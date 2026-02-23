পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতেই সেন্ট্রাল ফোর্স মমতার বাহিনী হয়ে যায়: শতরূপ
পাশাপাশি রায়গঞ্জের কংগ্রেস কর্মীদের কাছে সিপিএম প্রার্থীকে সমর্থনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি ।
রায়গঞ্জ, 23 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকতেই তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহিনী হয়ে যায় ৷ উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে কর্মিসভায় যোগ দিতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ ।
রবিবার রায়গঞ্জে আসেন তিনি । হেমতাবাদ বিধানসভায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার আগে এদিন রায়গঞ্জে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান সিপিএম নেতা । সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে রায়গঞ্জে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতাও সারেন শতরূপ ঘোষ ।
ভোটের আগেই রাজ্যে 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে ৷ এতে কি ভোটের অশান্তির চিত্রে বদল হবে ? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে শতরূপ ঘোষ বলেন, "আমাদের কিছুই মনে হয় না ৷ কারণ আমরা সিপিএম ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোলে চড়ে ভোট করব না কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভরসায় ভোটে লড়ব না । গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি আদালতে মামলা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এসেছিল রাজ্যে । তাতে কী হয়েছে সবাই দেখেছে ৷ বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এসে যে ভোট পেয়েছিল, সিপিএম জনগণের বাহিনী নিয়ে তার চেয়েও বেশি ভোট পেয়েছিল । তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গে হারাতে গেলে ওটাই পথ ৷"
এরপর একযোগে কেন্দ্র ও রাজ্যকে নিশানা করে শতরূপ ঘোষ বলেন, "ইডি, সিবিআই পশ্চিমবঙ্গে এসে যা কাজ করে তাই করে কেন্দ্রীয় বাহিনীও ৷ ওড়িশা বা বিহারের সীমানা পার করে যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে পা রাখে সঙ্গে সঙ্গে তারা মমতার বাহিনীতে পরিণত হয় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রের ভরসায় সরানো যাবে না । তাকে জনগণের ভরসায় সরাতে হবে । তাই আমাদের ওই কেন্দ্রের বাহিনীতে কিছু যায় আসে না ৷ এলে আসবে না এলে না আসবে ৷"
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হচ্ছে না বিরোধীদের জোট ৷ এবারে এককভাবে লড়াই করবে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস । সেই অনুসারে দীর্ঘ প্রায় 25 বছর পর রায়গঞ্জে নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচনে অংশ নেবেন সিপিএম তথা বাম কর্মীরা । 2001 সালে শেষ রায়গঞ্জে প্রার্থী দিয়েছিল সিপিএম ৷
এই প্রসঙ্গে শতরূপ ঘোষ বলেন, "সিপিএম চাইছিল রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি বাদে সব দলকে নিয়ে ভোট করতে । যদিও বর্তমানে এককভাবে লড়াই করবে দল । যা রায়গঞ্জে বামফ্রন্ট কর্মীদের কাছে সাপে বর হয়েছে । 25 বছর পরে বামফ্রন্ট কর্মীরা নিজস্ব প্রতীকে ভোট দিতে পারবেন । আমাদের দলের কর্মীদের কাছে এই সুযোগটা যেন স্মরণীয় হয়ে থাকে ৷"
পাশাপাশি কংগ্রেস কর্মীদের কাছেও সিপিএম প্রার্থীকে সমর্থনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি । শতরূপ ঘোষ বলেন, "2016 বা 2021 যখন এখানে জোট করে লড়াই হয়েছে, তখন কংগ্রেসের প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্তর জন্য আমাদের কর্মীরা জান প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছেন ৷ কেউ আঙুল তুলে বলতে পারবে না সিপিএমের কোথাও আন্তরিকতার কোনও খামতি ছিল ৷ আজকে যদি তৃণমূলের কৃষ্ণ কল্যাণীকে হারাতে হয় তাহলে কংগ্রেসকেও আমাদের পাশে দাঁড়াতে হবে ৷ রায়গঞ্জ শহরে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের কাছে আবেদন, আপনারা আমাদেরকে সমর্থন করুন ৷ কারণ সিপিএম জোট চেয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তা চায়নি ৷"
পালটা এদিন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক তুষার গুহ । তিনি বলেন, "উনি ঠিকই বলেছেন, সিপিএম-কংগ্রেস দুটো বিধানসভা নির্বাচন হাতে হাত মিলিয়ে করেছে ৷ তাই কংগ্রেসের হাত ছিল বলেই বামফন্ট্রের হাত মিলিয়ে দুটো নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে ৷ শতরূপ ঘোষ রায়গঞ্জে এসে শুধু কংগ্রেসীদের কাছে ভোট চাইছেন কেন ? তিনি সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চাইতে পারতেন ।"
এদিকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম কেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠক করলেন সে নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা । পাশাপাশি শিক্ষিত সেক্যুলার বামপন্থীদের কাছে কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের আবেদন জানিয়েছেন তুষার গুহও ।