'ভয় না-পেয়ে ভোট দিন, ভালো নেতা বাছুন'; মন্ত্রীর কেন্দ্রে ভোটারদের বার্তা কেন্দ্রীয় বাহিনীর

'বিনা ডরকে ভোট দে কর আচ্ছা নেতা চুননা।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের কেন্দ্রে টহলদারির সময় এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷

মন্ত্রীর কেন্দ্রে ভোটারদের বার্তা কেন্দ্রীয় বাহিনীর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
দিনহাটা, 12 মার্চ: আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বেশ কিছুদিন আগে রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ বৃহস্পতিবার এরিয়া ডমিনেশন (Area Domination)-এর অর্থাৎ টহলদারির সময় বাসিন্দাদের নির্ভয়ে ভোট দিয়ে 'আচ্ছা নেতা' অর্থাৎ ভালো নেতা বাছাই করার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের বিধানসভা কেন্দ্র দিনহাটা 2 ব্লকের নিগমনগর এলাকার ছবি।

এদিন ওই এলাকায় বাড়ি, দোকান, বাজার ঘুরে সাধারণ ভোটারদের এই বার্তা দেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে করমর্দনও করেন তারা। আর এতেই খানিকটা অবাক বাসিন্দারা। তারা জানান, এতদিন দেখে এসেছি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণত কথা কম বলে। ভয় দেখায়। এই প্রথম দেখলাম হেসে কথা বলছে । নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার কথা বলছে । পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছে ।

দিনহাটা 2 ব্লকের নিগমনগর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর এরিয়া ডমিনেশন (ইটিভি ভারত)

পুরো বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "টহল দিচ্ছে দিক । কিন্তু মানুষকে ভয় যাতে না-দেখায় ৷ অপরদিকে, বিজেপির কোচবিহার জেলা-সহ সভাপতি বিরাজ বোস বলেন, "মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন সেজন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সাধারণ মানুষকে ভরসা দিচ্ছেন ।"

রাজনৈতিক সংঘর্ষে বরাবরই উত্তপ্ত কোচবিহার জেলা ৷ বিগত কয়েকটি নির্বাচনেও দেখা গিয়েছে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাকে ছাপিয়ে যায় কোচবিহারে ৷ যদি এবার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা চলে এসেছে ৷ কোচবিহার জেলার 9টি বিধানসভা কেন্দ্রে 2537টি বুথ রয়েছে ৷

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটা মহকুমায় মোট 4 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছেছে ৷ এর মধ্যে দিনহাটা এলাকায় দুই কোম্পানি, সাহেবগঞ্জে এক কোম্পানি এবং সিতাইয়ে এক কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷

উদয়ন গুহের কেন্দ্রে টহলদারি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের (ইটিভি ভারত)

নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জোরদার করতে বিভিন্ন এলাকায় রুট মার্চ ও ফ্ল্যাগ মার্চ করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ দিনহাটা থানার অধীন বিভিন্ন এলাকায় বাহিনীর টহল ও (ডমিনেশন) কর্মসূচি দেখা যায়। এরইমধ্যে এদিন দিনহাটা 2 নম্বর ব্লকের নিগমনগর ঘাটপার এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের টহল দিতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন বাহিনীর সদস্যরা এবং এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দেন।

তাঁরা বলেন, "বিনা ডরকে ভোট দে কর আচ্ছা নেতা চুননা। অর্থাৎ ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তারা যেন নির্ভয়ে ভোট দিয়ে ভালো নেতা বাছাই করেন।"

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনগুলিতেও দিনহাটা মহকুমার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ কর্মসূচি জোরদার করা হবে। এর ফলে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

