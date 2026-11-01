শ্রমিক-স্বার্থে লড়াই নাকি কর্পোরেট ঢাল ? বিজেপির নতুন শ্রমিক সংগঠন নিয়ে কৌতূহল

শ্রমিক-স্বার্থে লড়াই নাকি কর্পোরেট ঢাল ? বিজেপির নতুন শ্রমিক সংগঠন নিয়ে কৌতূহল
BJPs new labour organization: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় নতুন সংগঠন কতটা আন্তরিক হবে? তা নিয়েই প্রশ্ন । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : November 1, 2026 at 4:19 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: 46 বছর পর বিজেপির নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন গঠনের উদ্যোগ ঘিরে শ্রমিক রাজনীতিতে নতুন বিতর্ক । সংগঠন তৈরির ঘোষণার পরই এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা । শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় নতুন সংগঠন কতটা আন্তরিক হবে ? নাকি এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষার সমীকরণ ? শ্রমকোড, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ এবং শ্রমিকদের অধিকার খর্ব হওয়ার অভিযোগ সামনে রেখে বিজেপির নতুন উদ্যোগের উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন একাধিক শ্রমিক নেতা । যদিও তাঁদের কেউ কেউ নতুন সংগঠনকে শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন ।
সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ (CITU)-এর নেতা অনাদি সাহুর বক্তব্য, দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে শ্রমিক সংগঠন রয়েছে । ফলে নতুন সংগঠন তৈরি হওয়াটা মূল প্রশ্ন নয় । বরং গুরুত্বপূর্ণ হল, সেই সংগঠন শেষ পর্যন্ত কাদের স্বার্থে কাজ করবে । তাঁর অভিযোগ, গত 12-13 বছরে বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বৃহৎ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে । শ্রমকোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি তাঁর । এই পরিস্থিতিতে বিজেপির নতুন শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবে, নাকি মালিকপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । অনাদি সাহুর মতে, সংগঠনের প্রকৃত অবস্থান বোঝা যাবে আন্দোলনের ময়দানেই ।
আরএসএসের ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সিআইটিইউ নেতা । তাঁর অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে শ্রমকোড কার্যকর করা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ এবং শ্রম আইন সংশোধনের মতো বিষয়ে বিএমএসের অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে । অতীতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনে অংশ নিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রশ্নে পরবর্তী সময়ে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে বিএমএস । শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন তিনি ।
কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি নেতা কামরুজ্জামান কামার নতুন সংগঠনের সাংগঠনিক পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর বক্তব্য, বিএমএস আদৌ কেন্দ্রীয় স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন কি না তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন । একই সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করতে কোনও সংগঠন এগিয়ে এলে তাকে স্বাগত জানানো উচিত । তবে যে মোদি সরকার মালিক ও কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থে শ্রমকোড এনেছে, সেই বিজেপির নতুন সংগঠন বাস্তবে শ্রমিকদের কতটা উপকারে আসবে, তা নিয়ে সংশয় থাকছেই বলে তাঁর মত ।
তবে এআইটিইউসি নেতা বিপ্লব ভট্টের বক্তব্যে তুলনামূলকভাবে ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে । তাঁর দাবি, ভারতীয় মজদুর সংঘ আগে থেকেই রয়েছে । তাই নতুন শ্রমিক সংগঠন গঠনের উদ্যোগকে একেবারে নজিরবিহীন বলা যায় না । তাঁর মতে, দেশের শ্রমিক শ্রেণি যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ও শ্রমকোডের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, তখন বিজেপির নতুন সংগঠনও যদি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হতে চায়, তা স্বাগত জানানো উচিত । তাঁর বক্তব্য, শ্রমিক সংগঠনের রাজনৈতিক পরিচয় যা-ই হোক, মূল কাজ হওয়া উচিত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা । অতীতে বিএমএসও যৌথ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল বলে উল্লেখ করে নতুন সংগঠনকেও শ্রমিকদের দাবিতে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ।
অন্যদিকে, এআইসিসিটিইউ নেতা বাসুদেব বসু নতুন সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর বক্তব্য, বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বিএমএস আগে থেকেই ছিল তাহলে নতুন সংগঠন গঠনের প্রয়োজন হল কেন ? তাঁর অভিযোগ, এর পিছনে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার চেয়ে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । আরএসএস-ঘনিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠন থাকা সত্ত্বেও নতুন সংগঠন তৈরির সিদ্ধান্তের পিছনে সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি । নতুন সংগঠন শ্রমিকদের দাবি আদায়ের পরিবর্তে মালিকপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার পথ বেছে নিতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই শ্রমিক নেতা ।
সবমিলিয়ে বিজেপির নতুন শ্রমিক সংগঠন গঠনের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে শ্রমিক রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে নতুন সমীকরণ । একদিকে নতুন সংগঠনকে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন কেউ কেউ । অন্যদিকে, শ্রমকোড ও বেসরকারিকরণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করে সংগঠনটির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ।
তবে রাজনৈতিক পরিচয় বা সংগঠন গঠনের ঘোষণার বাইরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরি, কাজের নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং অধিকার রক্ষার প্রশ্নে নতুন সংগঠন কী অবস্থান নেয়, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । আন্দোলনের ময়দানে তাদের ভূমিকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির বিরোধিতায় তারা কতটা সরব হয়, তার উপরেই নির্ভর করবে শ্রমিক মহলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ।