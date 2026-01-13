ভোটের আগে বাংলার জন্য 3টি 'এআই ডেটা সেন্টার' তৈরির ঘোষণা কেন্দ্রের
Published : January 13, 2026 at 4:49 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন । তার প্রাক্কালে বিভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্র-রাজ্য রাজনৈতিক চাপানউতোর যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই রাজ্যের প্রযুক্তি পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় খবর দিল দিল্লি । রাজনৈতিক সংঘাতের আবহেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রসারে এবার কেন্দ্রের নজরে বাংলা । রাজ্যের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিকাঠামো গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, তাতে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ । সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রস্তাবিত এআই ডেটা সেন্টারগুলির মধ্যে তিনটি গড়ে উঠবে বাংলাতেই ।
সম্প্রতি কলকাতায় এক বিশেষ বণিক সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব এস কৃষ্ণণ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের আগে যখন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে, তখন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এই যৌথ উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এই প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট 20 কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন । এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আট কোটি টাকা অনুদান হিসেবে দেবে । বাকি অর্থের জোগান এবং পরিকাঠামোগত সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্র ।
কেন্দ্রীয় সচিব জানিয়েছেন, "আমরা রাজ্য সরকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্রকে এই উদ্যোগে অংশীদার হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছি । পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিনটি এআই ডেটা সেন্টার তৈরির সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে ।"
বিশ্বের দরবারে ভারত যে এআই ইকোসিস্টেমে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, সে কথাও তুলে ধরেন কৃষ্ণণ । তিনি জানান, বর্তমানে দেশে প্রায় ছয় হাজার ডেটা সেট রয়েছে, যা এআই মডেলগুলিকে চালিত করছে । ভারতে এআই প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রায় 60 শতাংশই ব্যবসায়িক উন্নয়নের কাজে লাগানো হচ্ছে, যা বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বেশি ।
কেন্দ্রীয় সচিবের মতে, শুধু বড় কর্পোরেট নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও (MSME) এই প্রযুক্তি 'গেমচেঞ্জার' হতে পারে । তবে ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহারের জড়তা কাটাতে বণিক সভাগুলিকে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, সাশ্রয়ী মূল্যের উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভারতকে এআই হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চলতি বছরের শেষেই অনুষ্ঠিত হবে 'ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026'।
ওই অনুষ্ঠানে এনবিসি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্দেশক দেবাশিস সেন বাংলার মেধা বা 'ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপিটাল'-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন । তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের হাতে যে পরিমাণ মেধা সম্পদ রয়েছে, তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক প্রয়োগে রাজ্যের অর্থনীতির চেহারা বদলে দিতে পারে ।"