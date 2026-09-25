পড়ুয়া মোটে 7, খাতায় সই করেই 'ছুটি' চার শিক্ষিকার ! বন্ধের মুখে মালদার উচ্চপ্রাথমিক স্কুল

পড়ুয়া মোটে 7, খাতায় সই করেই 'ছুটি' চার শিক্ষিকার ! বন্ধের মুখে মালদার উচ্চপ্রাথমিক স্কুল
School Faces Closure Due to Lack of Students: স্কুলের পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও পড়ুয়া না-থাকার অভিযোগ ৷ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পরিদর্শকের ৷ পার্থ দাসের রিপোর্ট ৷
Published : September 25, 2026 at 4:27 PM IST
মালদা, 25 সেপ্টেম্বর: পড়ুয়া না-থাকার কারণে ইতিমধ্যেই 933টি প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ এনিয়ে প্রচুর বিতর্কও হয়েছে ৷ এবার এই স্কুলগুলির ভবন-সহ যাবতীয় সম্পত্তি কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে পদক্ষেপ করেছে রাজ্য শিক্ষা দফতর ৷ স্কুলগুলির সম্পত্তি ব্যবহারযোগ্য কি না খতিয়ে দেখতে জেলাশাসকদের নেতৃত্বে একটি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ এই কমিটিকে 30 দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার ৷ গত 16 সেপ্টেম্বর মালদা জেলায় এই নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে ৷ এনিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন ৷
শুধু কি 933টি স্কুল ? নাকি পড়ুয়ার অভাবে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে আরও কিছু স্কুল ? খোদ মালদা শহরের একটি স্কুলের ছবি সেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ৷ 1972 সালে শহরের বিনয় সরকার রোডে স্থাপিত হয় সেন্ট্রাল স্কুল ফর গার্লস জুনিয়র হাইস্কুল ৷ তিনতলা ভবনে পাঁচটি ক্লাসরুম ৷ বিদ্যুৎ, পানীয় জলের ব্যবস্থাও রয়েছে ৷ আছেন চারজন শিক্ষিকা এবং একজন অশিক্ষক কর্মীও ৷
কিন্তু, স্কুলে পড়ুয়া মাত্র সাতজন ৷ আর তারা স্কুলে আসে না বললেই চলে ৷ এই পরিস্থিতিতে সবাই আসি যাই মাইনে পাই নীতি নিয়ে চলেছেন বলে অভিযোগ ৷ এমনকি বেলা 12টার সময় স্কুলের গেট তালাবন্ধ থাকে ৷ অথচ যথারীতি হাজিরা খাতায় শিক্ষিকাদের সই থাকছে ! প্রধান শিক্ষিকা নিজেই এক হাতে যাবতীয় কাজ করেন ৷ স্কুল খোলা ও বন্ধ করার দায়িত্বও তাঁর ৷ জানালা-দরজাও তাঁকেই বন্ধ করতে হয় ৷ খাতাপত্রের কাজও তিনি ছাড়া আর কেউ করেন না বলে অভিযোগ ৷
এই স্কুলও এবার নিশ্চিতভাবে বন্ধ হওয়ার মুখে, তেমনই আশঙ্কা করছেন প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম ৷ তাঁর বক্তব্য, "স্কুলে শিক্ষিকারা আসেন ৷ হাজিরা খাতাতেও সই করেন ৷ কিন্তু স্কুলে পড়ুয়াই তো নেই ৷ তাই শিক্ষিকাদের উৎসাহও কম ৷ এককথায়, নামেই চাকরি করছি ৷ বাচ্চাদের জন্যই শিক্ষিকা ৷ বাচ্চা না-থাকলে আমাদের কাজ খারাপ তো হবেই ৷ শিক্ষিকারা আজও হাজিরা খাতায় সই করে চলে গিয়েছেন ৷ কোনও কোনও দিন বেলা তিনটে পর্যন্ত স্কুলে থাকেন ৷ তবে, কাজ থাকলে তাঁরা চলে যান ৷"
তিনি বলছেন, "বাচ্চারা এলে দু’একটা ক্লাস হয় ৷ স্কুলে পাঁচটি ঘর রয়েছে ৷ এখানে 100 থেকে 150 বাচ্চা থাকার কথা ছিল ৷ আমরা বিষয়টি একাধিকবার এসআই-কে জানিয়েছি ৷ কিন্তু, তিনি সেভাবে আমাদের কিছু বার্তা দেননি ৷ এবার আমাকে ডিআই অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷ দেখা যাক, কী হয় !"
জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা প্রাথমিক শিক্ষা কাউন্সিলের সচিব মলয় মণ্ডল বলছেন, "গত 16 সেপ্টেম্বর শিক্ষা দফতরের একটি নির্দেশিকা আমাদের কাছে এসেছে ৷ যদি কোনও প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল পড়ুয়াহীন হয়ে যায়, তবে সেগুলির যাবতীয় সম্পত্তি খতিয়ে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে ৷ জেলাশাসকের নেতৃত্বে সেই কমিটিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শক এবং সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার রয়েছেন ৷"
তিনি যোগ করেন, "এই স্কুলগুলির সম্পত্তি অন্য কোনও সরকারি কাজে ব্যবহার করা যায় কি না, অথবা পিপিপি মডেলে সেখানে কিছু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই কমিটি ৷ নির্দেশিকা হাতে পাওয়ার 30 দিনের মধ্যে আমাদের এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"
মলয় আরও বলেন, "সরকারি পোর্টাল অনুযায়ী, মালদা জেলায় চারটি স্কুল পড়ুয়াশূন্য ৷ সেই স্কুলগুলি থেকে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্য স্কুলে সরিয়ে দিয়েছি ৷ আর মালদা শহরের এই স্কুলটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় ৷ যা আগে জুনিয়র হাইস্কুল হিসাবে পরিচিত ছিল ৷ 1972 সালে শহরের মধ্যেই স্কুলটি স্থাপিত হয় ৷ এখানে পড়ুয়ার সংখ্যা হাতে গোনা ৷ তবে শিক্ষিকা রয়েছেন ৷ এই স্কুলটির দায়িত্ব মাধ্যমিক শিক্ষা দফতর এবং সমগ্র শিক্ষা মিশনের ৷ যদি শিক্ষিকারা স্কুলে না-আসেন, কিংবা স্কুলে এসে হাজিরা খাতায় সই করেই বাড়ি চলে যান, ছাত্রীর উপস্থিতির অভাবে স্কুল বন্ধ থাকে, তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক কিংবা সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিইও নিশ্চয়ই যথাযথ পদক্ষেপ করবেন ৷ এটা চলতে পারে না ৷"