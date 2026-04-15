রাজ্যে নির্বাচনী দায়িত্বে এসে অসমের জওয়ানের রহস্যমৃত্যু! স্কুলের বারান্দায় রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

রাজ্যে নির্বাচনী দায়িত্বে এসে অসমের জওয়ানের রহস্যমৃত্যু! স্কুলের বারান্দায় রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার
নিহত জওয়ানের নাম কনক কোচ ৷ তিনি অসমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : April 15, 2026 at 7:50 PM IST
ফলতা, 15 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনীর দায়িত্বে এসে অস্বাভাবিক মৃত্যু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের ৷ স্কুলের বারান্দা থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের দোস্তিপুর এলাকায় । মৃত জওয়ানের নাম কনক কোচ ৷ তিনি অসমের বাসিন্দা এবং আইটিবিপি (ITBP)-র একজন হেড কনস্টেবল ছিলেন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রায় 86 জন জওয়ান ফলতা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল । তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় দোস্তিপুর হাইস্কুলে । অন্যান্য জওয়ানদের সঙ্গে কনক কোচও সেখানেই থাকছিলেন । মঙ্গলবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলেই নিজেদের মতো বিশ্রামে যান । বুধবার সকালে আচমকাই স্কুলের বারান্দায় রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় কনক কোচকে ৷
সহকর্মীরা প্রথমে বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে । তবে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং শুরু হয় প্রাথমিক তদন্ত । দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে ৷
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ওই জওয়ানের মৃত্যু হতে পারে । যদিও ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে । নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে এসে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার জেরে নিরাপত্তা এবং জওয়ানদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । সহকর্মীরা শোকাহত, একইসঙ্গে ঘটনাটির সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ।
ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সজল মণ্ডল বলেন, "বুধবার সকালে দোস্তিপুর স্কুল থেকে ওই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন অন্যান্য কর্মরত জওয়ানরা । ওই জওয়ানকে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্মরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ ইতিমধ্যেই জওয়ানের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই জওয়ানের ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে ।"
স্থানীয় বাসিন্দারাও এই ঘটনায় স্তম্ভিত । একটি স্কুল চত্বরে, যেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা অবস্থান করছিলেন, সেখানে এই ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যু এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে ।