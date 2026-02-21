ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী, কত কোম্পানি? জানাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে, মার্চ মাসে দু'ধাপে রাজ্যে আসবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ।
Published : February 21, 2026 at 1:03 PM IST
কলকাতা, 21 ফেব্রুয়ারি: এখনও বেশ কিছুটা সময় বাকি রয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণায় ৷ আর তার আগেই রাজ্যে আসতে চলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো নিয়ে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ সেই চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে যে, আগামী মার্চ মাসে রাজ্যে আসছে 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী । মূলত দু'ধাপে রাজ্যে আসবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা । 1 মার্চ আসছে প্রথম 240 কোম্পানি বাহিনী ৷ তারপর 10 মার্চ আসছে আরও 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
জানা গিয়েছে, মূলত নির্বাচনের আগে এরিয়া ডমিনেশন, নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন কাজ, ইভিএম সেন্টার, স্ট্রং রুম, ভোটের গণনার সেন্টারের যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্যই প্রাথমিকভাবে এই 480 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পথে হাঁটছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ।
অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে শুরু হল বৈঠক । বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন কমিশনের আধিকারিকরা । আছেন নির্বাচন কমিশনের ডিজি (ল) বিজয় পাণ্ডে । কলকাতা হাইকোর্টে শনিবার তাঁদের কী ভূমিকা হবে, সেই নিয়েই শুরু হয়েছে বৈঠক ।