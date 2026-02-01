উত্তরবঙ্গে নতুন 3 রেল প্রকল্পের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র, বরাদ্দ কত

উত্তরবঙ্গে নতুন 3 রেল প্রকল্পের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র, বরাদ্দ কত
এই প্রকল্প তিনটি হল - রায়গঞ্জ-ডালখোলা নতুন লাইন (43.43 কিমি), গাজোল-ইটাহার নতুন লাইন (27.20 কিমি) এবং রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন লাইন (22.16 কিমি)।
Published : February 1, 2026 at 12:11 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 ফেব্রুয়ারি: উত্তরবঙ্গের জন্য দারুণ সুখবর ! বন্দে ভারত স্লিপার, বিশেষ দূরপাল্লার ট্রেনের পর এবার উত্তরবঙ্গের সংযোগ ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক উন্নয়নে ফের বড় উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের । তিনটি নতুন রেলপথ প্রকল্পের সূচনা হতে চলেছে উত্তরবঙ্গে । 'বিকশিত বাংলা'র লক্ষ্যকে সামনে রেখে রেল মন্ত্রক উত্তরবঙ্গে তিনটি নতুন রেলপথ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু করার অনুমোদন প্রদান করেছে ।
এই প্রকল্প তিনটি হল - রায়গঞ্জ-ডালখোলা নতুন লাইন (43.43 কিমি), গাজোল-ইটাহার নতুন লাইন (27.20 কিমি) এবং রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন লাইন (22.16 কিমি)। উত্তরবঙ্গের জনবহুল মালদা ও আলুয়াবাড়ির মধ্যে এই তিনটি রেলপথ বিকল্প রুট হিসেবে কাজ করবে । এই অঞ্চলের গতিশীলতা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে । এছাড়া, বাংলাদেশ সংলগ্ন আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় রেল পরিষেবা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রসারেও সহায়ক হবে । এই নতুন রেলপথগুলি মূলত এই অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
প্রকল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল:
1. রায়গঞ্জ-ইটাহার নতুন রেলপথ প্রকল্প
• বিস্তৃতি: রায়গঞ্জ থেকে ইটাহার (22.16 কিমি)
• প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়: 129.34 কোটি টাকা
• স্টেশন সংখ্যা: চারটি - রায়গঞ্জ, রূপাহার হল্ট, দুর্গাপুর ও ইটাহার
• এই প্রকল্পে 6টি বড় সেতু এবং 42টি ছোট সেতু (আরইউবি) নির্মিত হবে