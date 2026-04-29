ফলতায় অ্যাকশন মোডে বাহিনী, বুথে বুথে নজরদারি 'সিংহম' অজয়ের! অতি সক্রিয়তা বলছে তৃণমূল

তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ ক্যাম্পে দু'জনের বেশি কর্মী ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় ৷

বুথে বুথে নজরদারি 'সিংহম' অজয়ের, অতি সক্রিয়তা বলছে তৃণমূল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 3:02 PM IST

ফলতা/ডায়মন্ড হারবার, 29 এপ্রিল: বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় বাড়তি সতর্কতা । বুধবার সকাল থেকেই ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া টহলদারি ও অভিযান চলছে ৷ স্পর্শকাতর বুথগুলিতে পরিদর্শনে নেমেছেন খোদ উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা । আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অ্যাকশান মোডে কেন্দ্রীয় বাহিনী । যদিও একে 'অতি সক্রিয়তা' বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ৷

মূলত নির্বাচন কমিশনের পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত অজয় পাল শর্মা সকাল সাড়ে সাতটা থেকে এদিন তাঁর বুথ পরিদর্শন শুরু করেন । ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বুথ ঘুরে দেখেন তিনি । শুধু ডায়মন্ড হারবারই নয়, পাশের কুলপি এলাকার বেশ কিছু স্পর্শকাতর বুথেও যান এই আইপিএস অফিসার । বুথগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন - সবকিছুই খতিয়ে দেখেন তিনি । অজয় পাল শর্মার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ টহল এলাকায় নিরাপত্তার বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করছেন অনেকেই ।

ফলতায় অ্যাকশন মোডে বাহিনী (ইটিভি ভারত)

ডায়মন্ড হারবারে পরিদর্শন শেষ করে অজয় পাল শর্মার কনভয় পরে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দেয় । সেখানেও কয়েকটি বুথে উত্তেজনার খবর পাওয়ায় তিনি নিজে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান । তাঁর নেতৃত্বে এদিন ফলতা এলাকায় বিশেষ টহল অভিযান চালানো হয় ৷ যেখানে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর অবস্থান নিতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ।

তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ ক্যাম্পে কেন্দ্রীয় বাহিনী (নিজস্ব ছবি)

এদিন ফলতা বিধানসভার অন্তর্গত ঈশ্বরীপুর এলাকায় টহল চলাকালীন একটি তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ ক্যাম্পে হানা দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী । অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম ভেঙে সেখানে দুই জনের বেশি কর্মী উপস্থিত ছিলেন । সাধারণত ভোটের সময় বুথ ক্যাম্পে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী রাখার বিধি রয়েছে, যাতে অপ্রয়োজনীয় ভিড় বা উত্তেজনা না তৈরি হয় । কিন্তু সেই নিয়ম অমান্য করার অভিযোগ উঠতেই তৎপর হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনী ।

নজরদারি অজয় পাল শর্মার (নিজস্ব ছবি)

চোখে পড়ার মতো বিষয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী এদিন শুধুমাত্র সতর্কবার্তা দিয়েই থেমে থাকেনি, বরং কঠোর ভাষায় নির্দেশ দেয় নিয়ম মেনে চলার জন্য । বাহিনীর উপস্থিতি এবং কড়া মনোভাবের জেরে মুহূর্তের মধ্যেই বুথ ক্যাম্পে থাকা অতিরিক্ত কর্মীরা সরে যেতে বাধ্য হন । প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধমকেই তৃণমূল কর্মীরা দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান, ফলে বড় কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।

ঘটনার পর এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । কেন্দ্রীয় বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার ফলে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যায় । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যাতে ভোট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া টহলদারি ও অভিযান চলছে (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এই ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের মতে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিয়মিত টহল ও কড়া নজরদারি থাকলে ভোটের দিন কোনও রকম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায় । সাধারণ ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছেন অনেকে ।

তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ অবজারভারের এই বাড়তি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ কটাক্ষ করে বলেন, "এলাকায় সাধারণ মানুষ কিছুটা আতঙ্কিত বোধ করছেন । নিরাপত্তা অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তার নামে অতি সক্রিয়তা দেখানো হচ্ছে । এই ধরনের আচরণে নিরপেক্ষতার অভাব দেখা যাচ্ছে এবং তা বিজেপির পক্ষে কাজ করছে । মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । কিন্তু যদি নিরাপত্তা বাহিনী অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করে, তাহলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হতে পারে ।"

মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী শামিম আহমেদ (নিজস্ব ছবি)

তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে । অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । তাঁদের দাবি, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতেই নির্বাচন কমিশন কঠোর ভূমিকা নিয়েছে এবং তাতে আপত্তির কোনও কারণ নেই ।

