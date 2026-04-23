রণক্ষেত্র খয়রাশোল, ভোটার-কেন্দ্রীয় বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধে মুখ ফাটল জওয়ানের

রণক্ষেত্র বীরভূমের খয়রাশোল ৷ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ইভিএম মেশিনে গণ্ডগোলের জেরে ভোট বন্ধ রাখা হয়। তারপরই খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে বুধপুর গ্রামে ৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
রণক্ষেত্র খয়রাশোল
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 5:15 PM IST

খয়রাশোল (বীরভূম), 23 এপ্রিল: ইভিএমের গোলযোগকে ঘিরে ভোটার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ খয়রাশোলের বুধপুর গ্রামে ৷ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ইভিএম মেশিনে গণ্ডগোলের জেরে ভোট বন্ধ রাখা হয়। কারণ ইভিএমে তৃণমূলের প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিলে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে ৷ এই অভিযোগে ভোট বন্ধ করে বিক্ষোভ চলতে থাকে ৷

এরপরই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় দুবরাজপুর বিধানসভার খয়রাশোল ব্লকের বুধপুর গ্রামের 65 নম্বর বুথে। ভোটারদের অভিযোগ, প্রথমে 200-র মতো ভোটদান হওয়ার পর বিষয়টি ধরা পড়ে ৷ ভোটারদের দাবি, তৃণমূল প্রার্থীর বোতামে চাপ দিলে সেটি সরাসরি বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে ৷ ব্যাপারটি নিয়ে শোরগাল হতেই ক্ষুব্ধ হোন ভোটাররা। তারপর ভোটকর্মীদের বলে ভোট বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয় ৷ প্রসাশনকে জানানো হয় বিষয়টি।

খণ্ডযুদ্ধে মুখ ফাটল জওয়ানের (ইটিভি ভারত)

ইঞ্জিনিয়াররা আসছেন বলে খবর মিলেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ভোটারদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যে বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয় ৷ লাঠি উঁচিয়ে জওয়ানরা তেড়ে গেলেও বেশ খানিকক্ষণ তা অব্যাহত থাকে। তাতে জখম হন 2 থেকে 4 জন জওয়ান ও গাড়িচালক। বেশ ক'য়েকটি গাড়ি ভাঙচুর হয়। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অন্যদিকে, ইলামবাজার ব্লকের ভেরামারি গ্রামে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। 145 নম্বর বুথের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। অভিযোগ, তিনি সরাসরি ইভিএমের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন। ওই যুবককে আটক করতে গিয়ে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। শেষ পর্যন্ত তিন জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যের তৎপরতায় তাঁকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং আটক করা হয়। কেন ওই যুবক বুথের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল, তার উদ্দেশ্য কী ছিল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। ঘটনাটি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে স্থানীয় মহলে।

অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল নেতা হাফিজুল শেখ দাবি করেছেন, বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তাঁর কথায়, "জল খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী অতিরিক্ত কড়াকড়ি করছে।" এই ঘটনায় নির্বাচনী নিরাপত্তা এবং বুথ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

