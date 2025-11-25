মৃত ভাইয়ের SIR ফর্ম বাড়িতে, ভোটার তালিকা থেকে উধাও জীবিত দাদার নাম !

মৃত ভাইয়ের SIR ফর্ম বাড়িতে, ভোটার তালিকা থেকে উধাও জীবিত দাদার নাম !
বাড়িতে এসে পৌঁছেছে মৃত ভাইয়ের এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম ৷ পূর্ববর্তী বিএলও-র বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ৷
Published : November 25, 2025 at 8:15 PM IST
মালদা, 25 নভেম্বর: 2020 সালে মারা গিয়েছেন ভাই ৷ আর সেই ভাইয়ের এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম এসে পৌঁছেছে বাড়িতে ৷ অথচ এন্যুমারেশন ফর্ম আসেনি জীবিত দাদা তথা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী সৌমিক ভৌমিকের (39) ৷ খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, মৃত ভাইয়ের বদলে তাঁর নামই ভোটার তালিকা থেকে বাদ করে দিয়েছেন পূর্ববর্তী বিএলও ৷ এসআইআর আবহে তাই রাতের ঘুম উড়েছে সৌমিকের ৷ এ নিয়ে পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলাশাসকের দফতরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ওই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ৷
ঘটনাটি মালদার হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের কচু পুকুরের 228 নম্বর বুথের ৷ ওই বুথের বাসিন্দা সৌমিক ভৌমিক (39) কেন্দ্রীয় সংস্থার বিমা বিভাগে কর্মরত ৷ বাড়িতে রয়েছেন তাঁর বাবা, মা ও স্ত্রী ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 2020 সালে একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল সৌমিকের ভাই স্বস্তিক ভৌমিকের ৷
নিয়ম অনুযায়ী পরিবার স্বস্তিকের মৃত্যুর পর, সমস্ত সরকারি নথি থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে ৷ সেই মতো আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড বন্ধ হয়ে গেলেও, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যায়নি স্বস্তিকের ৷ মৃত ভাইয়ের নাম বাদ দেওয়ার জন্য আগেই নির্বাচন কমিশনের ফর্ম-7 ফিল-আপ করে জমা দিয়েছিলেন সৌমিক ৷ কিন্তু, ভাইয়ের বদলে সৌমিকের নিজের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
তবে, বিষয়টি জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু হওয়ার পর বাড়িতে ফর্ম এলে ৷ দেখা যায় স্বস্তিকের নামে ফর্ম এলেও, সৌমিকের ফর্ম আসেনি ৷ এরপরেই ভোটার তালিকা যাচাই করেন সৌমিক ভৌমিক ৷ সেখানে তিনি দেখেন, 2024 সালের নভেম্বর মাসে সংক্ষিপ্ত সংশোধিত তালিকায় তাঁর এবং ভাই স্বস্তিকের দু’জনের নামই রয়েছে ৷ কিন্তু, 2025 সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচন কমিশন শেষ যে সংক্ষিপ্ত সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে, সেখানে সৌমিকের নামের উপরে ইংরেজিতে ডিলিটেড লেখা রয়েছে ৷
এ নিয়ে সৌমিক বলেন, "আমি একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ৷ এসআইআর হওয়ার কারণে আমি জানতে পারি, 2025 সালের ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ হয়ে গিয়েছে ৷ ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে নিজের ভোটার কার্ডের নম্বর দিয়ে চেক করেছি ৷ সেখানে দেখাচ্ছে, নো ডাটা ফাউন্ড ৷ সেই কারণে আমার এসআইআর ফর্ম এসে পৌঁছায়নি ৷ এ নিয়ে আমি পঞ্চায়েত অফিস, বিডিও অফিস এবং ডিএম অফিসে অভিযোগ জমা করেছি ৷"
তিনি বলেন, "আমার ভাই 2020 সালে মারা গিয়েছে ৷ ভাইয়ের এসআইআর ফর্ম এসেছে ৷ সেই সময় ভাইয়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটানোর জন্য আমাদের যা করণীয় ছিল, আমরা তা করেছিলাম ৷ ভাইয়ের রেশন কার্ড, আধার কার্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ বর্তমান সময়ে এসে জানতে পারছি, আমাকে মৃত ঘোষণা করে, আমার ভাইকে ভোটার তালিকায় জীবিত রাখা হয়েছে ৷ এ নিয়ে আমি চিন্তায় রয়েছি ৷ আমি চাই নির্বাচন কমিশন এনিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করুক ৷"
সৌমিকের মা সবিতা কর ভৌমিক বলেন, "আমাদের এসআইআর ফর্ম এসেছে ৷ কিন্তু, ছেলের ফর্ম আসেনি ৷ দেখতে পেলাম, ছেলের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এ নিয়ে আমরা বেশ চিন্তায় রয়েছি ৷ এসআইআর আতঙ্কে মানুষ কেন নিজেকে শেষ করছে, কিছুটা হলেও সেই আতঙ্ক অনুভব করতে পারছি ৷ আমাদের বাড়িতে কেউ সার্ভে পর্যন্ত করতে আসেনি ৷"