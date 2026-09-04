শিলিগুড়ি করিডরের যোগাযোগ ব্য়বস্থায় নতুন অধ্যায়, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে বরাদ্দ 2077 কোটি

শিলিগুড়ি করিডরের যোগাযোগ ব্য়বস্থায় নতুন অধ্যায়, জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণে বরাদ্দ 2077 কোটি
327 নম্বর জাতীয় সড়ক চার লেনের হবে ৷ এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে সুদৃঢ় হবে শিলিগুড়ি করিডরের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷
Published : September 4, 2026 at 6:19 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: 'শিলিগুড়ি করিডর' বা 'চিকেনস নেক'-এর নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে এক বড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় সরকার । দার্জিলিং জেলার বাগডোগরা থেকে পানিট্যাঙ্কি ও খড়িবাড়ি হয়ে গলগলিয়া পর্যন্ত 31.02 কিলোমিটার দীর্ঘ 327 নম্বর জাতীয় সড়কটি চার লেনের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । সড়ক পরিবহণ ও হাইওয়ে মন্ত্রকের তরফে এই প্রকল্পের জন্য মোট 2077.18 কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে ।
এই নিয়ে বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকরি ৷ ওই পোস্টেই তিনি এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হওয়া অর্থের পরিমাণ, কাজের খুঁটিনাটি এবং কৌশলদিকগুলি ব্যাখ্য়া করেন ৷
উল্লেখ্য, কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এই শিলিগুড়ি করিডর সম্পূর্ণ উত্তর-পূর্ব ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের মূল মাধ্যম । চার লেনের নতুন সড়কটি তৈরি হলে শুধু যে উত্তর-পূর্ব ভারতের যাতায়াত সুগম হবে তাই নয়, প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গেও বাণিজ্য ও যোগাযোগের পথ অনেক বেশি মসৃণ হবে ।
প্রকল্পটিতে থাকছে তিনটি বড় সেতু, একটি রোড ওভারব্রিজ এবং রাস্তার দু'পাশে সার্ভিস রোড । তবে এই প্রকল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব দিক হল বন্যপ্রাণী সুরক্ষার সুব্যবস্থা । জঙ্গল লাগোয়া রাস্তায় বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে এবং হাতি ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাণহানি এড়াতে সড়কে পাঁচটি 'এলিফ্যান্ট আন্ডারপাস' বা হাতি চলাচলের বিশেষ পথ নির্মাণ করা হবে ।
এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং পানিট্যাঙ্কি এলাকার দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে । বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াতকারী যাত্রীদের আর যানজটে আটকে উড়ান মিসের আশঙ্কায় ভুগতে হবে না । প্রতিদিন পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে নেপালে প্রবেশ করা শত শত পণ্যবাহী ট্রাকের পরিবহণ-সময় এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যাবে । এর ফলে এলাকার চা-বাগান, ফল, আনারস ও শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষক, উদ্যানপালক, ব্যবসায়ী এবং পর্যটন শিল্প মারাত্মকভাবে উপকৃত হবেন । স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য দ্রুত ও কম খরচে দেশের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, যা উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করবে ।
📢West Bengal🛣️— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 3, 2026
In West Bengal, we have approved ₹2,077.18 crore for the 4️⃣-laning of the 31.02-km Bagdogra–Panitanki–Kharibari–Galgalia section of NH-327 in Darjeeling district.
The project will include the construction of 3️⃣ major bridges, 1️⃣ Road Over Bridge (ROB), 5️⃣…
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, ‘‘চার লেনের সড়ক হলে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহণে অভূতপূর্ব সুবিধা হবে । এটি বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াত সহজ করার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করবে ।’’ তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকরি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ।
পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘‘এই সড়ক উত্তরবঙ্গের জন্য এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে । শিলিগুড়ি করিডরকে সুরক্ষিত ও উন্নত করতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাত্মকভাবে সচেতন, আর এই নতুন রাস্তা তারই একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ।’’ পর্যটন শিল্পেও এর ফলে নতুন জোয়ার আসবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন ।
একই সঙ্গে শিল্প মহলেও তৈরি হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ । কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ এর উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান সতীশ মিত্র বলেন, ‘‘এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ । প্রস্তাবিত শিলিগুড়ি রিং রোড তৈরির এটিই প্রথম ধাপ । চার লেনের সড়ক চালুর ফলে শিলিগুড়ির পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং অঞ্চলে নতুন শিল্প বিনিয়োগের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে ।’’