আচমকায় তৃণমূল নেতাকে সপাটে চড় কেন্দ্রীয় বাহিনীর !

আচমকায় তৃণমূল নেতাকে সপাটে চড় কেন্দ্রীয় বাহিনীর !
অভিযুক্তকে শনাক্তকরণ চলাকালীন তৃণমূল নেতাকে আচমকায় থাপ্পড় মারেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিক ৷ তারপরই উত্তেজনা ছড়ায় মেদিনীপুরের সবংয়ে ৷
Published : April 17, 2026 at 11:26 AM IST
সবং, 17 এপ্রিল: ভোটের মুখে উত্তপ্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং। বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বচসা গড়াল হাতাহাতিতে ।
5 নম্বর সারতা অঞ্চলের ছিনা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা ঝামেলা সামাল দিতে যান ৷ কথোপকথনের মাঝে আচমকায় তৃণমূল নেতার মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক আধিকারিক সপাটে চড় মারেন ৷ ইতিমধ্যেই সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ায় অস্বস্তিতে রাজনৈতিক মহল ।
তবে, এই চড় মারার দৃশ্য যা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তার সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ তবে ভিডিয়ো ঘিরে সরগরম জেলা পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং এলাকা । ঘটনার সূত্রপাত দু'দিন আগে ।
বিজেপির অভিযোগ, ছিনা এলাকায় প্রচারে গেলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের কর্মীদের মারধর করে এবং প্রচার বন্ধ করে দেয় । এই খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে এলাকায় যায় পুলিশও । সংশ্লিষ্ট এলাকায় তারা পৌঁছে গিয়ে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেখানে খতিয়ে দেখতে গিয়ে বিজেপির নেতা-কর্মীদের তরফে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের ফোনে একটি ভিডিয়ো দেখানো হয় ৷
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োয় এরপরই দেখা যায়, ফোনের ক্যামেরাবন্দি ওই ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা । সেইসময় আচমকায় মেজাজ হারান এক আধিকারিক । কর্তব্যরত অবস্থাতেই পাশ থেকে টেনে নিয়ে আসা এক তৃণমূল নেতার গালে সপাটে চড় মারেন ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
বিজেপির দাবি, এলাকায় তৃণমূলের গুন্ডারাজ চলছে এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী কেবল আইন রক্ষা করেছে । যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এনিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । বর্তমানে এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে । পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে মানস ভুঁইয়াকে ৷ বিজেপি প্রার্থী অমল পন্ডা ও সিপিআইএম প্রার্থী করেছে নকুল চন্দ্র বেরাকে ৷