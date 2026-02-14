ETV Bharat / state

শিক্ষানীতি মানলেই টাকা! কলকাতায় ধর্মেন্দ্রর হুঁশিয়ারি, পাল্টা ব্রাত্যের সাংবিধানিক তোপ

টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়েও সরব হন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কটাক্ষ, “যোগ্য শিক্ষকের ঠিকানা রাস্তা, আর শিক্ষামন্ত্রীর ঘরে ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা!”

education policy
কলকাতায় শিক্ষকদের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। (নিজস্ব চিত্র৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 9:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর না করার অভিযোগ তুলে শনিবার কলকাতায় এসে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শিক্ষকদের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বার্তা দেন, “সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে 1500 থেকে 2000 কোটি টাকা দিতে প্রস্তুত কেন্দ্র। তবে তার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি মানতে হবে। বাংলার সরকার তা মানছে না।” কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, দেশের প্রায় 70 শতাংশ স্কুলে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছেছে, অথচ বাংলায় সেই হার মাত্র 16 শতাংশ।

শিক্ষা মিশনের অর্থ কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে বারবার অভিযোগ করেছে রাজ্য৷ যার জবাবে এদিন ধর্মেন্দ্র রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অভিযোগ, “মিড-ডে মিলের টাকা তৃণমূল দলীয় কাজে ব্যবহার করছে।” যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গও তোলেন তিনি, “যাদবপুরকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করার প্রস্তাব ছিল। রাজ্য তা থেকে বঞ্চিত করেছে৷”

এখানেই না থেমে টেট উত্তীর্ণ শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়েও সরব হন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কটাক্ষ, “যোগ্য শিক্ষকের ঠিকানা রাস্তা, আর শিক্ষামন্ত্রীর ঘরে ট্রাঙ্ক ভর্তি টাকা!” একই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস, বাংলার টেট-সংক্রান্ত সমস্যায় কেন্দ্র ‘কিছু করবে’, তবে তার জন্য এই রাজ্যে ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার’ প্রয়োজন।

এক্সে বিস্তৃত জবাব ব্রাত্যের

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর একের পর এক অভিযোগের পর এক্স হ্যান্ডেলে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া জানান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর দাবি, 2023 সালেই রাজ্য নিজস্ব শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে, যেখানে জাতীয় শিক্ষানীতির গ্রহণযোগ্য দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষা ও পূর্বপ্রচলিত কার্যকর নীতিগুলিও বজায় রাখা হয়েছে।

ব্রাত্য এও মনে করিয়ে দেন, শিক্ষা সমবর্তী তালিকাভুক্ত বিষয়—অতএব সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই রাজ্য সরকার নিজস্ব নীতি অনুসরণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। মাতৃভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বহু রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে বলেও দাবি তাঁর। বাংলা ছাড়াও সাঁওতালি, রাজবংশী, কামতাপুরি, উর্দু, হিন্দি ও নেপালি ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলা ভাষার উন্নয়নে রাজ্যের উদ্যোগে ‘ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ’ স্বীকৃতি পাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

অর্থ, ইন্টারনেট ও ইউডাইস বিতর্ক

অর্থ বরাদ্দ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে ব্রাত্যের বক্তব্য, সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রাপ্য তহবিলের জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্ত রাজ্য পূরণ করেছে। শিক্ষকবিহীন স্কুলের প্রসঙ্গে তিনি জানান, শিক্ষা পোর্টালে বহু বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বন্ধ স্কুল এখনও সরকারি হিসেবে দেখানো হচ্ছে ইউডাইস নম্বর থাকার কারণে, যা বিভ্রান্তি তৈরি করছে। শীঘ্রই সংশোধিত পোর্টাল প্রকাশ করা হবে।

ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবিকে খণ্ডন করে ব্রাত্যের বক্তব্য, সমস্ত সরকারি উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহু আগেই ইন্টারনেট পৌঁছেছে। বর্তমানে বিএসএনএল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাকি স্কুলগুলিকেও সংযুক্ত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 66 শতাংশ স্কুল এই পরিষেবার আওতায় এসেছে, চলতি মাসেই বাকি কাজ সম্পূর্ণ হবে বলেও দাবি তাঁর।

এআই শিক্ষা নিয়েও তিনি বলেন, কম্পিউটার শিক্ষার পাশাপাশি ডেটা সায়েন্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতিমধ্যেই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মিড-ডে মিল ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী।

ভোটের মুখে শিক্ষানীতি ঘিরে কেন্দ্র–রাজ্য সংঘাতের এই নতুন অধ্যায়ে রাজনৈতিক উত্তাপ যে বাড়বেই, তা স্পষ্ট। এখন নজর, সমগ্র শিক্ষা মিশনের অর্থ বরাদ্দ ও নীতিগত টানাপোড়েন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

CENTRAL EDUCATION
DHARMENDRA PRADHAN
BRATYA BASU
EDUCATION POLICY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.