.87 কিলোমিটার অংশকে আধুনিক রূপ দিতে 706.63 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র ৷ প্রকল্পের দায়িত্বে ন্যাশানাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড।
এনএইচআইডিসিএল সূত্রে খবর, এনএইচ-10 এর ওই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে ‘পেভড শোল্ডার’ সহ দুই লেনের সর্বাধুনিক জাতীয় সড়কে উন্নীত করা হবে। পাহাড়ি অঞ্চলের ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ ও ধসপ্রবণ এলাকার কথা মাথায় রেখে প্রকল্পটিতে শুধু রাস্তা চওড়াই নয়, বরং একাধিক টানেল (সুড়ঙ্গ পথ) ও ভাইয়াডাক্ট (উচ্চ সেতু) নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নিয়মিত ধস নামা এবং ধসে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে এই মেগা প্রজেক্টের অধীনে।
ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন মডেলে রূপায়িত হতে চলা এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে 706 কোটি টাকা। এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য প্রায় 12 বছরের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "10 নম্বর জাতীয় সড়ক শুধু সিকিম বা কালিম্পংয়ের জন্য নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য এক অত্যন্ত জরুরি লাইফলাইন। বিগত কয়েক বছর ধরে বর্ষাকালে এই সড়ক বারবার ধসে ব্যাহত হচ্ছিল, যার ফলে পর্যটন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের যাতায়াত এবং জরুরি পণ্য সরবরাহে চরম প্রভাব পড়ছিল। আমি দীর্ঘদিন ধরে এই সড়কের স্থায়ী ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের জন্য সড়ক পরিবহণ ও মন্ত্রক এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিতীন গড়কড়ির কাছে আবেদন করে আসছিলাম।"
সাংসদ আরও যোগ করেন, "706 কোটি টাকার এই টেন্ডার এবং বিশেষ করে টানেল ও ভাইয়াডাক্ট নির্মাণের পরিকল্পনা প্রমাণ করে যে মোদি সরকার পাহাড়ি অঞ্চলের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে পাহাড়ে যাতায়াত যেমন নিরাপদ ও দ্রুত হবে, তেমনই কালিম্পং, শিলিগুড়ি এবং সিকিমের অর্থনৈতিক ও পর্যটন ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হবে।"
উত্তরবঙ্গের সমতল অঞ্চল থেকে পাহাড়ি রাজ্য সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে পৌঁছানোর জন্য 10 নম্বর জাতীয় সড়কই একমাত্র মূল মাধ্যম। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা এবং বাণিজ্যিক যানবাহন এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে। তাছাড়া ভারত-চীন সীমান্তবর্তী স্পর্শকাতর এলাকা হওয়ায় সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর রসদ ও সরঞ্জাম পরিবহণে এই সড়কের গুরুত্ব অপরিসীম।
কিন্তু গত কয়েক বছরের ধারাবাহিক ধস ও তিস্তা নদীর ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের ফলে রাংপো থেকে রানীপুল পর্যন্ত অংশটি চরম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। নতুন এই প্রকল্পের আওতায় টানেল ও আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির ব্যবহারে পাহাড়ি সড়কের ভঙ্গুরতা কাটিয়ে এক নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞমহল।