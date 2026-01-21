স্থায়ী ডিজিপি নিয়োগ করতে রাজ্য সরকারকে 48 ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিল ক্যাট

স্থায়ী ডিজিপি নিয়োগ করতে রাজ্য সরকারকে 48 ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিল ক্যাট
23 জানুয়ারির মধ্যে যোগ্য আইপিএস-দের প্রস্তাবিত নামের তালিকা ইউপিএসসি-কে পাঠাতে নির্দেশ ৷ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষের রূপরেখাও ৷
Published : January 21, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ পদে (DGP) স্থায়ী নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিনের টালবাহানা কাটাতে এবার নজিরবিহীনভাবে কঠোর পদক্ষেপ করল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল বা ক্যাট (CAT)। রাজ্যের ডিজিপি পদে স্থায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকারকে 48 ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিল ক্যাটের প্রিন্সিপাল বেঞ্চ ৷
বুধবার ট্রাইব্যুনালের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী 23 জানুয়ারি অর্থাৎ শুক্রবারের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে ডিজি পদের জন্য যোগ্য আইপিএস অফিসারদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বা ইউপিএসসি (UPSC)-র কাছে পাঠাতে হবে ৷
প্রশাসনিক মহলের মতে, ডিজি নিয়োগ নিয়ে এর আগে ট্রাইব্যুনালের এমন সুনির্দিষ্ট এবং সময় বেঁধে দেওয়ার মতো নির্দেশ দেখা যায়নি ৷ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ, ডাক বিভাগ বা সাধারণ ইমেলের ভরসায় বসে থাকলে চলবে না ৷ প্রয়োজনে 'স্পেশাল মেসেঞ্জার' বা বিশেষ দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব এবং অফিসারদের 'ডসিয়র' বা কর্মজীবনের খতিয়ান ইউপিএসসি-র দিল্লির দফতরে পৌঁছে দিতে হবে ৷
সুনির্দিষ্ট 'রোডম্যাপ' ও দিনক্ষণ
কেবল প্রস্তাব পাঠানোই নয়, নিয়োগ প্রক্রিয়া কত তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে, তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে ক্যাট ৷ নির্দেশে বলা হয়েছে,
1. 23 জানুয়ারির মধ্যে রাজ্যকে প্রস্তাবিত নামের তালিকা পাঠাতে হবে ইউপিএসসি-র কাছে ৷
2. রাজ্যের পাঠানো প্রস্তাবিত নামগুলি খতিয়ে দেখার জন্য 28 জানুয়ারি মধ্যে ইউপিএসসি-কে এমপ্যানেলমেন্ট কমিটির বৈঠক ডাকতে হবে ৷
3. বৈঠকের পরেদিন অর্থাৎ, 29 জানুয়ারি ডিজিপি পদের জন্য যোগ্য তিনজন আইপিএস অফিসারের নাম বা 'প্যানেল' চূড়ান্ত করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবে ইউপিএসসি ৷
4. ইউপিএসসি’র থেকে তিন আইপিএস-এর নামের প্যানেল হাতে পাওয়ার পর, কালবিলম্ব না-করে সরকারকে সেখান থেকে একজনকে নিয়োগ করতে হবে রাজ্য পুলিশের ডিজি’র স্থায়ী পদে ৷
কেন এই আইনি জট ?
এই গোটা ঘটনার সূত্রপাত 1990 ব্যাচের প্রবীণ আইপিএস রাজেশ কুমারের দায়ের করা একটি মামলাকে কেন্দ্র করে ৷ বর্তমানে তিনি রাজ্যের গণশিক্ষা প্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের সচিব ৷ তাঁরও অবসর গ্রহণের সময় এগিয়ে এসেছে ৷ ট্রাইব্যুনালে করা মামলায় রাজেশ কুমারের অভিযোগ ছিল, রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত যোগ্যতা এবং জ্যেষ্ঠতা তাঁর থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ৷ একজন যোগ্য অফিসারকে এভাবে ব্রাত্য রাখা যায় না-বলে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী ৷ সেই আবেদনের ভিত্তিতেই ক্যাটের প্রিন্সিপাল বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনার সুরে জানায়, যোগ্য অফিসারদের নামের তালিকা থেকে এভাবে বাদ দেওয়া যায় না ৷
প্রশাসনিক সংকট ও ইউপিএসসি-র ভূমিকা
ক্যাটের এই নির্দেশ বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ, বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী 31 জানুয়ারি ৷ ফলে নতুন ডিজিপি নিয়োগের জন্য হাতে সময় প্রায় নেই বললেই চলে ৷
নিয়ম অনুযায়ী, স্থায়ী ডিজিপি নিয়োগের জন্য পদ খালি হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে রাজ্যকে ইউপিএসসি-র কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হয় ৷ কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের শেষ স্থায়ী ডিজি ছিলেন প্রাক্তন আইপিএস মনোজ মালব্য ৷ তিনি গত 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে অবসর নিলেও, রাজ্য পরবর্তী স্থায়ী ডিজিপি নিয়োগের জন্য তালিকা পাঠিয়েছিল মনোজ মালব্যর অবসরের চারদিন আগে অর্থাৎ, 27 ডিসেম্বর ৷ কমিশনের যুক্তি ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে তালিকা পাঠানো হয়েছে ৷ তাই তা ফেরত পাঠানো হয় ৷
ইউপিএসসি-র নিয়মাবলীতে স্পষ্ট বলা আছে, ডিজিপি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্যের পাঠানো তালিকা থেকে তিন জনের একটি সংক্ষিপ্ত প্যানেল তৈরি করে কমিশন ৷ এই বাছাই পর্বের বৈঠকে ইউপিএসসি-র প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধি, আধাসেনার ডিজি, রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং বিদায়ী ডিজি উপস্থিত থাকেন ৷ সেখান থেকেই তিনজনের নাম চূড়ান্ত হয় ৷
ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছে, গোটা প্রক্রিয়ার উপর তারা নজর রাখছে ৷ আগামী 11 মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ৷ ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, আদালতের এই সক্রিয় হস্তক্ষেপে বিষয়টি এবার দ্রুত নিষ্পত্তির দিকে এগোবে এবং 31 জানুয়ারির আগেই রাজ্য পুলিশের স্থায়ী ডিজির নিয়োগ সম্পন্ন হবে ৷