বিশ্বভারতীকে ধ্রুপদী বাংলা ভাষার মূল কেন্দ্র ঘোষণা কেন্দ্রের, কর্মসংস্থানের আশা
Visva Bharati on Bengali language: বাংলা-সহ আরও পাঁচটি ভাষার মূল কেন্দ্র করা হয়েছে দেশের মোট পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৷
Published : October 2, 2026 at 4:28 PM IST
বোলপুর, 2 অক্টোবর: আরও এক নতুন পালক সংযোজিত হল বিশ্বভারতীর মুকুটে ৷ সারা দেশে 'ধ্রুপদী' স্বীকৃত বাংলা ভাষার মূল উৎকর্ষ কেন্দ্র হবে কবিগুরুর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী। ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য নতুন করে হাব গড়ে তোলা হবে বিশ্বভারতীতে ৷ এর ফলে বাড়বে বাংলা ভাষার প্রসার, চর্চা, গবেষণা। এমনটাই জানালেন বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রধান মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি, বাংলা ভাষায় বিশেষ অবদান রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মান প্রদানের অধিকারীও হবে বিশ্বভারতী ৷
বাংলা-সহ আরও পাঁচটি ভাষার মূল কেন্দ্র করা হয়েছে দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৷ বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জানান, সারা দেশে বাংলা ভাষার মূল কেন্দ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বাংলা ভাষার চর্চা, গবেষণার জন্য বিশেষ হাব ও পদ সৃষ্টি করতে পারে ৷ বিশ্বভারতীর কাছে বাংলা ভাষার বহু মূল্যবান পুঁথি, প্রাচীন নথি, বিরল বইপত্রকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ডিজিটাইজেশন করা হবে। এছাড়া, আন্তঃবিদ্যায়তনিক গবেষণা, যেমন বাংলা ভাষার ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন প্রভৃতি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিশ্বভারতী ৷
এমনকী, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সম্মান প্রদান করতে পারবে বিশ্বভারতী। এই সম্মানটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সম্মানের সমতুল্য হবে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের ৷ আর এই সব ক্ষেত্রে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রথম থেকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলা ভাষার প্রাণকেন্দ্র বিশ্বভারতী। বহু গুণী, পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা সমৃদ্ধ বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী বাংলা বিভাগ ৷ তাই কেন্দ্রের এই ঘোষণায় স্বভাবতই খুশির হাওয়া শান্তিনিকেতনে।
অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের উপর এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ৷ তবে, এটি যেমন আমাদের সকলের কাছে গর্বের, আনন্দের, তেমনই দায়িত্ব পালন করে মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এর জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকারবন্ধ। বিশ্বভারতী বাংলা ভাষার উৎকর্ষ কেন্দ্র হলে চর্চা, গবেষণা বাড়বে, ভাষার প্রসার ঘটবে ৷ কর্মসংস্থান হবে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সব সময়ই শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সচেষ্ট।"
2004 সালের 12 অক্টোবর তামিল ভাষাকে 'ধ্রুপদী' ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। পরে যথাক্রমে 2005 সালের 25 নভেম্বর সংস্কৃত, 2008 সালের 31 অক্টোবর তেলেগু, কন্নড়, 2013 সালের 8 অগস্ট মালয়ালম, 2014 সালের 1 মার্চ ওড়িয়া , 2024 সালের 4 অক্টোবর বাংলা, মারাঠি, অসমীয়া, পালি, প্রাকৃত ভাষাকে ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিক্যাল ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয় ৷
এবার কেন্দ্র বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করল, বাংলা ভাষার মূল উৎকর্ষ কেন্দ্র হবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী। যথাক্রমে অসমীয়া ভাষার তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পালি ভাষার ওড়িশা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাকৃত ভাষার গুজরাত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মারাঠি ভাষার মূল কেন্দ্র হবে ডেকান কলেজ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ডিমড-টু-বি ইউনিভার্সিটি) মহারাষ্ট্র।