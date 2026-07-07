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অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ, মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা কেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি, তার কারণ জানতে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে শতাধিক মহিলা জমায়েত হন।

Annapurna Yojana
মহিলাদের উপর লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 7:15 PM IST

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ফাঁসিদেওয়া, 7 জুলাই: নিয়ম মেনে ফর্ম ফিলাপের পরেও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ দেখাল মহিলারা ৷ অভিযোগ, বিক্ষোভরত সেই মহিলাদের উপর পুলিশের উপস্থিতিতেই লাঠিচার্জ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ ঘটনার জেরে মঙ্গলবার কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস চত্বর। এই লাঠিচার্জের জেরে বেশ কয়েকজন মহিলা আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ। সেই সময় কোনও মহিলা বিএসএফ কর্মী উপস্থিত ছিল না বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ মহিলাদের উপর পুরুষ জওয়ানদের লাঠি চালানোয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছে।

এদিন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা কেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি, তার কারণ জানতে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে শতাধিক মহিলা জমায়েত হন। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, জনকল্যাণ শিবিরে গিয়ে নিয়ম মেনে ফর্ম ফিলাপ করা সত্ত্বেও তাঁরা প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷ বিডিও অফিস চত্বরে স্লোগান দিতে দিতে মহিলাদের ক্ষোভ ও উত্তেজনা বাড়তে থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও সদর্থক সাড়া না মেলায় এক পর্যায়ে উত্তেজিত মহিলারা বিডিও অফিসের একটি ঘরের দরজায় ডিম ছুড়তেও শুরু করেন।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ফাঁসিদেওয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। মোতায়েন ছিল বিএসএফ জওয়ানরাও। কিন্তু উত্তেজনা বাড়তেই হঠাৎ বিএসএফ জওয়ানরা বিক্ষোভরত মহিলাদের উপর আচমকা লাঠিচার্জ শুরু করে বলে অভিযোগ ৷ অভিযোগ উঠেছে, উপস্থিত পুলিশ বাহিনীর সামনেই বিএসএফের পুরুষ কর্মীরা মহিলাদের উপর লাঠি চালায় ৷ অথচ, সেখানে কোনও মহিলা বিএসএফ কর্মী ছিলেন না। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন মহিলা আহত হয়েছেন বলে দাবি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা শেফালী সাহা এই ঘটনার তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, ফাঁসিদেওয়া ব্লকে চার দিন ধরে যে জনকল্যাণ শিবির হয়েছিল ৷ সেখানে অফলাইনে ফর্ম ফিলাপের সময় ভোটার আইডি ও আধার কার্ড নিয়ে লগইন করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিকে অনেক মা-বোনেরা টাকা পেলেও, পরবর্তী মাসে তাঁদের টাকা ঢোকা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন আধার ও ভোটার কার্ড দিয়ে পুনরায় স্ট্যাটাস চেক করা হয়, তখন দেখা যায় সম্পূর্ণ পোর্টালটি ব্ল্যাঙ্ক বা খালি দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। এর অর্থ দাঁড়ায় যে অফিস থেকে হয়তো ফর্মগুলি অ্যাপ্রুভই করা হয়নি বলে দাবি তাঁর।

শেফালী সাহা আরও বলেন, "মা-বোনেরা মূলত এই সমস্যার কারণ জানতেই বিডিও অফিসে এসেছিলেন। কিন্তু কোনও সমাধান না দিয়ে হঠাৎ করেই বিএসএফ জওয়ানরা মা-বোনদের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ শুরু করে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, চার দিন ধরে চলা জনকল্যাণ শিবিরে জমা পড়া হাজার হাজার ফর্ম আসলে কোথায় গেল ? যদি সেই ফর্মগুলি বাতিল হয়ে থাকে বা কোনও সমস্যা থাকে, তবে বিডিও অফিস থেকে কেন তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না ? প্রশাসন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিক কারা টাকা পাবেন আর কারা পাবেন না, তাহলে মা-বোনেরা শান্তভাবে ফিরে যেতেন।"

মহিলাদের ওপর এভাবে লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারীরা। কার নির্দেশে এবং কোন এক্তিয়ারে পুলিশ প্রশাসনের সামনে বিএসএফ মহিলাদের ওপর এমন লাঠিচার্জ করল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ালে পরবর্তীতে খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌমজিৎ রায়। তবে এই ঘটনা প্রসঙ্গে এখনো পর্যন্ত স্থানীয় বা জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকদের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

TAGGED:

ANNPURNA YOJNA
লাঠিচার্জ কেন্দ্রীয় বাহিনীর
অন্নপূর্ণা যোজনা
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