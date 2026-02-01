ETV Bharat / state

উত্তরবঙ্গে নতুন 3 রেল প্রকল্পের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র, বরাদ্দ কত

এই প্রকল্প তিনটি হল - রায়গঞ্জ-ডালখোলা নতুন লাইন (43.43 কিমি), গাজোল-ইটাহার নতুন লাইন (27.20 কিমি) এবং রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন লাইন (22.16 কিমি)।

ETV BHARAT
উত্তরবঙ্গে নতুন 3 রেল প্রকল্পের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 1 ফেব্রুয়ারি: উত্তরবঙ্গের জন্য দারুণ সুখবর ! বন্দে ভারত স্লিপার, বিশেষ দূরপাল্লার ট্রেনের পর এবার উত্তরবঙ্গের সংযোগ ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক উন্নয়নে ফের বড় উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের । তিনটি নতুন রেলপথ প্রকল্পের সূচনা হতে চলেছে উত্তরবঙ্গে । 'বিকশিত বাংলা'র লক্ষ্যকে সামনে রেখে রেল মন্ত্রক উত্তরবঙ্গে তিনটি নতুন রেলপথ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু করার অনুমোদন প্রদান করেছে ।

এই প্রকল্প তিনটি হল - রায়গঞ্জ-ডালখোলা নতুন লাইন (43.43 কিমি), গাজোল-ইটাহার নতুন লাইন (27.20 কিমি) এবং রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন লাইন (22.16 কিমি)। উত্তরবঙ্গের জনবহুল মালদা ও আলুয়াবাড়ির মধ্যে এই তিনটি রেলপথ বিকল্প রুট হিসেবে কাজ করবে । এই অঞ্চলের গতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে । এছাড়া, বাংলাদেশ সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় রেল পরিষেবা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রসারেও সহায়ক হবে । এই নতুন রেলপথগুলি মূলত এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

ETV BHARAT
উত্তরবঙ্গে নতুন রেল প্রকল্প (নিজস্ব চিত্র)

প্রকল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

1. রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন রেলপথ প্রকল্প

• বিস্তৃতি: রায়গঞ্জ থেকে ইটাহার (22.16 কিমি)
• প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়: 129.34 কোটি টাকা
• স্টেশন সংখ্যা: চারটি - রায়গঞ্জ, রূপাহার হল্ট, দুর্গাপুর ও ইটাহার
• এই প্রকল্পে 6টি বড় সেতু এবং 42টি ছোট সেতু (আরইউবি) নির্মিত হবে

ETV BHARAT
তিনটি নতুন রেলপথ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরুর অনুমোদন পেয়েছে (নিজস্ব চিত্র)
2. গাজোল-ইটাহার নতুন রেলপথ প্রকল্প• বিস্তৃতি: গাজোল থেকে ইটাহার (27.20 কিমি)• প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়: 85.59 কোটি টাকা• স্টেশন সংখ্যা: 3টি - গাজোল, বাঙর হল্ট এবং ইটাহার• এই প্রকল্পে 12টি বড় সেতু এবং 37টি ছোট সেতু (আরইউবি) নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে3. রায়গঞ্জ-ডালখোলা নতুন রেলপথ প্রকল্প• বিস্তৃতি: ডালখোলা থেকে রায়গঞ্জ (43.43 কিমি)• প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়: 291.53 কোটি টাকা• স্টেশন সংখ্যা: 5টি - রায়গঞ্জ, বিলাসপুর হল্ট, টুনিদিঘি, করণদিঘি এবং ডালখোলা • এই বৃহৎ প্রকল্পে 13টি বড় সেতু, 6টি রেল ওভারব্রিজ (আরওবি), 97টি ছোট সেতু এবং 32টি আরইউবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
ETV BHARAT
উত্তরবঙ্গের জন্য সুখবর (নিজস্ব চিত্র)
এই বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জন সংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, "উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার অঞ্চলে রেল পরিকাঠামোর এই ধরনের আধুনিকীকরণ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ এটি লজিস্টিক এবং জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে । যা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে এক নতুন দিক যোগ করবে ।"

TAGGED:

INDIAN RAILWAY
CENTRAL GOVERNMENT ON RAIL
উত্তরবঙ্গে রেল প্রকল্প
কেন্দ্রের ছাড়পত্র
NEW RAIL PROJECTS IN NORTH BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.