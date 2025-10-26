সোনারপুরে কাস্টমস অফিসারের উপর হামলা, আক্রান্ত স্ত্রী-পুত্রও ! ফ্ল্যাটে ভাঙচুরের অভিযোগ
কাস্টমস অফিসারের অভিযোগ, আবাসনে ঢোকার সময় তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি অটো। তা নিয়েই দু'পক্ষের বচসা এবং পরে তাঁর আবাসনে ঢুকে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।
Published : October 26, 2025 at 7:57 PM IST
সোনারপুর, 26 অক্টোবর: এবার সোনারপুরে কাস্টমস অফিসারের উপর হামলা! অভিযোগ, বাড়িতে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডবলীলা চালানো হয়। মেরে মাথা মাথা ফাটানো হয় অফিসারের। এই ঘটনার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এক অটো চালককে। সূত্রের খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম আজিজুল গাজি। বাড়ি পোলঘাট এলাকায়। প্রকাশ্যে এসেছে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ।
জানা গিয়েছে, আক্রান্ত আধিকারিকের নাম প্রদীপ কুমার। তিনি কেন্দ্রীয় শুল্ক দফতরে কর্মরত বলে জানিয়েছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার রাতে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে কাস্টমস অফিসারের সঙ্গে এক অটোচালকের বচসা বাঁধে। কাস্টমস অফিসারের অভিযোগ, আবাসনে ঢোকার সময় তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি অটো। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়। পরে উভয়েই ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যান।
কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ওই অটোচালক আরও কয়েকজনকে নিয়ে ঘটনাস্থলে ফেরেন এবং প্রদীপবাবুর উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, প্রদীপবাবুর বাড়িতে ঢুকেও ব্যাপক ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত কাস্টমস অফিসার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে আজিজুল গাজি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কাস্টমস অফিসারের উপর হামলার ঘটনায় আরও কয়েকজন যুক্ত রয়েছে। তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে ৷ ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে কাস্টমস অফিসারের পরিবার। আবাসনের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।
রবিবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রহৃত কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেন। শুভেন্দুর কথায়, "আবাসন দু'শোজন ঘিরে ফেলেছে, 53 জন ঘরে ঢুকেছে ৷ শুধু আজিজুল গাজি নয়, 53 জনকেই গ্রেফতার করতে হবে ৷ কারও জন্য আজ পশ্চিমবঙ্গ সুরক্ষিত নয়। ওঁকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে। আর পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লঘু ধারায় মামলা করেছে। পুলিশের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত ৷" শুভেন্দু আক্রান্ত কাস্টমস অফিসার প্রদীপকে কল্যাণী এমসে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়েছেন।
আক্রান্ত কাস্টমস অফিসার জানান, সে দিন বাড়ি ফেরার সময় একটি অটোর সঙ্গে তাঁর গাড়ির ধাক্কা লাগে। সেই নিয়েই দু'পক্ষের বচসা এবং তার পরে তাঁর আবাসনে ঢুকে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়েন বেশ কয়েক জন। মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলে প্রথমে তারা গুরুত্ব দেয়নি। যদিও পুলিশের দাবি, তদন্ত চলছে। ঘটনায় জড়িত সকলকে ধরার চেষ্টা চলছে।